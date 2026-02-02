Bambino scomparso da Varese insieme ai genitori, allarme per il farmaco salvavita: "Ne ha bisogno"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un bambino di 8 anni affetto da grave cardiopatia è scomparso in provincia di Varese insieme alla madre e al padre biologico dopo aver mancato visite e terapia con farmaci salvavita. Il Tribunale dei Minorenni di Milano aveva già limitato la responsabilità genitoriale e disposto il collocamento in comunità. Carabinieri e Procura cercano la famiglia anche all’estero.

Bambino scomparso senza farmaci salvavita

Risulta scomparso da giorni nella provincia di Varese, insieme alla madre e al padre biologico, un bambino di 8 anni con gravi necessità terapeutiche a causa di una cardiopatia.

Per lui sono in allarme servizi sociali, tribunale e forze dell’ordine: il piccolo ha urgente bisogno di un farmaco salvavita e ha mancato visite specialistiche all’ospedale Filippo Del Ponte.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, infatti seguiva la sua situazione da mesi. Il bambino aveva riferito ai sanitari di presunti maltrattamenti da parte del padre biologico, un uomo che non lo aveva mai riconosciuto e che conviveva con la famiglia in modo discontinuo.

Il caso di Varese

La vicenda ha inizio alla fine del 2025. Il 29 dicembre i due genitori avrebbero dovuto ritirare i farmaci indispensabili e accompagnare il figlio a una visita per la pericardite, una condizione cardiaca che aveva già richiesto numerosi ricoveri nel corso dell’anno.

La mancata presentazione agli appuntamenti ha fatto scattare immediatamente l’allarme medico e giudiziario. Il bambino non ha ricevuto le terapie necessarie in tempo utile: per questo motivo, il giorno successivo il Tribunale dei Minori ha disposto la limitazione della responsabilità genitoriale di madre e padre, l’affidamento del minore ai servizi sociali, la nomina di un curatore speciale e il collocamento del bambino in una comunità educativa, davanti al grave rischio per la sua salute.

La scomparsa dopo un mese

La vicenda si è complicata il 26 gennaio, quando i servizi sociali hanno comunicato che madre e figlio risultavano scomparsi e non rintracciabili.

Il 28 gennaio il giudice Alberto Viti ha emanato un’ordinanza urgente affinché carabinieri e Procura di Busto Arsizio avviassero le ricerche, anche attraverso l’individuazione di posizione tramite cellulare e la verifica di un eventuale espatrio della donna e del bambino, viste le circostanze e l’urgenza della terapia.

Possibile fuga all’estero

Le ricerche dei militari della Compagnia di Busto Arsizio e di altre forze di polizia sono in corso da giorni, dopo che il Comune dove il bambino risiede ha presentato una denuncia formale.

Secondo la curatrice speciale, essendo la madre in regime di responsabilità genitoriale limitata, non vi era divieto di espatrio, e una fuga all’estero con il figlio non può essere esclusa come possibile scenario dopo le prime comunicazioni giudiziarie.