Banda della minicar di Roma, parla Paolo Crepet: "Disagio? È l'agio a portare frustrazione, scuola complice"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Rintracciati, i due minorenni hanno confessato le aggressioni a bordo della minicar. I fatti risalgono al 4 e 5 ottobre, i due hanno detto sui fatti: “Quella notte ci siamo divertiti così”. Tra le vittime ricordiamo l’attore Davide Iacopini, finito in terapia intensiva. Sul fatto sono intervenute diverse voci, come quella dello psichiatra Paolo Crepet, che ha parlato anche della responsabilità genitoriale.

Banda minicar: parla Paolo Crepet

Paolo Crepet, a Ignoto X, sulla banda della minicar parla della responsabilità dei genitori dei due giovani che hanno confessato. “Qui il dato oggettivo che viene fuori è che questi erano già stati denunciati”, sottolinea.

E aggiunge che “i genitori sapevano, perché avevano rubato degli oggetti tecnici, dei cavi in un’altra minicar e li avevano sistemati in questa loro. Per cui la famiglia sapeva”.

Si domanda come sia possibile che la minicar sia rimasta lì a disposizione dei giovani. Li definisce “ladruncoli” perché tale avrebbero dimostrato di essere con le loro azioni.

Minicar, costi e alternative

Nel programma si parla anche del costo che hanno queste minicar, che possono partire da meno di 10.000 euro ma anche superarli facilmente, con modelli che toccano i 20.000 euro. Nello specifico, l’auto utilizzata dalla banda si aggirava intorno ai 17.000 euro, a detta del meccanico che l’avrebbe rimessa a nuovo dopo un incidente e che l’ha riconosciuta.

Le ragioni per le quali gli adulti comprano le minicar ai figli, anche a fronte del prezzo elevato, sono che risultano meno pericolose rispetto ai motorini, si dice in trasmissione.

Secondo lo psichiatra in passato bisognava attendere i 14 anni per avere il primo mezzo autonomo e poi i 16 anni per avere un motore un po’ più performante. E dice: “Adesso tutto questo è azzerato, quindi anche la crescita in qualche modo è appiattita”.

L’opinione sui ragazzi

Lo psichiatra dice che non può entrare nel dettaglio, perché ci sarà uno psichiatra che seguirà il caso e non è lui. Ma si può parlare in generale dei giovani che stanno crescendo in mezzo alla violenza. “Non importa dove nasci – dichiara – non c’è più quello che c’era negli anni ’40, ’50 o ’60, quello che ha descritto Pasolini nei suoi romanzi, la periferia disgraziata dove tutto era lecito e poi i quartieri piccolo borghesi o grandi borghesi dove le buone famiglie crescevano”.

Spiega che è un punto di vista ipocrita e che non esiste più. Non c’è una buona famiglia che educa bene o una cattiva famiglia che educa male. “Non è che se sei ricco educhi bene, se sei un poveraccio educhi male”, dichiara. Parla invece di un appiattimento generale che è ormai sotto gli occhi di tutti e sostiene che non è più il disagio che porta alla violenza, ma l’agio.

“Perfino per i figli della buona borghesia il futuro non esiste più, perché i 16 anni erano un’età in cui avere dei sogni. Se sei stato cresciuto senza sapere che cos’è la frustrazione, e di questo è complice la scuola, è chiaro che poi c’è la frustrazione di vedere una persona che cade sul marciapiede e che ti ferma, che ti fa telefonare a tuo padre dicendo: ‘Ho fatto una cretinata'”.