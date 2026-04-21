Banconota "Bin Laden" da 500 euro fermata dalla BCE perché usata in traffici illeciti? Se ne parla da 16 anni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La Banca centrale europea smetterà di produrre banconote da 500 euro a partire dalla prossima serie di denaro fisico della moneta unica. La decisione era stata valutata più volte a causa dell’utilizzo molto comune di questo taglio nel riciclaggio e in generale per fini illeciti, tanto che tra le forze dell’ordine europee, sarebbe soprannominata “banconota Bin Laden“.

La “banconota Bin Laden” da 500 euro fuori produzione

La Bce è pronta a lanciare la terza serie delle banconote degli euro, con tema cultura europea e fiumi e volatili. Non saranno però soltanto le estetiche delle banconote a cambiare.

Dopo anni di proposte, andrà infatti fuori produzione la banconota da 500 euro. Una decisione che dipende dall’utilizzo che spesso viene fatto di questo taglio.

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Una banconota di valore così alto è infatti molto utile per i traffici illeciti e riciclaggio. Il denaro fisico è difficilmente tracciabile, quindi diventa utile in caso di transazioni illegali.

Cosa succederà alle banconote da 500 euro in circolazione

La fine della produzione della banconota da 500 euro non significa che quelle in circolazione perderanno il loro valore legale. Al contrario, potranno essere ancora utilizzate normalmente.

Sarà quindi ancora possibile anche depositarli in banca. Saranno poi proprio gli istituti di credito a occuparsi di inviare le banconote alle banche centrali, in modo che siano sostituite.

Con questo metodo verranno lentamente ritirate dal mercato tutte le banconote da 500 euro, nel corso di diversi anni, senza che questo causi problemi per i cittadini.

Perché si parla di abolire la banconota da 500 euro da 16 anni

L’ampio utilizzo che la banconota da 500 euro ha avuto all’interno degli ambienti criminali si è rivelato un problema fin dall’inizio della sua circolazione nei Paesi dell’Eurozona.

Non è un caso che, almeno da 16 anni, esistano proposte per eliminarla dalla circolazione. Tra le prime segnalazioni sull’utilizzo da parte delle grandi associazioni criminali di questa banconota c’è infatti un rapporto della Banca d’Italia del 2010.

Nel 2019 17 banche centrali dell’Eurozona su 19 avevano già smesso di emettere questo tagli in modo da evitarne la diffusione. La decisione definitiva della Bce le renderà ufficialmente parte del passato della moneta unica.