Banda delle Minicar di Roma, rivelazione del fratello del 16enne passeggero: "Non dovevano frequentarsi più"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

“È giusto che paghi“. Non usa mezzi termini e non cerca giustificazioni il fratello maggiore di chi, nelle scorribande fra le strade romane a caccia di malcapitati, sedeva al posto del passeggero della famigerata Minicar nera. Poi un dettaglio: le rispettive famiglie avevano provato a separare i due amici. La motivazione: “Insieme diventano esplosivi”.

Banda della Minicar, parla il fratello del passeggero

“Sei, sette mesi fa ci eravamo messi d’accordo tra famiglie, avevamo deciso che loro due non si sarebbero dovuti più incontrare perché insieme diventano esplosivi”.

Così ha raccontato a Repubblica il fratello maggiore del passeggero della Minicar nera. Lui ha 26 anni, è sposato ed è padre. E, pur ammettendo di avere avuto in passato problemi con la giustizia, ora assicura di rigare dritto: “Mi sveglio alle tre del mattino, faccio i traslochi e vivo onestamente”.

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La decisione di separare i due adolescenti era arrivata dopo che “avevano preso delle cose da una macchinetta“.

“Mio fratello ha sbagliato”

Poi un’altra considerazione sul fratello, accusato di avere attaccato passanti e gente in monopattino fra cui anche l’attore Davide Iacopini, gravissimo in ospedale.

“Ha sbagliato, ha fatto un’infamità, è giusto che paghi. Solo pagando il conto con la giustizia può crescere. È successa questa cosa a lui, a noi come famigliari e adesso dobbiamo attraversarla. È giusto così”, ha detto il fratello.

Minicar, cosa rischiano i due ragazzi

Il conto della giustizia potrebbe essere altissimo per i due giovani e per le loro famiglie. I conti, in maniera del tutto teorica, sia chiaro, li ha fatti il magistrato Valerio De Gioia, durante una puntata di Ignoto X su La 7.

Questo il rischio sotto il profilo penale: “Quello che per loro era uno scherzo, una bravata, per noi invece da giuristi, è un tentato omicidio“. Avendo 16 e 17 anni, i due sono imputabili e rischiano quindi un processo”. Se l’accusa restasse questa, secondo il magistrato la pena minima sarebbe di “sette anni di reclusione“.

Se invece dovesse accadere l’irreparabile, se le condizioni di Davide Iacopini dovessero disgraziatamente precipitare, si aggraverebbe inevitabilmente anche la situazione giudiziaria del duo.

Poi c’è il profilo civile: il magistrato ha stimato “fra i 50 mila e i 200 mila euro” la somma di cui dovranno farsi carico le famiglie dei due giovani. In caso Iacopini non dovesse farcela, la cifra potrebbe schizzare fino al milione di euro.