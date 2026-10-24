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Tre persone in carcere e un giro d’affari stroncato tra i capannoni e i laboratori orafi dell’Aretino. È il bilancio dell’operazione scattata su disposizione della Procura di Arezzo: a stringere le manette ai polsi degli indagati sono stati i Carabinieri, che per eseguire le custodie cautelari si sono spinti fino a Milano e Fermo.

Le indagini e la base logistica

L’inchiesta è stata condotta dal Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Arezzo da novembre 2025 a settembre 2026. Gli investigatori hanno ricostruito l’attività di un gruppo organizzato, ritenuto dedito ai colpi contro aziende che lavorano oro e metalli preziosi.

La base logistica individuata era un’autorimessa a Trezzano sul Naviglio, dove venivano nascosti veicoli di grossa cilindrata con targhe clonate, auto per gli spostamenti ordinari, attrezzature da effrazione e parte della refurtiva.

Colpi e bottino

Le contestazioni riguardano cinque episodi avvenuti nelle notti tra il 21 e 22 novembre 2025, tra il 21 e 22 febbraio 2026 e il 23 febbraio. Nel primo caso è stata colpita un’azienda orafa; a febbraio i bersagli sono stati due imprese orafe, una ditta di verniciatura di mobili e un’altra azienda del settore orafo.

Per entrare, il gruppo avrebbe forzato porte e casseforti, praticato aperture nei muri e disattivato sensori d’allarme e sistemi di videosorveglianza. Durante i furti sarebbero stati sottratti oro, argento, bronzo, ottone e materiale tecnologico, per un danno complessivo di circa 130 mila euro.

La misura cautelare

Per i tre indagati sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza per furto in concorso, aggravato dalla violenza sulle cose, dall’azione in gruppo e dall’orario notturno, ritenuto idoneo a ostacolare la difesa pubblica e privata.

Considerati il quadro indiziario e il rischio di reiterazione dei reati, il gip ha disposto per tutti la custodia cautelare in carcere.

IPA