Banda della minicar di Roma, cosa rischiano in concreto i due denunciati: carcere e risarcimento altissimo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Cosa rischiano i due minorenni della cosiddetta “banda della minicar” di Roma? Per il magistrato Valerio De Gioia, quello che i due ragazzi chiamavano “scherzo” è un tentato omicidio, quindi un reato gravissimo che vale sette anni di carcere, con l’aggravante dei futili motivi. I genitori, inoltre, rischiano il tracollo economico: risarcimenti da 50mila a 200mila euro, fino a un milione se Davide Iacopini non dovesse farcela.

Banda della minicar a Roma: cosa rischiano

A spiegare le conseguenze dell’aggressione a Davide Iacopini, avvenuta a Roma il 5 ottobre, stato il magistrato Valerio De Gioia, che nnel corso della trasmissione tv “Ignoto X” ha analizzato sia il fronte penale che quello civile.

Tra il 4 e il 5 ottobre i due giovani hanno colpito sei persone tra i quartieri Monteverde e Testaccio. L’ultimo episodio riguarda proprio l’attore, lunedì 5 ottobre, verso le 22 in via Anton Giulio Barrili. Iacopini viaggiava in monopattino quando il passeggero dell’auto lo avrebbe colpito con un calcio: è caduto e ha battuto la testa contro un’auto in sosta.

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Il rischio penale

Per De Gioia ciò che i ragazzi avrebbero liquidato come goliardia ha un nome preciso nel linguaggio giuridico. “Quello che per loro era uno scherzo, una bravata, per noi invece da giuristi, è un tentato omicidio“. Avendo 16 e 17 anni, i due sono imputabili e rischiano quindi un processo. Se l’accusa restasse questa, secondo il magistrato la pena minima sarebbe di sette anni di reclusione.

Pesa anche la presunta ammissione delle responsabilità. I ragazzi avrebbero parlato di “noia”, o di “divertimento” secondo altri resoconti, e questo configurerebbe l’aggravante dei futili motivi. Resta poi la questione dei ruoli, tra chi ha colpito e chi era al volante. Per De Gioia, in realtà, sul piano penale questa differenza non regge: “Quando si concorre si può concorrere anche moralmente”. Il magistrato ha precisato che se chi guidava aveva organizzato quello che i due chiamano “scherzo”, infatti, risponde quanto chi ha colpito materialmente.

Il rischio civile

Per le famiglie il pericolo maggiore è un altro. “A travolgerle totalmente a livello economico, a ridurle veramente per stracci è l’aspetto civilistico” ha affermato De Gioia.

Il riferimento è all’articolo 2048 del codice civile, che rende padre e madre responsabili del danno causato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati che vivono con loro. I genitori se ne liberano soltanto dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Secondo la Cassazione, questa prova comprende anche quella di aver dato al figlio un’educazione adeguata. Mentre la responsabilità penale è personale, la minore età dei ragazzi non esonera quindi i familiari sul piano civile.

C’è poi il nodo assicurativo: la polizza dell’auto, osserva il magistrato, non copre i gesti dolosi. Restano a carico delle famiglie importi che, in caso di guarigione dell’attore, potrebbero oscillare tra 50mila e 200mila euro. La cifra dipende dall’età della vittima, dalla professione e dagli anni di lavoro ancora davanti a sé. De Gioia ha ricordato, inoltre, che la responsabilità è solidale. La vittima può chiedere l’intero risarcimento anche a una sola delle due famiglie, che dovrebbe poi rivalersi sull’altra per la parte restante.

Lo scenario peggiore è però quello legato all’eventuale decesso di Iacopini. A quel punto l’imputazione cambierebbe e i parenti potrebbero reclamare anche il danno da perdita del rapporto parentale. In quel caso, avverte De Gioia, “civilisticamente potremmo arrivare anche fino al milione di euro”.

Le condizioni di Davide Iacopini

Davide Iacopini, 42 anni, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Camillo-Forlanini di Roma dal 5 ottobre, giorno dell’aggressione. Ha riportato un grave trauma cranico ed è stato operato due volte dall’équipe di neurochirurgia: subito dopo il ricovero e nella notte di venerdì 9 ottobre, intervento che l’ospedale ha descritto come perfettamente riuscito.

Da allora i medici riducono gradualmente la sedazione, con l’obiettivo di arrivare al risveglio. Secondo l’ultimo bollettino, le sue condizioni risultano stabili, pur nella gravità del quadro, e il decorso prosegue senza complicazioni. Il supporto intensivo, però, resta ancora completo e gli eventuali progressi verranno valutati nelle prossime settimane. La prognosi rimane riservata.