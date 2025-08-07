Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 5 arresti e numerose denunce il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato di Como contro una banda internazionale accusata di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi. L’azione si è svolta nella mattinata di ieri nelle vie centrali della città, dove gli agenti hanno individuato e fermato i sospetti dopo un inseguimento culminato con una violenta reazione da parte dei malviventi. L’operazione, mirata a contrastare i furti ai danni di turisti, è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Como.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata nella mattinata di ieri, quando la 3^ Sezione della Squadra Mobile della Questura di Como ha avviato un servizio investigativo specifico per contrastare i furti e i danneggiamenti alle autovetture, fenomeno particolarmente diffuso nelle zone frequentate dai turisti.

L’indagine e il pedinamento

Gli agenti, a bordo di auto di servizio e pattuglie motomontate, hanno monitorato le vie più centrali della città. Verso le 12.30, hanno notato un’autovettura che si muoveva lentamente, fermandosi ripetutamente vicino ad altri veicoli parcheggiati. Insospettiti dal comportamento, i poliziotti hanno osservato il momento in cui un uomo, un colombiano di 32 anni, è sceso dal mezzo. L’uomo, dotato di auricolare, si teneva in contatto con altri membri della banda, raggiunti poco dopo in Piazza Volta.

Il tentativo di furto e l’intervento degli agenti

Il gruppo, composto da 2 uomini cubani di 42 e 29 anni, 2 uomini colombiani di 32 e 41 anni e una donna colombiana di 36 anni, si è avvicinato ai clienti dei locali della piazza con l’intento di sottrarre beni incustoditi. Grazie a un attento pedinamento, gli agenti hanno individuato il resto della banda in Viale Varese, dove erano intenti ad aprire un’autovettura parcheggiata. In pochi istanti, hanno asportato valigie e zaini, mentre il 32enne colombiano fungeva da “palo”. L’intervento della polizia è scattato quando l’allarme sonoro del veicolo ha attirato l’attenzione degli agenti.

La fuga e la resistenza

Alla vista dei poliziotti, i cinque hanno tentato la fuga reagendo con calci e pugni, nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Nonostante la violenta resistenza, gli agenti sono riusciti a immobilizzarli e condurli in Questura. Parte della banda, composta dalla donna colombiana, dal 42enne cubano e dal 32enne colombiano, è riuscita a fuggire a bordo della loro auto, ma è stata intercettata poco dopo sull’A36, nel territorio del Comune di Bregnano (CO), grazie al tracciamento GPS del veicolo a noleggio, dalla sottosezione di Polizia Stradale di Busto Arsizio.

Le accuse e i precedenti penali

Una volta giunti in Questura, i cinque individui sono stati denunciati e arrestati per furto aggravato, concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Como è stato immediatamente informato e ha disposto il rito direttissimo. In particolare, il 42enne cubano e la 36enne colombiana sono stati accusati anche di detenzione illecita di armi, poiché trovati in possesso di strumenti da effrazione. Il 29enne cubano è stato invece denunciato per possesso di chiavi alterate e grimaldelli, aggravato da precedenti specifici.

Le condanne pregresse

Dagli accertamenti condotti dagli agenti della 3^ Sezione della Squadra Mobile di Como, sono emersi numerosi precedenti penali a carico dei fermati. La 36enne colombiana risultava già condannata per furto aggravato. Il 42enne cubano aveva sulle spalle una condanna per furto aggravato, ricettazione e detenzione illecita di armi. Il 29enne cubano doveva scontare una condanna di 1 anno e 11 mesi per resistenza a pubblico ufficiale, rapina e circostanze aggravanti relative a omicidio doloso.

Le conseguenze dell’operazione

Il 29enne cubano è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Como “Bassone” per l’esecuzione della pena, in attesa del processo in direttissima che si terrà in giornata per stabilire il provvedimento definitivo nei confronti dei 5 malviventi. L’operazione ha rappresentato un importante successo per la Squadra Mobile, che ha così confermato il proprio impegno costante nella lotta al crimine e nella tutela della sicurezza pubblica.

Il contesto: furti ai danni dei turisti

Negli ultimi mesi, il fenomeno dei furti e dei danneggiamenti alle autovetture, soprattutto ai danni dei turisti, aveva destato forte preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali. Le indagini della Polizia di Stato hanno permesso di individuare una banda ben organizzata, composta da cittadini stranieri, che agiva con modalità collaudate e strumenti professionali per forzare le auto e sottrarre oggetti di valore.

La collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile della Questura di Como e la Polizia Stradale di Busto Arsizio, che ha permesso di intercettare i fuggitivi anche fuori dal centro urbano, grazie all’utilizzo delle tecnologie di tracciamento GPS. Questo coordinamento ha consentito di assicurare alla giustizia tutti i componenti della banda, evitando che potessero far perdere le proprie tracce.

Le reazioni delle autorità

Le autorità locali hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando l’importanza della presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio e della tempestività degli interventi. La Polizia di Stato ha ribadito il proprio impegno nel garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori, soprattutto in un periodo di grande afflusso turistico nella città di Como.

IPA