Un arresto per numerosi furti ai danni di sportelli bancomat a Torino. Un uomo italiano di 48 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Ivrea, perché gravemente indiziato di aver messo a segno diversi colpi con esplosivi artigianali tra il 2023 e il 2024 nella provincia di Torino. L’operazione è stata condotta per contrastare una serie di furti particolarmente ingegnosi e pericolosi, che hanno destato preoccupazione tra cittadini e autorità locali.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è partita a seguito di un furto avvenuto il 24 gennaio 2024 presso lo sportello ATM delle Poste Italiane di Castagneto Po. Da quell’episodio, i militari hanno avviato servizi di osservazione e utilizzato mezzi tecnici per raccogliere elementi utili all’identificazione del presunto responsabile. Le indagini sono state coordinate dal Tribunale di Ivrea e hanno permesso di ricostruire una serie di colpi messi a segno con modalità simili in diversi comuni della provincia di Torino.

Il modus operandi: la “marmotta” e le auto rubate

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i furti venivano pianificati nei minimi dettagli. Il presunto autore utilizzava autovetture rubate per raggiungere gli sportelli bancomat presi di mira. Una volta sul posto, inseriva con forza all’interno dell’erogatore di banconote un manufatto artigianale noto come “marmotta”. Questo ordigno, così chiamato per il fischio che emette poco prima della deflagrazione, veniva fatto esplodere tramite un innesco elettrico collegato a una batteria per auto. L’esplosione provocava la rottura della cassaforte automatica, consentendo così di sottrarre il denaro contante custodito all’interno.

Il colpo di Castagneto Po e la svolta investigativa

L’episodio chiave che ha dato impulso alle indagini è stato il furto del 24 gennaio 2024 presso lo sportello ATM delle Poste Italiane di Castagneto Po. In quell’occasione, i Carabinieri hanno raccolto elementi che hanno permesso di collegare il sospettato ad altri colpi simili avvenuti tra il 2023 e il 2024. L’utilizzo della “marmotta” e delle auto rubate rappresentava un vero e proprio marchio di fabbrica, che ha facilitato il lavoro degli inquirenti nell’individuare un possibile responsabile seriale.

L’arresto e le conseguenze

Al termine delle indagini, il presunto autore dei furti è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso il carcere di Ivrea. Il provvedimento è stato emesso durante la fase delle indagini preliminari, e nei confronti dell’indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

La sicurezza degli sportelli ATM e la risposta delle autorità

L’operazione dei Carabinieri della 2^ sezione del Nucleo Investigativo di Torino ha messo in luce la vulnerabilità di alcuni sportelli bancomat rispetto a tecniche di furto sempre più sofisticate. L’utilizzo di esplosivi artigianali rappresenta un rischio non solo per il patrimonio delle banche e delle Poste, ma anche per la sicurezza dei cittadini. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni e privati per prevenire e contrastare questi fenomeni.

Il contesto: i furti con esplosivi in Italia

Negli ultimi anni, i furti ai danni di sportelli bancomat mediante l’uso di esplosivi artigianali sono aumentati in diverse regioni italiane. La cosiddetta tecnica della “marmotta” è stata adottata da gruppi criminali per aggirare i sistemi di sicurezza e ottenere rapidamente ingenti somme di denaro. Le indagini delle forze dell’ordine, spesso supportate da tecnologie avanzate e da una stretta collaborazione tra le diverse articolazioni territoriali, hanno permesso di individuare e arrestare numerosi responsabili.

Le indagini proseguono

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, le indagini non si fermano con un arresto. Gli inquirenti stanno verificando eventuali collegamenti tra il presunto autore e altri episodi simili avvenuti nella provincia di Torino e in altre zone del Piemonte. L’obiettivo è quello di ricostruire l’intera rete di complicità e di prevenire ulteriori furti ai danni di sportelli bancomat.

La reazione della comunità locale

L’arresto dell’uomo di 48 anni ha suscitato sollievo tra i residenti dei comuni colpiti dai furti. Le amministrazioni locali hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dai Carabinieri e hanno invitato i cittadini a segnalare tempestivamente movimenti sospetti nei pressi degli sportelli ATM. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è considerata fondamentale per garantire la sicurezza del territorio.

Il ruolo della tecnologia nelle indagini

Le indagini che hanno portato all’arresto sono state rese possibili anche grazie all’utilizzo di mezzi tecnici avanzati. I Carabinieri hanno impiegato sistemi di videosorveglianza, intercettazioni e altri strumenti investigativi per monitorare i movimenti del sospettato e raccogliere prove a suo carico. L’integrazione tra attività tradizionali di osservazione e nuove tecnologie si è rivelata decisiva per il successo dell’operazione.

Conclusioni e prospettive future

L’operazione condotta nella provincia di Torino rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro i furti ai danni di sportelli bancomat. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare il territorio e a collaborare con le istituzioni locali per prevenire nuovi episodi. Nel frattempo, l’uomo arrestato dovrà rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza.

