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Avrebbero avuto l’intenzione di assaltare un furgone che trasportava settimanalmente 30 chilogrammi di oro verso un caveau di Arezzo, lingotti prodotti nella fonderia della Portovesme srl a San Gavino, nel Cagliaritano, e del valore di circa 6 milioni di euro. Sono stati però bloccati dalla polizia prima che riuscissero a mettere in pratica il loro piano che, nell’ultimo periodo, avrebbe anche previsto di assaltare direttamente la fonderia (da qui il nome dell’operazione ‘Golden Mole-la talpa d’oro). Secondo la direzione distrettuale antimafia di Cagliari la banda, con un basista all’interno della fonderia ed esperto a rifondere l’oro, era composta da 11 persone che sono state raggiunte oggi da altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere. Tre le contestazioni: tentata rapina con la nuova fattispecie del 628 bis del codice penale sugli assalti ai portavalori, ma anche le ipotesi di detenzione e porto illegale di armi e ricettazione di più veicoli.