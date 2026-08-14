Bambino travolto a Cerea da un'auto, nell'incidente amputato un piede del bimbo di 7 anni in gravi condizioni

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un bambino di 7 anni ha perso un piede dopo essere stato travolto da un’auto a Cerea, nel Veronese. L’automobilista 66enne avrebbe perso il controllo della macchina investendo il bimbo sul marciapiede, insieme al papà e al fratellino di tre anni, feriti però lievemente. Il piccolo è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni.

L’incidente a Cerea

Il bambino è stato travolto dall’auto nella mattinata di venerdì 14 agosto, mentre camminava sul marciapiede del comune in provincia di Verona, insieme al papà e al fratellino.

Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente riportate dal Il Gazzettino, la 66enne avrebbe perso il controllo dell’auto durante le manovre di parcheggio in uno stallo per disabili, finendo prima contro un blocco di cemento e investendo poi il papà con i due bambini.

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L’amputazione del piede

A causa del violento impatto il figlio di 7 anni ha subito l’amputazione di un piede, la frattura del femore destro e altre gravissime lesioni alla gamba.

Soccorso dal personale sanitario del 118, il bambino è stato trasportato in eliambulanza al Polo Confortini dell’ospedale Borgo Trento di Verona, dove si trova ricoverato in terapia intensiva.

Secondo quanto spiegato all’Ansa dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, le condizioni dell’arto del piccolo erano talmente gravi che i medici non hanno potuto riattaccare il piede.

I soccorsi e i rilievi

Nell’incidente sono rimasti feriti anche il fratellino di tre anni e il papà, che hanno riportato rispettivamente un trauma facciale e lombare, ma non sono ritenuti in gravi condizioni.

Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Mater Salutis di Legnago per le cure, dove è stata portata anche l’automobilista, una donna residente a Cerea, trovata in stato di shock dopo l’incidente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e i carabinieri per accertare la dinamica dell’accaduto.

La conducente sarà sottoposta ai test per verificare le sue condizioni psicofisiche, l’ipotesi di reato è al momento di lesioni gravissime.