Banca clandestina a Prato per riciclare i soldi di 'ndrangheta e camorra e trafficare migranti: 41 arresti

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È di 41 misure cautelari e oltre sessanta milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione coordinata dalla procura di Firenze contro una rete criminale internazionale. Sono stati arrestati i componenti di una struttura che, secondo le accuse, gestiva traffico di droga, riciclaggio e favoriva l’immigrazione clandestina attraverso una banca clandestina con base a Prato, ideata da un cittadino cinese dal 2021.

Le indagini e l’operazione internazionale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra il Servizio centrale operativo e la Squadra mobile di Prato, sotto la direzione della procura di Firenze. L’indagine ha portato all’esecuzione di 41 misure di custodia cautelare tra Italia e Spagna: diciassette persone sono state trasferite in carcere, sedici poste agli arresti domiciliari e otto sottoposte all’obbligo di firma. Contestualmente, è stato disposto un sequestro preventivo di beni per un valore superiore a sessanta milioni di euro, finalizzato alla confisca.

Le accuse e la struttura criminale

Le accuse mosse agli indagati sono gravi: associazione per delinquere, traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Al centro delle attività illecite vi era una vera e propria banca clandestina, con base logistica a Prato, gestita da un cittadino cinese dal 2021. Questa struttura finanziaria agiva come un broker globale al servizio della criminalità, offrendo canali sicuri per il pagamento di ingenti partite di droga senza alcuna movimentazione fisica di denaro e garantendo l’anonimato dei flussi finanziari.

Il sistema Hawala e i flussi internazionali

Il sistema utilizzato dalla rete criminale si basava sul meccanismo fiduciario dell’Hawala, noto nella variante cinese come Fei-Ch’ien o “moneta volante”. Questo metodo consentiva di trasferire virtualmente capitali tra Italia, Spagna, Francia, Germania, Belgio e Olanda tramite una rete di intermediari che trattenevano una commissione. Gli investigatori stimano che il circuito illegale abbia movimentato tra 80 e 100 milioni di euro all’anno per almeno tre anni.

Clienti e legami con la criminalità organizzata

La clientela della banca clandestina era composta da pericolosi cartelli del narcotraffico. L’indagine ha permesso di accertare che il sistema serviva organizzazioni di trafficanti albanesi attive nel centro e nord Italia, oltre a riscontrare l’interesse di organizzazioni mafiose italiane. In particolare, il sistema di riciclaggio veniva utilizzato per finanziare e ripulire i proventi di storici clan italiani, tra cui il clan Briganti della Sacra corona unita nel leccese, la ‘ndrina Fiarè, Razionale e Gasparro nel vibonese e il clan campano Aquino-Annunziata.

Immigrazione clandestina dalla Cina

Parallelamente ai flussi finanziari legati al narcotraffico, una branca della stessa organizzazione gestiva una redditizia rete di immigrazione clandestina dalla Cina. Il gruppo sfruttava l’assenza di visti d’ingresso per la Serbia, facendo atterrare i migranti a Belgrado. Qui, i cittadini cinesi venivano ospitati in strutture ricettive compiacenti, gestite da connazionali. Successivamente, i migranti venivano trasportati in auto o costretti a percorrere tratti montuosi a piedi per superare il confine con l’Ungheria ed entrare nell’area Schengen.

Le destinazioni finali e i costi del viaggio

L’ultimo tratto del viaggio prevedeva il transito attraverso la Slovenia e l’arrivo nelle destinazioni finali di Prato, Torino e Somma Campagna, nel veronese. Per questo viaggio, l’organizzazione criminale richiedeva a ogni migrante cifre che potevano raggiungere i 9 e 500 euro.

Un colpo alla criminalità internazionale

L’operazione, che ha coinvolto autorità italiane e spagnole, rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata internazionale, capace di gestire flussi di denaro e persone su scala continentale. Il sequestro di beni per oltre sessanta milioni di euro e l’arresto di 41 persone testimoniano la portata dell’indagine e la complessità delle attività illecite smantellate. L’inchiesta, coordinata dalla procura di Firenze, proseguirà per accertare ulteriori responsabilità e ramificazioni della rete criminale.

IPA