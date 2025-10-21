Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto in abitazione e trasferte organizzate tra Campania e Lazio sono le accuse che hanno portato all’arresto di quattro uomini di origine campana, dopo un’indagine della Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri. I fatti sono stati ricostruiti grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle attività investigative successive, che hanno permesso di individuare i responsabili di un colpo avvenuto il 3 febbraio scorso.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita dopo un furto avvenuto il 3 febbraio in un’abitazione, da cui era stata sottratta una cassaforte rastrelliera contenente numerosi monili in oro. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Colleferro hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza, riuscendo a identificare il momento in cui quattro uomini sono scesi da due auto ed entrati nello stabile, per poi uscirne circa un’ora dopo.

Il modus operandi della banda

Le successive attività investigative hanno permesso di ricostruire la modalità con cui la banda agiva. I sospettati partivano da Napoli all’alba, facevano una sosta in un bar per la colazione e poi si dirigevano verso diverse località del Lazio, tra cui Valmontone, Labico, Montecompatri, Vermicino, Borghesiana e il Prenestino. Qui si alternavano tra perlustrazioni e appostamenti: mentre una coppia rimaneva in auto a fare da palo, gli altri due entravano nei palazzi, presumibilmente per pianificare i futuri colpi.

L’arresto e le misure cautelari

Una volta raccolti gravi indizi di colpevolezza, la Procura della Repubblica di Velletri ha richiesto e ottenuto le misure cautelari nei confronti dei sospettati. L’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Velletri, ha portato all’arresto di quattro uomini, rispettivamente di 61, 50, 49 e 45 anni. Tre di loro sono stati condotti in carcere, mentre per il quarto sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Le località coinvolte

Le indagini hanno evidenziato come la banda si muovesse tra la Campania e il Lazio, colpendo in diverse località laziali. Tra queste figurano Valmontone, Labico, Montecompatri, Vermicino, Borghesiana e il Prenestino. L’ultima occorrenza di Velletri è stata determinante per il coordinamento delle indagini e l’esecuzione degli arresti.

