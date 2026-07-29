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È di quattro arresti e oltre 35.000 euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Canosa di Puglia, dove un gruppo di persone è stato fermato con l’accusa di aver compiuto un assalto a uno sportello ATM nella notte del 22 luglio a Cassano delle Murge. Gli indagati sono ritenuti responsabili di diversi reati, tra cui rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, ricettazione, fabbricazione, detenzione e porto di armi ed esplosivi.

L’assalto nella notte del 22 luglio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di un’attività investigativa congiunta tra la Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani e il personale del Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia. Gli agenti avevano raccolto elementi che suggerivano la presenza di un gruppo criminale locale dedito agli assalti ai bancomat. In risposta alla crescente frequenza di episodi simili, sono stati organizzati servizi di controllo notturni mirati sul territorio.

Durante la notte del 22 luglio, grazie anche alla collaborazione con altre forze dell’ordine, è giunta la segnalazione di un assalto a uno sportello ATM della BdM Banca – Gruppo Mediocredito Centrale, situato a Cassano delle Murge. Il colpo sarebbe stato messo a segno da un gruppo di persone a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta amaranto, che si è poi diretta verso Canosa di Puglia.

Intercettazione e perquisizione

Gli agenti della Questura di Barletta Andria Trani sono riusciti a intercettare l’auto segnalata una volta giunta a destinazione. A seguito del controllo e della perquisizione del veicolo e dei suoi occupanti, è stato scoperto un sacco contenente numerose banconote, alcune delle quali danneggiate dall’esplosione avvenuta durante il reato, per un valore superiore a 35.000 euro. Sono stati inoltre rinvenuti documenti riconducibili all’ATM e parti metalliche dello sportello stesso.

Materiale esplosivo e strumenti per la fabbricazione di ordigni

La perquisizione è stata estesa anche al luogo di arrivo della vettura, dove sono stati trovati materiali esplosivi utilizzabili per la preparazione delle cosiddette “marmotte”, oltre a bilancini, candelotti svuotati e altri strumenti ritenuti funzionali alla produzione artigianale degli ordigni impiegati in questo tipo di assalti.

Nel tentativo di sottrarsi al controllo, gli indagati avrebbero opposto resistenza agli agenti, che sono comunque riusciti a bloccarli e a procedere al loro arresto in flagranza di reato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, tutti e quattro gli arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Trani, dove si è svolta l’udienza di convalida davanti al G.I.P. e, su richiesta della Procura, è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tutti gli indagati.

L’operazione rappresenta un importante risultato nella lotta contro i reati predatori e la criminalità organizzata nel territorio di Canosa di Puglia.

IPA