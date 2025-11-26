Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto della Squadra Mobile della Questura di Brescia: un cittadino albanese di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato fermato e trattenuto dopo essere stato sorpreso in flagranza di furto aggravato e possesso di arnesi da scasso. L’intervento è avvenuto nel Comune di Chiari, durante un controllo mirato alla prevenzione dei furti in abitazione verificatisi tra la notte del 22 e 23 novembre in diversi comuni della Bassa Bresciana.

Operazione della Squadra Mobile: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato il risultato di una complessa attività investigativa e di monitoraggio portata avanti dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Brescia. L’operazione si è concentrata sul territorio del Comune di Chiari, dove negli ultimi tempi si erano verificati diversi episodi di furto in abitazione. Gli agenti, impegnati nella prevenzione di questi reati, hanno deciso di effettuare un controllo su un’autovettura a noleggio sospetta, a bordo della quale viaggiavano tre soggetti.

Il controllo e la fuga: i dettagli dell’intervento

Durante il controllo, due dei tre individui presenti nell’auto hanno assunto un atteggiamento ostile e nervoso, per poi darsi alla fuga attraversando proprietà private, la linea ferroviaria e i terreni agricoli circostanti. Solo il terzo uomo, un cittadino albanese di 39 anni, è stato bloccato dagli agenti dopo un tentativo di fuga non riuscito. L’intervento tempestivo della polizia ha permesso di fermarlo e metterlo in condizione di non nuocere ulteriormente.

Perquisizione e sequestro: arnesi da scasso e refurtiva recuperata

La perquisizione personale, estesa anche all’autovettura, ha dato esito positivo. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato diversi attrezzi da scasso, oltre alla refurtiva proveniente dai furti in abitazione commessi tra la notte del 22 e 23 novembre nei comuni di Torbole Casaglia, Castel Mella e Berlingo. Tutti gli oggetti rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari che avevano precedentemente sporto denuncia.

Identificazione e precedenti: un latitante con ordine di carcerazione

Portato presso gli uffici della Questura, il fermato è stato identificato anche grazie al foto-segnalamento. È emerso che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine sotto un altro alias, risultava latitante e destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Brescia. Doveva scontare una pena di 4 mesi di reclusione per danneggiamento aggravato. Oltre a questo, il cittadino albanese aveva a suo carico numerosi precedenti penali e di polizia per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, possesso e fabbricazione di documenti falsi e reati in materia di immigrazione.

L’arresto e le accuse: furto aggravato e possesso di arnesi da scasso

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato in concorso e possesso di arnesi da scasso. È stato quindi trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura, a disposizione della Procura della Repubblica. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto alla criminalità diffusa nella Bassa Bresciana, dove negli ultimi tempi si sono registrati diversi episodi di furto in abitazione.

Revoca del permesso di soggiorno ed espulsione

Considerata la pericolosità sociale del soggetto e la sua inclinazione a delinquere, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno nei confronti dell’arrestato. Una volta scontata la pena detentiva, l’uomo sarà sottoposto a espulsione dal territorio nazionale.

Indagini in corso sugli altri membri della banda

Le indagini della Squadra Mobile non si sono fermate all’arresto del cittadino albanese. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per individuare e assicurare alla giustizia gli altri membri della banda criminale che hanno preso parte ai furti in abitazione nella zona della Bassa Bresciana.

IPA