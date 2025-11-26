Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro arresti in un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Padova, che ha permesso di sgominare una banda specializzata in furti in abitazione. Gli indagati sono stati fermati dopo aver messo a segno tre furti nella zona e aver trovato rifugio in un appartamento in provincia di Pordenone, dove sono stati sorpresi dagli agenti. L’azione delle forze dell’ordine è stata motivata dalla necessità di interrompere una lunga serie di colpi messi a segno tra il capoluogo veneto e la sua provincia.

Operazione congiunta tra Padova e Pordenone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra mobile di Padova, con il supporto dei colleghi di Pordenone, ha portato a termine un’operazione che ha permesso di individuare e arrestare quattro persone ritenute responsabili di una lunga serie di furti in abitazione. La banda, composta da soggetti già noti alle forze dell’ordine, aveva colpito ripetutamente nel territorio di Padova e nella provincia, prima di spostarsi in un covo situato in provincia di Pordenone.

La dinamica dei colpi e il blitz della Polizia

L’operazione di polizia è scattata all’interno dell’appartamento dove i quattro erano appena rientrati dopo aver perpetrato tre furti nella zona. Gli agenti hanno fatto irruzione cogliendo i sospetti di sorpresa e impedendo loro di darsi alla fuga o di occultare la refurtiva. La banda, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, aveva già messo a segno decine di colpi tra il comune di Padova e la provincia, dimostrando una notevole organizzazione e capacità di eludere i controlli.

Refurtiva e strumenti da scasso sequestrati

Durante la perquisizione dell’appartamento, la polizia ha recuperato gioielli, orologi, monili d’oro e denaro contante per un valore stimato di circa 200mila euro. Oltre alla refurtiva, sono stati sequestrati numerosi arnesi professionali utilizzati per lo scasso, tra cui un flessibile di grosse dimensioni con dischi, punte e lame di ricambio, cacciaviti, pinze di vario tipo e radioline ricetrasmittenti. Questi strumenti venivano impiegati per forzare gli ingressi delle abitazioni e per mantenere le comunicazioni tra i membri della banda durante i furti, al fine di evitare la localizzazione da parte delle forze dell’ordine.

Arresti e identificazione dei responsabili

I quattro indagati sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per i furti e i tentativi di furto commessi la sera precedente all’arresto. In fase di identificazione, è emerso che due dei fermati risultavano latitanti e sono stati arrestati anche in esecuzione dei provvedimenti pendenti a loro carico. L’operazione ha così permesso non solo di interrompere l’attività criminale della banda, ma anche di assicurare alla giustizia soggetti già ricercati.

Il valore della collaborazione tra le forze dell’ordine

L’azione congiunta tra la Squadra mobile di Padova e quella di Pordenone ha evidenziato l’importanza della cooperazione tra diversi uffici di polizia nel contrasto ai reati predatori. Grazie allo scambio di informazioni e al coordinamento operativo, è stato possibile localizzare il covo della banda e intervenire tempestivamente, recuperando la refurtiva e sequestrando gli strumenti utilizzati per i furti.

