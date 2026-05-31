Banana di Cattelan rubata dal museo Pompidou-Metz in Francia, tutte le vicissitudini dell'opera pop

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La celebre banana di Cattelan è stata rubata: la scomparsa è stata scoperta sabato da un addetto alla sorveglianza del museo Pompidou-Metz nell’est della Francia, sede distaccata del Centro Pompidou di Parigi. Le autorità museali hanno sporto denuncia contro ignoti per furto. Nel 2024 la banana di Cattelan – il cui nome ufficiale è Comedian – era stata battuta all’asta di Sotheby’s di New York per 6,2 milioni di dollari.

Rubata la banana di Cattelan

Dopo il furto, la banana di Cattelan è stata immediatamente sostituita. Sì, perché l’opera d’arte non è fatta in metallo pitturato di giallo o in terracotta.

Si tratta in realtà di una comunissima banana attaccata al muro con nastro adesivo. Il frutto col passare dei giorni va deteriorandosi e quindi viene periodicamente sostituito.

ANSA

Destò scalpore quando mesi fa venne rivelata la reazione stupefatta di un fruttivendolo bengalese che aveva fornito una banana per l’opera di Cattelan al prezzo di pochi centesimi di dollaro.

“Sono un uomo povero. Non ho mai avuto certe quantità di denaro, non le ho mai viste”, aveva raccontato l’anziano Shah Alam riferendosi all’asta milionaria escoppiando a piangere. La sua storia, a suo tempo, venne raccontata dal New York Times.

L’opera d’arte non è la banana in sé, che è deperibile, quanto il concetto e la reazione di chi lo osserva.

Il prezzo iniziale dell’opera

Inizialmente la banana di Cattelan venne presentata all’Art Basel Miami Beach nel 2019, con un prezzo di 120mila dollari. Da lì in poi, il prezzo è andato crescendo.

Chi ha mangiato la banana di Cattelan

Qualcuno la banana di Cattelan, o almeno una sua versione, se l’è mangiata. Si tratta del miliardario cinese Justin Sun che nel 2024 dopo avere speso 6,2 milioni di dollari per comprare l’opera d’arte Comedian l’ha staccata dal muro e l’ha mangiata. “È molto meglio delle altre banane”, ha commentato davanti ai giornalisti.

L’anno precedente, durante un’esposizione a Seul, uno studente coreano aveva compiuto un gesto analogo: aveva rimosso la banana dall’installazione, l’aveva mangiata e poi aveva riattaccato la buccia al muro. Stesso contenuto di fibre, carboidrati, potassio e vitamine rispetto all’esperienza di Justin Sun, ma con un vantaggio non da poco: un risparmio di 6,2 milioni di dollari. Lo staff del museo ha poi ricostruito l’opera.