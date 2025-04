Banconote da 50 euro ritirate in Spagna da aprile, perché saranno messe al bando e cosa fare attenzione

La Banca di Spagna ha deciso di ritirare dalla circolazione le banconote da 50 euro in cattivo stato. A partire da aprile 2025 tali banconote verranno progressivamente tolte dalla circolazione. L’Istituto ha stabilito i protocolli per sostituire quelle difettose con quelle nuove. L’iniziativa può riguardare anche gli italiani in vacanza in Spagna.

Perché la Spagna ritira le banconote da 50 euro

La Spagna ha deciso di togliere di mezzo tutti quei biglietti da 50 euro che, essendo molto deteriorati, possono essere rifiutati dai dispositivi di pagamento o destare sospetti di contraffazione.

Tra i deterioramenti più comuni si contano strappi e tagli delle banconote, macchie di inchiostro, segni di lavaggio o alterazioni del colore.

Fonte foto: 123RF

Come cambiare le banconote

Per eseguire il cambio, gli utenti dovranno recarsi presso una filiale della Banca di Spagna o un qualsiasi istituto di credito sul territorio spagnolo, portando con sé un documento di riconoscimento. L’importo scelto può essere depositato su un conto, a condizione che vengano fornite le coordinate bancarie.

La Banca di Spagna ha stabilito che se il deterioramento è dovuto a un atto doloso, la filiale può trattenere il denaro e non restituirlo.

Ecco a cosa stare attenti per verificare lo stato delle banconote:

tatto – le banconote vere hanno una consistenza unica e un po’ ruvida;

– le banconote vere hanno una consistenza unica e un po’ ruvida; goffratura – alcuni elementi come numeri e loghi sono in rilievo;

– alcuni elementi come numeri e loghi sono in rilievo; filigrana – quando si pone la banconota in controluce, dovrebbe apparire un’immagine che corrisponde al disegno stampato;

– quando si pone la banconota in controluce, dovrebbe apparire un’immagine che corrisponde al disegno stampato; numero di serie – ogni banconota ha un numero di serie unico e ben allineato.

Se il danno è dovuto a un dispositivo antifurto e vengono presentati più di 100 biglietti, verrà applicata una commissione di 10 centesimi per biglietto.

Perché sono interessati anche gli italiani

Sono circa 5 milioni i turisti italiani che ogni anno visitano la Spagna. Il ritiro delle banconote da 50 euro può riguardare anche loro: è prevedibile, infatti, che al tentativo di pagare con una banconota danneggiata presso un ristorante, un negozio o un museo il turista si senta rispondere un secco “¡No, gracias!”.

Meglio, dunque, tenerne conto in caso si intenda pagare in contanti. Un’alternativa sempre valida quando si viaggia è quella di affidarsi ai pagamenti elettronici.