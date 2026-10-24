Banda dell'oro smantellata dopo i blitz nei capannoni ad Arezzo, tre in carcere per un bottino da 130mila euro
Tre indagati in carcere per cinque furti ai danni di aziende orafe e altre imprese: il bottino ha causato danni per circa 130mila euro.
Tre persone in carcere e un giro d’affari stroncato tra i capannoni e i laboratori orafi dell’Aretino. È il bilancio dell’operazione scattata su disposizione della Procura di Arezzo: a stringere le manette ai polsi degli indagati sono stati i Carabinieri, che per eseguire le custodie cautelari si sono spinti fino a Milano e Fermo.
Le indagini e la base logistica
L’inchiesta è stata condotta dal Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Arezzo da novembre 2025 a settembre 2026. Gli investigatori hanno ricostruito l’attività di un gruppo organizzato, ritenuto dedito ai colpi contro aziende che lavorano oro e metalli preziosi.
La base logistica individuata era un’autorimessa a Trezzano sul Naviglio, dove venivano nascosti veicoli di grossa cilindrata con targhe clonate, auto per gli spostamenti ordinari, attrezzature da effrazione e parte della refurtiva.
Colpi e bottino
Le contestazioni riguardano cinque episodi avvenuti nelle notti tra il 21 e 22 novembre 2025, tra il 21 e 22 febbraio 2026 e il 23 febbraio. Nel primo caso è stata colpita un’azienda orafa; a febbraio i bersagli sono stati due imprese orafe, una ditta di verniciatura di mobili e un’altra azienda del settore orafo.
Per entrare, il gruppo avrebbe forzato porte e casseforti, praticato aperture nei muri e disattivato sensori d’allarme e sistemi di videosorveglianza. Durante i furti sarebbero stati sottratti oro, argento, bronzo, ottone e materiale tecnologico, per un danno complessivo di circa 130 mila euro.
La misura cautelare
Per i tre indagati sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza per furto in concorso, aggravato dalla violenza sulle cose, dall’azione in gruppo e dall’orario notturno, ritenuto idoneo a ostacolare la difesa pubblica e privata.
Considerati il quadro indiziario e il rischio di reiterazione dei reati, il gip ha disposto per tutti la custodia cautelare in carcere.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.