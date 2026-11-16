Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

App e siti di diverse banche Usa sono andati in down: su Downdetector oltre 4.600 segnalazioni solo per Chase. La banca parla di un bug tecnico che rallenta le transazioni, escludendo l’ipotesi di attacco hacker. Per la Fed i sistemi interbancari funzionano. Si tratta del terzo blackout in pochi giorni negli Stati Uniti.

Problemi per le banche Usa in down

Lunedì nero per milioni di correntisti americani. Dalla mattina, ora della costa orientale, i clienti di alcuni dei più grandi istituti di credito del Paese non sono riusciti a entrare nei propri conti via browser e app, né a consultare il saldo o a completare bonifici e pagamenti. Il caso più pesante ha riguardato JPMorgan Chase, la maggiore banca americana, ma i disagi si sono però estesi anche a Bank of America, Wells Fargo e U.S. Bank.

Su Downdetector, il portale che raccoglie le segnalazioni degli utenti sui malfunzionamenti online, le lamentele hanno cominciato a crescere tra le 9:30 e le 10 ora di New York (tra le 15:30 e le 16 in Italia). Nelle ore centrali sono poi aumentate di colpo, con un picco poco prima delle 14, quando Chase aveva superato quota 4600 report avvicinandosi ai 5mila.

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Nello stesso momento Bank of America ne contava circa 2mila, U.S. Bank oltre 900 e Wells Fargo intorno agli 800. Hanno segnalato difficoltà anche clienti di Truist e Capital One e utenti di Zelle, la piattaforma di pagamenti istantanei tra privati.

Oltre ai problemi di accesso, molti hanno raccontato di non poter incassare assegni, prelevare o spostare denaro. Downdetector conta però solo chi segnala attivamente il problema: le persone coinvolte sono verosimilmente molte di più.

La reazione di Chase

Chase è stata la prima a intervenire, con un messaggio ai clienti e poi attraverso il servizio di assistenza. “A causa di un problema tecnico, il completamento di alcune transazioni sta richiedendo più tempo del solito, ma i clienti continuano ad avere accesso ai propri conti e ai propri fondi”, ha comunicato l’istituto, che ha aggiunto: “Stiamo lavorando per risolvere la situazione il più rapidamente possibile”.

Una fonte vicina al dossier, sentita da Fox Business, ha parlato di “un bug tecnico, non un problema informatico”. Alla stampa americana un portavoce ha poi spiegato che l’anomalia sarebbe nata da un difetto software in un sistema hardware gestito internamente.

Escluso attacco hacker

Inizialmente non sono emersi elementi sufficienti a sostenere la tesi di un attacco hacker coordinato. La Federal Reserve ha assicurato che Fedwire, FedACH e FedNow, le infrastrutture che regolano i pagamenti tra banche, funzionano senza anomalie. Il blocco ha quindi colpito le piattaforme usate dai clienti e non le reti finanziarie di base.

Le banche hanno rassicurato i correntisti su fondi e dati personali, che non risulterebbero compromessi. In serata, orario italiano, le segnalazioni erano già calate, ma non è stato comunicato ufficialmente un ritorno alla normalità.

Il blackout delle banche chiude una serie di guasti che in pochi giorni ha messo alla prova gli Stati Uniti. Giovedì 12 novembre Microsoft 365 era andato in tilt in 74 Paesi, con Outlook, Teams e Copilot rimasti fuori uso o a singhiozzi per oltre 20 ore. Venerdì 13 è toccato al trasporto aereo: il guasto alle comunicazioni in 17 dei 22 centri di controllo del traffico in rotta ha spinto la FAA a fermare tutti i decolli per circa cinque ore.