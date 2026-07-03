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È di venti persone arrestate e ventinove persone denunciate il bilancio dell’operazione “Fake check” condotta dalla Polizia di Stato, che ha smantellato un’organizzazione criminale dedita a truffe e riciclaggio ai danni di cittadini e compagnie assicurative. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, ha portato all’emissione di misure cautelari nei confronti dei presunti responsabili, attivi su tutto il territorio nazionale e con base operativa nelle province di Foggia e Napoli.

L’operazione “Fake check” e i numeri dell’inchiesta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il gruppo smantellato si sarebbe finto operatori di istituti di credito, contattando le vittime e convincendole a emettere assegni per “proteggere” i propri risparmi. Le vittime, persuase dalla messinscena, venivano invitate a inviare tramite WhatsApp la foto dell’assegno compilato. Successivamente, il titolo veniva versato su conti correnti creati fraudolentemente e incassato dai falsi operatori attraverso prelievi presso sportelli ATM o bancari.

L’operazione, denominata “Fake check”, è stata portata a termine dalla Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Foggia con il coordinamento della Procura locale. Al termine delle indagini, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di 20 persone. Di queste, nove sono finite in carcere, altre nove agli arresti domiciliari e due hanno ricevuto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Inoltre, 29 persone sono state denunciate in stato di libertà per aver agevolato l’attività del gruppo criminale.

Le accuse e la struttura dell’organizzazione

Gli indagati sono accusati di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio, con una rete operativa estesa su tutto il territorio nazionale e una base nelle province di Foggia e Napoli. Il gruppo era specializzato nell’organizzazione di truffe ai danni di cittadini e compagnie assicurative, utilizzando falsi documenti di identità e assegni bancari. Tra le attività contestate figurano anche la ricettazione di titoli di pagamento e la produzione di documenti falsi.

Le indagini hanno permesso di raccogliere numerosi elementi probatori contro gli indagati, che avrebbero pianificato truffe per un valore superiore a 750mila euro. Grazie anche alla collaborazione degli istituti di credito e delle compagnie assicurative coinvolte, è stato possibile evitare la monetizzazione di oltre 400mila euro, che sono stati restituiti alle vittime.

Sequestri e strumenti utilizzati per i reati

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato telefoni cellulari, computer, hard disk, documenti di identità falsi, denaro, carte di pagamento e documentazione relativa alle truffe individuate. Particolarmente rilevante è stato il ritrovamento di un supporto informatico contenente software grafici utilizzati per la falsificazione di titoli di pagamento e la creazione di documenti di identità falsi. Sono state inoltre rinvenute matrici falsificate di assegni clonati, emessi effettivamente dalle vittime e poi negoziati dal gruppo criminale.

Il coinvolgimento di professionisti e dipendenti di compagnie assicurative

Tra i destinatari delle misure cautelari figurano anche un praticante avvocato e un dipendente di una delle compagnie assicurative truffate. Questi soggetti avrebbero fornito informazioni acquisite dalle banche dati aziendali, agevolando così le attività illecite del gruppo.

Durante la fase esecutiva dell’operazione sono stati impiegati oltre 80 agenti appartenenti a diversi reparti della Polizia di Stato: dal Servizio polizia postale di Roma, ai Centri operativi per la sicurezza cibernetica di Bari, Napoli, Reggio Calabria, Ancona e Pescara, alla Sezione operativa sicurezza cibernetica di Foggia e ai Reparti prevenzione crimine di San Severo, Bari e Napoli.

IPA