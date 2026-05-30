Banda della Uno Bianca, Eva Mikula dopo l'intervista a Fabio Savi: "Sa mentire e manipolare"

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“Mentire e manipolare“, queste le capacità ancora presenti in Fabio Savi secondo Eva Mikula, sua fidanzata fino all’arresto di tutti i componenti della banda della Uno Bianca. Dopo l’intervista rilasciata alla giornalista Francesca Carollo per Quarto Grado, la donna non nasconde le ferite ancora aperte: “Rivivo la paura, il ricordo del male anche dopo 32 anni”.

Il commento di Eva Mikula

In una lettera inviata all’Ansa Eva Mikula, l’ex fidanzata di Fabio Savi, ha commentato l’intervista al “Lungo”. La donna sostiene che ancora oggi il componente della banda della Uno Bianca sia in grado di “mentire e manipolare”, e proprio per questo “agli occhi degli altri appare impeccabile, come lo era prima che fosse arrestato, un insospettabile vicino di casa“.

Nella realtà, secondo Mikula, “la sua indole non è cambiata, ed io non sono più una ragazzina sprovveduta”.

ANSA

Oggi “rivivo la paura, il ricordo del male anche dopo 32 anni perché lui sa costruirsi un’immagine convincente“, aggiunge all’Ansa Eva Mikula.

“La sua trasparenza collaborativa che vuol far apparire oggi è per chi le carte processuali non le conosce”, continua Eva Mikula.

Le proteste delle famiglie delle vittime

L’intervista rilasciata da Fabio Savi all’inviata Francesca Carollo di Quarto Grado ha scatenato polemiche. Una di queste arriva da Ludovico Mitilini, fratello di Mauro Mitilini, il carabiniere ucciso nel 1991 nella strage del Pilastro. Il “Lungo”, ad esempio, ha negato che quella della Uno Bianca fosse una strategia del terrore, ma Mitilini lo sottolinea e lo ribadisce: “Tutto indica che l’obiettivo non era economico, ma quello di seminare terrore”.

Dello stesso parere Alessandro Stefanini, fratello di Otello Stefanini, anch’egli ucciso durante la strage del Pilastro: “Nulla di quanto emerso in queste interviste scalfisce la convinzione che porto avanti da oltre 35 anni: la banda della Uno Bianca non ha agito da sola”.

Le verità di Fabio e Roberto Savi sulla Uno Bianca

Nel suo intervento a Quarto Grado, Fabio Savi ha smentito le dichiarazioni del fratello Roberto rilasciate per Belve Crime. Roberto, come noto, ha affermato che dietro le azioni criminali della banda della Uno Bianca ci fossero coperture da parte dei Servizi Segreti e altre cariche.

Fabio Savi, invece, ha ribadito che la banda non godeva di alcuna copertura, e ha spiegato che tra lui e Roberto ci sarebbe sempre stato “un rapporto tossico“.