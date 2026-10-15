Banda della Minicar a Roma, il dolore della madre di uno dei minorenni denunciati: "Negava, gli ho creduto"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La madre di uno dei minorenni denunciati per il caso della banda della minicar a Roma ha dichiarato di voler incontrare la mamma dell’attore Davide Iacopini, la vittima più grave, per chiederle scusa. Poi ha rivelato quando ha scoperto che il figlio era coinvolto: “Lui negava e io gli ho creduto, che altro potevo fare. (…) Mio figlio era su quell’auto, da martedì notte purtroppo lo so e ora dobbiamo farci i conti”.

La scoperta sul coinvolgimento del figlio nel caso della minicar a Roma

La donna ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica, rivelando come e quando ha scoperto il coinvolgimento del figlio nella vicenda: “Ho sperato fino all’ultimo che non fosse così, all’inizio non potevo immaginarlo. Poi ho iniziato a chiedergli: ‘Sei sicuro? Non c’entri nulla?’. Lui negava e io gli ho creduto, che altro potevo fare?”.

Il suo racconto è proseguito così: “Poi ho visto mio figlio diverso, l’ho visto piangere e vomitare. (…) Ho chiamato la mamma dell’altro ragazzo, quello con la minicar, abbiamo iniziato a monitorare ogni passo. Fino all’altra notte (quando sono arrivati i carabinieri, ndr). Siamo andate in caserma, siamo state noi a farli ammettere”.

Il racconto del figlio

La madre del passeggero della minicar ha riportato il racconto del figlio: “Non volevano dare nessuna bastonata, mio figlio mi ha raccontato che nelle intenzioni doveva essere uno scherzo: spaventare i passanti. Gli ho spiegato che uno scherzo smette di essere tale quando mette in pericolo un’altra persona”.

La donna ha aggiunto: “Non posso sapere tutto quello che è successo”. E poi: “Non dovevano farli quegli scherzi, non dovevano”.

Sul figlio ha detto ancora: “Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro“.

ANSA

L’appello alla madre dell’attore Davide Iacopini

La madre di uno dei minorenni denunciati per il caso della banda della minicar ha poi rivolto un pensiero alla madre dell’attore Davide Iacopini, a cui, stando al verbale, i ragazzi avrebbero tolto una mano dal manubrio mentre si trovava sul monopattino in strada. Iacopini è la vittima più grave, ma i giovani sono accusati di altre cinque aggressioni.

La donna ha detto: “Il mio pensiero va continuamente a lei, non oso immaginare cosa stia vivendo. Non pretendo che comprenda il mio dolore, perché il suo è immensamente più grande. Vorrei solo poterla incontrare e chiederle scusa, senza cercare giustificazioni”.

La madre del minorenne ha aggiunto: “Vorrei che Davide tornasse alla sua vita, è ciò che desidero più di ogni altra cosa. Spero di incontrarlo per chiedere scusa anche a lui”.

Come sta Davide Iacopini e il messaggio della famiglia

Davide Iacopini è ancora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva “Shock e trauma” all’ospedale San Camillo di Roma in gravi condizioni di salute. Lo scorso venerdì è stato sottoposto a un secondo intervento neurochirurgico “perfettamente riuscito“.

“Non è ancora il momento di parlare” è il virgolettato attribuito da La Repubblica alla famiglia di Davide Iacopini, che continua a chiedere riservatezza.