Bancomat delle Poste fatto esplodere con la tecnica della marmotta a Brugherio, distrutti 22mila euro
Quattro arresti per l'assalto esplosivo al Postamat di Brugherio: banda della 'marmotta' smantellata.
Avevano usato una marmotta, l’ordigno artigianale degli assalti ai bancomat, per far saltare lo sportello dell’ufficio postale di via Della Vittoria a Brugherio. Nella notte del 21 dicembre 2025 l’esplosione aveva divelto l’intera vetrata, permettendo ai banditi a volto coperto di entrare e portare via 4.340 euro, mentre altre banconote per oltre 22.600 euro erano andate distrutte. Ora i carabinieri di Monza hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di quattro persone, tre uomini tra i 23 e i 32 anni e una donna di 33, accusate di furto pluriaggravato e di detenzione e porto di materiale esplodente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.