Banda della Minicar a Roma, il dolore della madre di uno dei minorenni denunciati: "Negava, gli ho creduto"
Parla la madre di uno dei minorenni denunciati per il caso della banda della minicar a Roma: come ha scoperto il coinvolgimento di suo figlio
La madre di uno dei minorenni denunciati per il caso della banda della minicar a Roma ha dichiarato di voler incontrare la mamma dell’attore Davide Iacopini, la vittima più grave, per chiederle scusa. Poi ha rivelato quando ha scoperto che il figlio era coinvolto: “Lui negava e io gli ho creduto, che altro potevo fare. (…) Mio figlio era su quell’auto, da martedì notte purtroppo lo so e ora dobbiamo farci i conti”.
- La scoperta sul coinvolgimento del figlio nel caso della minicar a Roma
- Il racconto del figlio
- L'appello alla madre dell'attore Davide Iacopini
- Come sta Davide Iacopini e il messaggio della famiglia
La scoperta sul coinvolgimento del figlio nel caso della minicar a Roma
La donna ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica, rivelando come e quando ha scoperto il coinvolgimento del figlio nella vicenda: “Ho sperato fino all’ultimo che non fosse così, all’inizio non potevo immaginarlo. Poi ho iniziato a chiedergli: ‘Sei sicuro? Non c’entri nulla?’. Lui negava e io gli ho creduto, che altro potevo fare?”.
Il suo racconto è proseguito così: “Poi ho visto mio figlio diverso, l’ho visto piangere e vomitare. (…) Ho chiamato la mamma dell’altro ragazzo, quello con la minicar, abbiamo iniziato a monitorare ogni passo. Fino all’altra notte (quando sono arrivati i carabinieri, ndr). Siamo andate in caserma, siamo state noi a farli ammettere”.
Il racconto del figlio
La madre del passeggero della minicar ha riportato il racconto del figlio: “Non volevano dare nessuna bastonata, mio figlio mi ha raccontato che nelle intenzioni doveva essere uno scherzo: spaventare i passanti. Gli ho spiegato che uno scherzo smette di essere tale quando mette in pericolo un’altra persona”.
La donna ha aggiunto: “Non posso sapere tutto quello che è successo”. E poi: “Non dovevano farli quegli scherzi, non dovevano”.
Sul figlio ha detto ancora: “Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro“.
L’appello alla madre dell’attore Davide Iacopini
La madre di uno dei minorenni denunciati per il caso della banda della minicar ha poi rivolto un pensiero alla madre dell’attore Davide Iacopini, a cui, stando al verbale, i ragazzi avrebbero tolto una mano dal manubrio mentre si trovava sul monopattino in strada. Iacopini è la vittima più grave, ma i giovani sono accusati di altre cinque aggressioni.
La donna ha detto: “Il mio pensiero va continuamente a lei, non oso immaginare cosa stia vivendo. Non pretendo che comprenda il mio dolore, perché il suo è immensamente più grande. Vorrei solo poterla incontrare e chiederle scusa, senza cercare giustificazioni”.
La madre del minorenne ha aggiunto: “Vorrei che Davide tornasse alla sua vita, è ciò che desidero più di ogni altra cosa. Spero di incontrarlo per chiedere scusa anche a lui”.
Come sta Davide Iacopini e il messaggio della famiglia
Davide Iacopini è ancora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva “Shock e trauma” all’ospedale San Camillo di Roma in gravi condizioni di salute. Lo scorso venerdì è stato sottoposto a un secondo intervento neurochirurgico “perfettamente riuscito“.
“Non è ancora il momento di parlare” è il virgolettato attribuito da La Repubblica alla famiglia di Davide Iacopini, che continua a chiedere riservatezza.