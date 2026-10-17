Banda della minicar a Roma, vendetta contro i meccanici che hanno parlato con i carabinieri: "Infami"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Infami”. È la parola che è comparsa nelle recensioni e nei messaggi arrivati all’officina che aveva modificato la minicar usata dai due ragazzi che a inizio ottobre hanno seminato il panico tra Monteverde e Testaccio, a Roma. Proprio la conferma dei meccanici ai carabinieri aveva aiutato a chiudere il cerchio sulla banda accusata di sei aggressioni, tra cui quella all’attore Davide Iacopini.

Banda della minicar a Roma, la pista dell’officina

Come riporta Repubblica, a mettere gli investigatori sulla strada giusta era stato un adesivo con il simbolo dell’officina, applicato sulla carrozzeria della minicar.

Quando i carabinieri si sono presentati, il titolare ha confermato quello che i militari già sapevano: “Sì, quel ragazzo ha portato qui la sua auto e abbiamo fatto alcune modifiche”.

Secondo Ansa, un meccanico aveva raccontato di aver montato dei led rossi vicino alla targa e di aver applicato gli adesivi sulla vettura.

I due ragazzi, di 16 e 17 anni, sono stati denunciati e dovranno rispondere davanti alla Procura per i minorenni di tentato omicidio, lesioni e percosse.

Iacopini, ferito la sera del 5 ottobre dopo che, secondo il racconto di uno dei due, gli era stata tolta la mano dal manubrio dello scooter, è ancora ricoverato in gravi condizioni.

Banda minicar, gli insulti social ai meccanici: “Infami”

Da quando è emerso il ruolo dell’officina, l’attività ha ricevuto un’attenzione mai vista, ma anche recensioni negative e messaggi che con le auto non c’entravano nulla.

“Sono arrivati degli insulti da profili anonimi. Messaggi da profili Instagram non riconoscibili. Anche delle recensioni, una diceva ‘infami’”, racconta uno dei gestori.

Prima che il nome dell’officina finisse sui giornali, spiega, non era mai successo nulla di simile.

Oggi di quei commenti non resta traccia, perché sono stati rimossi dopo le segnalazioni.

“La situazione sembra essere tornata alla normalità. Pensiamo sia solo qualche leone da tastiera che si è divertito a scrivere così”, ridimensiona il gestore.

La paura a Testaccio dopo la banda della minicar

La preoccupazione, però, non riguarda solo i meccanici. A Testaccio molti residenti preferiscono non parlare per paura di ritorsioni.

“Almeno adesso la baby gang non si fa più vedere”, dice qualcuno attorno a piazza di Santa Maria Liberatrice, chiedendo di restare anonimo.

I familiari del più giovane, pur riconoscendo l’errore, continuano a ridimensionare: “Volevano solo spaventare i passanti”, dice il fratello.