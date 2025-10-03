Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro persone finite agli arresti domiciliari il bilancio di un’operazione dei Carabinieri che ha portato alla luce un’associazione criminale dedita a furti e rapine di veicoli di lusso. L’ordinanza cautelare è stata emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, dopo un’indagine che ha ricostruito l’attività della banda attiva in città e in diversi comuni della Campania.

Le indagini e la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione è stata coordinata dalla VII Sezione “Sicurezza Urbana” della Procura di Napoli e condotta dalla stazione Carabinieri di Napoli Marianella. L’attività investigativa, durata diversi mesi, ha permesso di raccogliere elementi fondamentali per ricostruire la struttura e il modus operandi del gruppo criminale, che aveva la propria base operativa nel quartiere Scampia.

Il sodalizio criminale e la sua organizzazione

L’indagine ha permesso di svelare l’esistenza di un’associazione per delinquere ben strutturata, composta da quattro persone con ruoli definiti. Il capo e promotore del gruppo si occupava della pianificazione dettagliata dei furti, manteneva i contatti con i ricettatori e gestiva la suddivisione dei proventi illeciti. Gli altri membri, invece, si occupavano della fase esecutiva, individuando i veicoli di interesse e organizzando le azioni criminali.

Il modus operandi della banda

Il gruppo utilizzava auto a noleggio, che venivano sostituite periodicamente per evitare di essere individuati dalle forze dell’ordine. Una volta scelto il veicolo da sottrarre, spesso automobili di grande valore economico, i malviventi installavano dispositivi di localizzazione GPS nascosti negli specchietti retrovisori o nei paraurti. In questo modo, potevano monitorare gli spostamenti delle auto e agire nel momento più favorevole per il furto.

I reati contestati e le aree colpite

Nel corso delle indagini sono stati accertati 22 episodi di furto avvenuti nei quartieri Vomero, Fuorigrotta, Posillipo, Soccavo della città di Napoli e nei comuni di Aversa, Marcianise, Giugliano in Campania, Casoria, Trecase, Pozzuoli, San Giuseppe Vesuviano, Santa Maria La Fossa. In uno dei casi, i membri della banda si sono resi responsabili anche di una rapina ai danni di un proprietario che aveva sorpreso i ladri in azione.

Le tecniche e gli strumenti utilizzati

Durante le perquisizioni, i Carabinieri hanno sequestrato arnesi da scasso, vari stemmi di automobili di lusso e sofisticate apparecchiature elettroniche in grado di programmare e rigenerare le chiavi elettroniche dei veicoli. Questi strumenti hanno permesso al gruppo di agire con rapidità e precisione, riducendo al minimo i rischi di essere scoperti.

Le indagini scientifiche e il supporto tecnologico

Un ruolo fondamentale nell’inchiesta lo hanno avuto le analisi dei dispositivi cellulari in uso agli indagati e l’esame dei sistemi di videosorveglianza, sia privati che cittadini. Gli accertamenti tecnico-scientifici, condotti dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale CC di Napoli e dal R.I.S. di Roma, hanno consentito di raccogliere tracce biologiche e altri elementi utili a rafforzare il quadro indiziario.

La misura cautelare e la presunzione di innocenza

Il provvedimento eseguito rappresenta una misura cautelare disposta in fase di indagini preliminari. I destinatari sono sottoposti a indagini e, come previsto dalla legge, sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva. La difesa potrà presentare eventuali mezzi di impugnazione contro l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli.

