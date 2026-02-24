Banconote false da 50 euro in giro per l'Italia, la denuncia dei negozianti per il boom di soldi contraffatti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In Italia è boom di banconote false da 50 euro. La denuncia sul recente exploit di soldi contraffatti è partita da alcuni negozianti, in particolar modo nella zona di Pescara. La Banca centrale europea ha indicato proprio le banconote da 50 euro, unitamente a quelle da 20 euro, come le più contraffatte.

La denuncia dei negozianti sul boom di banconote false da 50 euro

Negli ultimi tempi ci sarebbe un exploit di banconote false in Italia, spesso da 50 euro. Il fenomeno sarebbe concentrato per il momento nella zona di Pescara, ma la circolazione del denaro potrebbe estenderlo presto in altre aree del Paese.

Maria, una tabaccaia nel centro cittadino, ha raccontato a Il Messaggero: “Di solito il problema esplode d’estate. Col turismo aumenta la circolazione di contante e arrivano persone da fuori. In inverno, invece, la situazione è più tranquilla. Quest’anno no. Le cinquanta euro false stanno ricomparendo e dobbiamo verificare ogni pezzo che entra”.

ANSA

Banconote false: la scoperta in Abruzzo

Negli ultimi mesi, proprio in Abruzzo, i controlli delle Fiamme Gialle hanno portato al sequestro di centinaia di banconote false.

Nella provincia di Chieti è stata scoperta una sorta di “fabbrica del falso“, con macchinari e supporti pronti per la distribuzione.

Perché le banconote da 50 e 20 euro sono le più contraffatte

Il taglio di banconota da 50 euro, assieme a quello da 20, è il preferito dai falsari in quanto più facile da spendere rispetto ai tagli alti e meno sospetto se confrontato con quelli più piccoli.

Anche i dati della Banca centrale europea confermano che le banconote da 50 e 20 euro rappresentano la quota più consistente delle contraffazioni ritirate in area Euro.

Banconote false, come riconoscerle e cosa fare se ne hai una

La Banca centrale europea ha illustrato il cosiddetto metodo “Toccare, guardare, muovere” per distinguere le banconote false da quelle vere, che hanno caratteristiche di sicurezza avanzate.

Il consiglio principale è quello di non accettare mai banconote false ma, se si pensa di esserne già entrati in possesso, bisogna informare immediatamente le forze dell’ordine o le autorità nazionali competenti.

Per accertare l’autenticità di una banconota è possibile anche rivolgersi allo sportello bancario più vicino.

Far circolare una banconota, avendo la certezza o anche solo ragione di credere che sia falsa, costituisce un reato.