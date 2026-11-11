Banda delle minicar, Davide Iacopini rompe il silenzio: "Non ricordo nulla, non sapevo dell'incidente"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Davide Iacopini, l’attore di 42 anni ferito il 5 ottobre a Monteverde dalla cosiddetta “banda” della minicar, al risveglio dal coma racconta di non ricordare nulla dell’aggressione. Dopo due interventi alla testa e oltre un mese al San Camillo, l’attore è stato trasferito al Santa Lucia per la riabilitazione. Le indagini sono nelle mani della Procura per i minorenni.

Le prime parole di Davide Iacopini

Dal monopattino il vuoto assoluto, fino al letto d’ospedale. Davide Iacopini, l’attore genovese di 42 anni rimasto gravemente ferito a Roma la sera del 5 ottobre, non conserva alcun ricordo dell’aggressione subita nel quartiere di Monteverde. Lo ha raccontato lui stesso al Messaggero, con poche parole: “Non ricordo nulla. Io neanche lo sapevo di aver avuto un incidente. Me lo hanno detto dopo”.

Le sue prime parole pubbliche coincidono con l’inizio di una nuova fase del recupero. Martedì 10 novembre, dopo più di un mese di degenza, l’interprete di “Suburra” e di “Maschi veri” ha lasciato l’ospedale San Camillo Forlanini. È stato accolto alla struttura Life – Santa Lucia Irccs, centro romano specializzato in neuroriabilitazione.

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La notizia è arrivata nel pomeriggio con una nota dell’azienda ospedaliera: “Il progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche ha consentito il trasferimento. Il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico”.

Cosa sa l’attore

Dell’agguato l’attore conosce solo la versione che gli hanno riferito medici e familiari: una caduta, un colpo violento alla testa, conseguenze molto serie. Nessun fotogramma da rimettere in ordine, nessuna scena da ricostruire. I ricordi si interrompono mentre stava ancora viaggiando sul monopattino, prima che una spinta arrivata da una minicar lo facesse finire contro un’auto parcheggiata.

Da quel momento è cominciata una lunga battaglia in corsia. Prima l’unità di Shock e Trauma, poi circa tre settimane di terapia intensiva e due delicati interventi neurochirurgici alla testa. Con la graduale riduzione della sedazione, a fine ottobre è arrivato il risveglio. Poi il passaggio in Neurochirurgia e, ora, il trasferimento nella clinica riabilitativa.

Le indagini sulla banda della minicar

Il buco nella memoria di Iacopini non aiuta a ricostruire l’accaduto, anche se il quadro raccolto dagli investigatori è già corposo. Carabinieri e polizia locale hanno lavorato sotto il coordinamento iniziale del procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e del pm Ambrogio Cassiani. Sono risaliti a due ragazzi di 16 e 17 anni che si muovevano a bordo di una minicar elettrica nera.

Il mezzo è stato rintracciato a Testaccio anche grazie all’adesivo di un cobra rosso su un finestrino, ripreso dalle telecamere. I due hanno confessato, ammettendo sia l’attacco all’attore sia altre aggressioni a passanti. Il fascicolo è passato alla Procura per i minorenni, che procede per tentato omicidio, lesioni e percosse.