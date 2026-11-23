Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Hanno fatto esplodere un bancomat a San Giorgio Canavese, in provincia di Torino, ma sono fuggiti senza riuscire a portare via il denaro. Uno dei tre presunti responsabili è rimasto gravemente ferito dalla deflagrazione ed è ricoverato in prognosi riservata. I Carabinieri hanno fermato due uomini di 39 anni e denunciato il terzo, di 37 anni.

Il bancomat fatto esplodere a San Giorgio Canavese

Il tentato furto è avvenuto intorno alle 4:10 in via Carlo Alberto, a San Giorgio Canavese. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, tre uomini con il volto coperto sono arrivati davanti allo sportello a bordo di un’utilitaria rubata.

Per aprire il bancomat hanno utilizzato il metodo della “marmotta”, che prevede l’impiego di un ordigno esplosivo. Qualcosa, però, non è andato come previsto: la deflagrazione ha investito uno dei tre, mentre gli altri sono stati costretti ad abbandonare il colpo.

La banda è fuggita senza riuscire a impossessarsi del denaro. L’uomo ferito, un trentasettenne della zona, ha raggiunto da solo l’ospedale di Chivasso, da dove è stato successivamente trasferito al CTO di Torino. Le sue condizioni hanno reso necessario il ricovero in prognosi riservata.

Due uomini fermati dai Carabinieri

Le indagini hanno permesso ai militari della Compagnia di Ivrea di risalire rapidamente agli altri due presunti componenti della banda. Si tratta di due uomini di 39 anni, residenti nella zona e già conosciuti dalle forze dell’ordine.

Entrambi sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, disposto d’iniziativa dalla polizia giudiziaria. Per uno dei due è scattato anche l’arresto in flagranza per detenzione illegale di materiale esplosivo.

Il trentasettenne rimasto ferito è stato invece denunciato a piede libero, senza l’applicazione di misure precautelari. Alle indagini hanno partecipato anche i Carabinieri di Chivasso e San Giorgio Canavese, con il supporto degli artificieri del Nucleo Investigativo di Torino.

Sequestrati cento candelotti esplosivi e un fucile

Le perquisizioni nelle disponibilità degli indagati hanno portato alla scoperta di circa cento candelotti esplosivi ad alto potenziale e di un fucile calibro 9 Flobert, detenuto illegalmente, con 21 cartucce. Gli investigatori hanno inoltre ritrovato l’utilitaria utilizzata per raggiungere il bancomat. Il veicolo, risultato rubato, era stato abbandonato alle porte di Torino dopo il tentato furto.

Armi, munizioni ed esplosivi sono stati sequestrati. I due trentanovenni sono stati accompagnati nel carcere di Ivrea, a disposizione della Procura che coordina le indagini.

IPA