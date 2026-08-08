Banchetto di limonata fermato dai controlli, i tre ragazzini riceveranno in regalo il loro Piaggio Ciao

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Pradamano, tre ragazzini avevano allestito un banchetto per vendere limonata e acquistare un Piaggio Ciao usato. Nonostante i chiarimenti delle autorità sui controlli svolti senza multe, la vicenda ha scatenato una vasta mobilitazione di solidarietà, con diversi club di appassionati che regaleranno un motorino a ciascuno dei giovani.

Il banchetto di limonata allestito dai tre ragazzini

A Pradamano, un piccolo comune nei pressi di Udine, tre adolescenti tra i 13 e i 14 anni (tra cui due fratelli gemelli) hanno deciso di rimboccarsi le maniche durante le vacanze estive per realizzare un desiderio condiviso.

I giovanissimi avevano posizionato vicino alla piazza del paese un banchetto di fortuna, denominato “Ai tre amici”, offrendo ai passanti limonata fatta in casa, acqua fresca, caffè e dolci con un contributo minimo suggerito di un euro e cinquanta.

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Il loro obiettivo era raccogliere la cifra necessaria per acquistare un Piaggio Ciao usato. Una iniziativa che ha riscontrato fin da subito l’apprezzamento dei residenti e di diversi passanti, che in pochi giorni hanno contribuito al piccolo fondo con circa cento euro.

I controlli della Polizia Locale

L’attività dei giovanissimi ha subito una battuta d’arresto in seguito alla segnalazione di un cittadino al Comando di Polizia Locale per presunta somministrazione di alimenti priva delle autorizzazioni previste dalla legge.

Nei giorni successivi la notizia si è diffusa rapidamente sui social network, innescando polemiche per una presunta sanzione comminata ai minori.

Con una nota congiunta, il Comune di Pradamano e la Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale hanno tuttavia smentito categoricamente l’emissione di multe o denunce, precisando che gli agenti hanno svolto esclusivamente un colloquio informativo di venti minuti con il padre di uno dei tredicenni per illustrare le norme igienico-sanitarie e i rischi legati alle elevate temperature estive.

Tre Piaggio Ciao in regalo

L’enorme riscontro mediatico ottenuto dalla vicenda ha però innescato una vera e propria gara di solidarietà in tutta Italia per premiare l’intraprendenza dei giovani.

Il Moto Club Morena di Udine ha donato i primi due ciclomotori, mentre il Ciao Club Italia ha promosso una raccolta fondi che ha superato i tremila euro per acquistare il terzo veicolo, garantendo un ciclomotore a testa.

Anche il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha voluto manifestare la propria vicinanza annunciando un incontro ufficiale a Palazzo della Regione: “La storia dei tre ragazzi di Pradamano mi ha colpito per il messaggio che porta con sé: avere un desiderio e darsi da fare in prima persona per riuscire a realizzarlo”.