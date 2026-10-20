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A Torino, tre giovani sono finiti in manette dopo aver messo a segno due scippi in rapida successione ai danni di persone anziane. I Carabinieri li hanno sorpresi in flagranza di reato: secondo la ricostruzione degli inquirenti, il gruppo utilizzava i monopattini sia per avvicinarsi rapidamente alle vittime senza destare sospetti, sia per garantirsi una fuga fulminea subito dopo aver strappato loro gli oggetti personali.

La prima vittima seguita in strada a Torino

Come anticipato, i militari del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Torino hanno arrestato tre giovani, due maggiorenni e un minorenne, ritenuti responsabili in concorso di furto con strappo continuato e aggravato ai danni di anziani.

La prima vittima, una donna di 79 anni, stava rientrando a piedi verso casa lungo via Fieramosca quando è stata adocchiata dai tre. Il 17enne e il 18enne avrebbero fatto da “pali” agli angoli della strada, mentre il 19enne l’ha raggiunta alle spalle e le ha strappato dal collo una collana d’oro del valore di circa 1000 euro. L’uomo è poi fuggito verso via Barletta.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno dato le prime indicazioni a una pattuglia in transito nei pressi di piazzale Grande Torino. I militari hanno individuato e bloccato il 17enne alla fermata dell’autobus GTT Sebastopoli. Durante la perquisizione gli è stato trovato addosso anche un modico quantitativo di hashish.

Il secondo scippo e l’inseguimento in corso Siracusa

Pochi minuti dopo, gli altri due complici avrebbero commesso un secondo scippo in corso Siracusa. La vittima, un uomo di 72 anni, stava citofonando al portone di casa dopo essere rientrato dalla farmacia quando è stato strattonato da dietro e derubato di una catenina d’oro, valutata 2000 euro e di grande valore affettivo. I responsabili si sono allontanati su monopattini elettrici, percorrendo le strade contromano.

La scena è stata notata da un sottufficiale dell’Arma libero dal servizio, che si è messo all’inseguimento e ha aggiornato la Centrale Operativa sulla posizione dei fuggitivi.

Le pattuglie intervenute li hanno intercettati in corso Giambone, all’angolo con corso Corsica. Il 18enne è stato bloccato e ammanettato a terra: poco prima aveva gettato la refurtiva tra le siepi di un condominio. Il 19enne ha tentato di sottrarsi al fermo nascondendosi sotto alcune auto in sosta, nel cortile di un edificio di corso Corsica.

La restituzione della refurtiva e le indagini

I due maggiorenni sono stati portati nel carcere Lorusso-Cotugno, mentre il minorenne è stato accompagnato al CPA Uberto Radaelli.

Tutti dovranno rispondere di concorso in furto con strappo continuato e aggravato ai danni di persone anziane. La catenina sottratta nel secondo episodio è stata restituita al proprietario negli uffici del Comando. L’uomo ha ringraziato i militari: il monile era un regalo della moglie per la nascita del figlio. Sono invece ancora in corso le indagini per recuperare la prima collana.

IPA