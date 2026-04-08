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È stato identificato il presunto autore di un furto aggravato avvenuto nel pomeriggio del 24 marzo 2026 presso il centro commerciale San Martino 2 di Novara. Le indagini hanno portato all’individuazione di un cittadino peruviano, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, che avrebbe agito insieme a una complice. Le carte di debito sottratte sono state utilizzate poco dopo il furto per acquisti a Trecate.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dalla denuncia immediata presentata da una donna residente in provincia, vittima del furto del proprio zaino. L’episodio si è verificato nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale San Martino 2 di Novara, dove la donna si trovava in compagnia della figlia.

La tecnica della monetina: come è stato commesso il furto

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due presunti autori avrebbero utilizzato la cosiddetta “tecnica della monetina“. Mentre la complice distraeva la vittima fingendo di aver perso alcune monete vicino all’auto, l’uomo si sarebbe impossessato dello zaino lasciato all’interno del veicolo. Questo stratagemma, già noto alle forze dell’ordine, è stato impiegato per sottrarre la borsa senza che la vittima se ne accorgesse.

L’utilizzo illecito delle carte di debito rubate

I bancomat sottratti sono stati usati pochi minuti dopo il furto per effettuare diversi acquisti in esercizi commerciali del Comune di Trecate, in particolare presso una tabaccheria e un’attività commerciale situata in via Gramsci. La tempestività della denuncia ha permesso agli investigatori di intervenire rapidamente e di ricostruire i movimenti dei responsabili.

Le indagini e l’identificazione del presunto autore

Determinante per l’identificazione è stata l’analisi incrociata delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, insieme ai dati raccolti dai varchi elettronici comunali e alle informazioni investigative acquisite durante le attività di polizia giudiziaria. Gli agenti sono riusciti così a ricostruire con precisione il percorso seguito dal veicolo utilizzato dai due autori, una Peugeot 208 grigia con vetri oscurati, e a seguire i loro spostamenti da Novara a Trecate.

Il profilo del sospettato e le indagini in corso

Il confronto tra i frame video estratti e le immagini presenti nelle banche dati ministeriali ha consentito di identificare il presunto autore nell’uomo, cittadino peruviano nato nel 1988, già gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Ulteriori accertamenti hanno collegato il soggetto al veicolo utilizzato per il furto e hanno evidenziato analogie con episodi simili avvenuti in altri territori, sempre caratterizzati dallo stesso modus operandi.

La ricerca della complice e l’appello della Questura

Le indagini proseguono per identificare la donna ritenuta complice e per ricostruire eventuali ulteriori episodi riconducibili allo stesso gruppo. La Questura di Novara ha rinnovato l’invito ai cittadini, soprattutto nelle aree di parcheggio di centri commerciali e supermercati, a prestare la massima attenzione a possibili tentativi di distrazione da parte di sconosciuti e a non lasciare mai borse, zaini o oggetti di valore all’interno dei veicoli. In caso di furto, è fondamentale contattare immediatamente il NUE 112 o sporgere denuncia presso le autorità competenti.

IPA