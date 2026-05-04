Bambino ucciso a Muggia dalla madre, alla psicologa diceva che aveva paura di lei: il dolore del padre

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

"Mamma certe volte mi fa un poco di male": queste le parole che il piccolo Giovanni Trame, appena 9 anni, affidava alla psicologa un anno prima di morire. Il bambino è stato ucciso a coltellate dalla madre il 12 novembre 2025 a Muggia (Trieste). In un’occasione, mentre rientravano a casa, la madre lo avrebbe "strozzato davanti alle strisce pedonali", quindi lui si sarebbe "svincolato" e "l’ho mandata un po’ via", raccontava il bambino alla psicologa. Il padre non si dà pace. A più riprese Giovanni gli avrebbe chiesto: "Papà aiutami, salvami". "Io ho fatto il massimo", dice l’uomo travolto dal dolore.

Il racconto del bambino alla psicologa nel 2024

Nel 2024 Giovanni Trame aveva 8 anni. Nel corso della puntata di Fuori Dal Coro andata in onda domenica 3 maggio è stato trasmesso un servizio con immagini inedite in cui vediamo il bambino durante un colloquio con la psicologa.

Alla professionista il piccolo non nascondeva i suoi timori nei confronti della madre. "Mamma certe volte mi fa un poco di male", raccontava.

In un’occasione la donna lo avrebbe chiuso in bagno "con forza" senza un apparente motivo, in un’altra lo avrebbe "strozzato davanti alle strisce pedonali" mentre tornavano a casa. Ciò accadeva quando Giovanni vedeva la donna, dato che i genitori erano separati.

Per questo e altri motivi Giovanni considerava "un’idea un poco pazza" la proposta della psicologa di passare del tempo con sua madre da solo.

Le parole alla madre: "Non voglio venire con te"

Nello stesso servizio è stato mostrato un filmato girato dal padre di Giovanni, Paolo Trame, in una giornata in cui era previsto che il piccolo passasse del tempo con la madre. Nel video si vede il bambino mentre si protegge nella parte interna del cancello della casa del papà.

All’esterno si vede la madre. Il piccolo dice: "Non voglio venire con te, mamma". La donna gli risponde: "Giovanni, non dire questo". Il bambino insiste: "Io non voglio venire con te". Quindi il padre lo sprona: "Vai con mamma!", ma Giovanni insiste: "Non voglio, perché sto molto meglio con te".

Olena Stasiuk è accusata di aver ucciso il figlio, la vicenda

Come anticipato, i fatti risalgono al 12 novembre. Olena Stasiuk, 55 anni e di nazionalità ucraina, era separata dal marito Paolo Trame. Il giudice aveva disposto un incontro tra la donna e il figlio Giovanni una volta alla settimana, non supervisionato. Quella sera, all’interno dell’abitazione della 55enne nel centro di Muggia (Trieste), il bambino è stato ucciso a coltellate.

Olena Stasiuk, che secondo le cronache avrebbe iniziato a soffrire di depressione dopo la nascita di suo figlio, è stata arrestata per omicidio volontario pluriaggravato. Il Corriere della Sera, in un articolo del 27 aprile, scrive che secondo una perizia psichiatrica condotta sulla donna da Lucio Di Gennaro, il consulente nominato dal gip Francesco Antoni, Stasiuk sarebbe stata parzialmente capace di intendere e di volere mentre nel bagno del suo appartamento uccideva il figlio.