Banda della Minicar, Davide Iacopini lascia l'ospedale dopo l'incidente in monopattino: come sta l'attore

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nella giornata di martedì 10 novembre, Davide Iacopini ha lasciato l’ospedale San Camillo di Roma, dove è rimasto ricoverato per poco più di un mese. L’attore 42enne genovese, noto per i suoi ruoli in film come Diaz e Suburra, era stato fatto cadere a terra mentre era alla guida del suo monopattino elettrico. A provocare l’incidente sono stati due ragazzi della cosiddetta “banda della minicar“. Iacopini ora proseguirà il percorso di riabilitazione presso la Life-Santa Lucia IRCCS.

Banda della minicar, Davide Iacopini dimesso dal San Camillo di Roma

L’aggressione di cui è stato vittima Iacopini è avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, nel quartiere Monteverde Vecchio di Roma. Subito le condizioni dell’attore sono sembrate gravi. Dopo essere stato ricoverato, è stato sottoposto a due interventi neurochirurgici e trasferito prima in terapia intensiva e poi presso l’Unità operativa complessa.

La nota dell’ospedale

Nelle scorse ore l’ospedale San Camillo ha diffuso una nota sulle dimissioni del 42enne, spiegando che il paziente “è stato trasferito presso la Life-Santa Lucia IRCCS, dove inizierà il suo percorso di riabilitazione”.

ANSA

Il comunicato prosegue evidenziando che “il paziente, ricoverato presso l’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini dal 6 ottobre, ha affrontato un percorso clinico complesso e due interventi neurochirurgici, durante il quale è stato costantemente assistito dalle équipe mediche e sanitarie dell’ospedale, prima presso la UOC Shock e Trauma, poi presso la UOC Neurochirurgia”.

“Il progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche ha consentito il trasferimento. Il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico”, conclude la nota.

Le indagini sulla minicar e l’individuazione dei due ragazzi minorenni

Dopo l’aggressione subita da Iacopini, sono iniziate le indagini per identificare le persone a bordo della minicar. La svolta è arrivata il 14 ottobre quando sono stati individuati i presunti responsabili, due minorenni di 16 e 17 anni che si muovevano a bordo di una minicar nera.

Entrambi sono stati denunciati con l’accusa di tentato omicidio per l’aggressione dell’attore e di lesioni compiute ai danni di cinque passanti che nei giorni successivi alla notizia di Iacopini hanno sporto denuncia.

I due ragazzi, nel corso degli interrogatori, hanno confermato l’aggressione, riferendo di aver visto la bravata su TikTok e di averla voluta replicare in quanto avevano notato sui social che nessuno dei passanti aveva riportato gravi conseguenze. “Credevamo che avrebbe funzionato anche per noi”, ha dichiarato il 16enne.