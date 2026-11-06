Bancomat fatti saltare con la tecnica della marmotta a San Giovanni Rotondo, 10 arresti: il video

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Dieci arresti per gli assalti con esplosivo ai bancomat nel Foggiano. Li hanno eseguiti il 6 novembre 2026 i carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo: le accuse sono, a vario titolo e in concorso, furto aggravato, ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi del tipo “marmotta”. Al centro dell’inchiesta ci sono due colpi a San Giovanni Rotondo. Nella notte del 13 giugno l’esplosione ha fruttato oltre 15mila euro e ha danneggiato la filiale e alcuni appartamenti dello stesso palazzo; il 30 giugno un secondo assalto ha portato via più di 6mila euro. Secondo gli investigatori le marmotte erano di fabbricazione artigianale e la banda rubava auto di piccola cilindrata la notte stessa, usando una casa nel centro come base logistica. Sette indagati, tre della provincia di Foggia e quattro di quella di Lecce, sono finiti in carcere su ordinanza del gip di Foggia; per gli altri tre la misura arriva da un procedimento collegato. Parte dei soldi, secondo l’accusa, finiva a un detenuto non ancora identificato, in contatto al telefono con il gruppo. “Siamo l’unico presidio di polizia, facciamo salti mortali per garantire alla popolazione una percezione di sicurezza”, ha detto in conferenza stampa, come riporta l’ANSA, il comandante della Compagnia, il maggiore Massimiliano Corlianò.