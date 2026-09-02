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È di tre arresti il bilancio di due operazioni condotte dai Carabinieri a Roma, dove sono stati scoperti tentativi di furto e rapina presso sportelli bancomat, messi in atto con la tecnica del cosiddetto “cash trapping”. Gli episodi sono avvenuti tra Cesano e Tor di Quinto e hanno visto coinvolti cittadini già noti alle forze dell’ordine.

Arrestato 49enne romano per tentato furto aggravato a Cesano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nel pomeriggio di ieri i militari della Stazione di Roma La Storta sono intervenuti in via Marino Dalmonte, nella località di Cesano, a seguito di una segnalazione al 112. Un uomo di 49 anni, residente a Roma e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato dopo essere stato sorpreso mentre cercava di appropriarsi di 50 euro appena prelevati da un cliente presso uno sportello bancomat.

L’indagato aveva applicato una placca metallica nell’erogatore del bancomat, utilizzando la tecnica conosciuta come “cash trapping”. Questo metodo consiste nell’ostruire la fessura di uscita delle banconote, così da impedire al cliente di ritirare il denaro e consentire al malvivente di recuperarlo successivamente.

Indagini e collegamenti con altri episodi nella stessa zona

Grazie a tempestivi accertamenti, i Carabinieri hanno identificato l’uomo come responsabile di altri due episodi analoghi avvenuti recentemente nella stessa area. Per questi fatti, il 49enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Attualmente si trova agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Le indagini sono ancora in corso e, come precisato dagli inquirenti, il procedimento si trova nella fase preliminare: l’indagato deve quindi essere considerato innocente fino a eventuale condanna definitiva.

Rapina con minaccia di forbici a Tor di Quinto: arrestata una coppia

Un episodio simile si è verificato pochi giorni prima presso lo sportello ATM dell’ufficio postale in viale di Tor di Quinto. In questa circostanza, i Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Milvio hanno arrestato due persone: un 49enne e una 55enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sono gravemente indiziati del reato di rapina ai danni di un cittadino straniero di 49 anni.

La vittima, mentre effettuava un prelievo, si è accorta che la fessura per l’erogazione delle banconote era ostruita da un oggetto. Poco dopo, la coppia si è avvicinata e, sotto la minaccia di un paio di forbici, si è impossessata del denaro appena prelevato, dandosi poi alla fuga. I Carabinieri sono riusciti a intercettarli e bloccarli a breve distanza dal luogo del fatto.

La tecnica del cash trapping: come funziona e perché è pericolosa

Il “cash trapping” è una tecnica sempre più diffusa tra i malviventi che puntano agli sportelli bancomat. Consiste nell’applicare una placca metallica o un altro oggetto nella fessura di erogazione delle banconote, così da bloccare il denaro destinato al cliente. Quando la vittima si allontana, convinta che il bancomat non abbia erogato la somma richiesta, il truffatore interviene per recuperare il contante rimasto incastrato.

In alcuni casi, come quello avvenuto a Tor di Quinto, la tecnica si è evoluta in veri e propri episodi di rapina, con l’aggiunta di minacce fisiche per costringere la vittima a consegnare il denaro.

Le indagini e la prevenzione dei reati ai bancomat

Le operazioni condotte dai Carabinieri dimostrano l’attenzione delle forze dell’ordine verso questo tipo di reati, che colpiscono spesso cittadini ignari durante operazioni di routine come il prelievo di contanti. Gli arresti effettuati a Roma rappresentano un segnale importante nella lotta contro le truffe e le aggressioni ai danni degli utenti degli sportelli automatici.

IPA