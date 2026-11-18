Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Avevano usato una marmotta, l’ordigno artigianale degli assalti ai bancomat, per far saltare lo sportello dell’ufficio postale di via Della Vittoria a Brugherio. Nella notte del 21 dicembre 2025 l’esplosione aveva divelto l’intera vetrata, permettendo ai banditi a volto coperto di entrare e portare via 4.340 euro, mentre altre banconote per oltre 22.600 euro erano andate distrutte. Ora i carabinieri di Monza hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di quattro persone, tre uomini tra i 23 e i 32 anni e una donna di 33, accusate di furto pluriaggravato e di detenzione e porto di materiale esplodente.