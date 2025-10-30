Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sette cittadini tunisini sottoposti a misure cautelari il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato, che ha colpito una rete responsabile di furti e rapine nel capoluogo emiliano. I provvedimenti sono stati emessi dal G.I.P. del Tribunale di Parma il 20 ottobre 2025, dopo mesi di indagini su episodi criminali avvenuti a partire da marzo.

Le indagini e la ricostruzione della rete criminale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di un’approfondita attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Parma. Gli investigatori hanno avviato le indagini dopo una serie di furti e rapine che avevano destato allarme nel territorio parmense. Attraverso l’analisi di filmati di videosorveglianza e la raccolta di numerose testimonianze, è stato possibile ricostruire la struttura della banda e identificare i singoli componenti.

Il colpo al supermercato: violenza e fuga

Tra i fatti più gravi emersi dall’inchiesta figura una rapina aggravata avvenuta il 2 marzo 2025 all’interno di un supermercato di Parma. In quell’occasione, uno degli indagati, insieme a due complici, ha sottratto vari generi alimentari dagli scaffali. Nel tentativo di garantirsi la fuga, il gruppo ha usato violenza contro l’addetto alla vigilanza, spintonandolo e colpendolo. Le telecamere del punto vendita hanno documentato la scena, mostrando la determinazione e l’aggressività dei responsabili, pronti a ricorrere alla forza fisica pur di assicurarsi il bottino.

Altri episodi: furti aggravati e rapine pluriaggravate

Le indagini hanno permesso di attribuire agli stessi soggetti ulteriori episodi di furto aggravato, anche in ambito ferroviario e su auto in sosta, oltre a rapine pluriaggravate con sottrazione di collanine d’oro. In diversi casi, le vittime sono state accerchiate, spinte o minacciate con armi bianche per costringerle a consegnare beni e gioielli di valore. La banda si è distinta per le modalità violente e intimidatorie, che hanno aumentato il senso di insicurezza tra i cittadini.

Le misure cautelari e l’esecuzione dei provvedimenti

Alla luce della gravità del quadro indiziario e del rischio concreto di reiterazione dei reati, il G.I.P. del Tribunale di Parma ha disposto diverse misure cautelari personali nei confronti degli indagati. Le misure vanno dalla custodia cautelare in carcere all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’attività esecutiva, svolta tra il 24 e il 27 ottobre 2025, ha visto impegnati gli operatori della Squadra Mobile, che hanno rintracciato tutti i destinatari dei provvedimenti sia nel centro cittadino che presso le rispettive abitazioni.

IPA