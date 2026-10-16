Banda minicar a Roma, i due minorenni "rischiano almeno 7 anni per il tentato omicidio a Davide Iacopini"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

I due minorenni di 16 e 17 anni appartenenti alla cosiddetta “banda della minicar“, rei confessi per la catena di aggressioni compiute tra i quartieri di Monteverde e Testaccio a Roma, rischiano una condanna pesante per il reato di tentato omicidio ai danni dell’attore Davide Iacopini. Gli inquirenti valutano inoltre l’aggravante dei futili motivi e la contestazione di omissione di soccorso.

Le aggressioni della “banda della minicar” a Roma

L’inchiesta condotta dalla Procura di Roma coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e dal sostituto Ambrogio Cassiani ha fatto luce sulla scia di violenza avvenuta nei quartieri di Monteverde e Testaccio tra il 4 e il 5 ottobre.

L’episodio più grave ha visto coinvolto l’attore 42enne Davide Iacopini, sorpreso in via Barrili a bordo del suo monopattino e disarcionato da un violento calcio sferrato dal passeggero di una minicar nera in corsa. L’urto contro un’auto parcheggiata ha procurato all’attore un grave trauma cranico con conseguente ricovero in terapia intensiva al San Camillo.

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Le indagini hanno consentito di accertare che non si è trattato di un caso isolato ma di una delle sei aggressioni messe a segno dalla coppia contro pedoni e ciclisti. Nel fascicolo d’indagine potrebbe ora aggiungersi anche l’accusa di omissione di soccorso: secondo quanto emerso dai verbali, i due si sarebbero accorti della rovinosa caduta dell’attore senza tuttavia prestare aiuto né allertare i soccorsi.

Cosa rischiano i due giovani: la spiegazione del magistrato

Sul piano strettamente penale, la posizione dei due minori denunciati appare particolarmente grave, come chiarito dal magistrato Valerio de Gioia durante un intervento televisivo alla trasmissione Ignoto X: “Quello che per loro era uno scherzo, una bravata, per noi, invece, da giuristi, è un tentato omicidio. Quindi parliamo di un reato estremamente grave”.

Il giudice ha precisato che l’età dei due ragazzi li rende pienamente imputabili e che il quadro sanzionatorio parte da parametri precisi: “Loro rischiano una contestazione pesante che può portare a una pena minima di sette anni di reclusione, se dovesse rimanere quella l’imputazione”.

De Gioia ha inoltre evidenziato l’impatto delle giustificazioni rese in sede di confessione, secondo cui la sequenza di violenze sarebbe stata commessa per noia: “Quella diventa una circostanza aggravante, perché ci sono i cosiddetti futili motivi”.

Respinta infine qualsiasi distinzione di responsabilità tra il guidatore e l’autore materiale: “Quando si concorre si può concorrere anche moralmente. Se quello che guidava la macchina si era organizzato per porre in essere quello che loro chiamano uno scherzo, lui risponde al pari di chi materialmente ha dato la spinta”.

Il racconto del fratello del sedicenne e la rottura fallita tra i due minori

Sulla vicenda è intervenuto anche Matteo, il fratello del 16enne reo confesso, che in un’intervista rilasciata a Repubblica non ha cercato scuse per l’accaduto: “Ha sbagliato, ha fatto un’infamità, è giusto che paghi. Solo pagando il conto con la giustizia può crescere”.

Il giovane ha rivelato che già nei mesi precedenti le rispettive famiglie avevano tentato senza successo di interrompere i rapporti tra i due ragazzi dopo un episodio di furto: “Sei o sette mesi fa ci eravamo messi d’accordo tra famiglie, avevamo deciso che loro due non si sarebbero dovuti più incontrare perché insieme diventano esplosivi”.

Il 26enne ha però sottolineato anche la corresponsabilità dell’altro minorenne coinvolto, il diciassettenne proprietario del mezzo e figlio di un carabiniere: “L’altro ragazzo l’ha messa in moto la macchinetta? Allora la colpa è al cinquanta per cento“.

Il comunicato della Procura

Come riportato da ANSA, la Procura dei minori di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, lesioni personali aggravate e percosse in concorso a carico dei due giovani che viaggiavano nella minicar.

La comunicazione è arrivata tramite una nota della procuratrice Giovanna Lebboroni, secondo la quale il 16enne e il 17enne sono stati convocati per un interrogatorio, il 20 ottobre.

Come riporta la nota: “Questo Ufficio di Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma ha ricevuto il fascicolo procedimentale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, per competenza funzionale esclusiva, il 15 ottobre.

“Il procedimento penale è stato iscritto nel Registro delle Notizie di Reato per i delitti di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e percosse in concorso, commessi ad opera di due soggetti minori di età in danno di passanti, mentre gli stessi erano a bordo di una ‘Minicar’ nel quartiere ‘Monteverde’ a Roma il 4 e il 5 Ottobre 2026, e questa Procura già il 15.10.26 ha emesso invito a presentarsi per gli interrogatori dei due indagati dinanzi al Pubblico Ministero Minorile per il giorno 20 Ottobre 2026. All’esito, nella serata del 20, questa Procura della Repubblica emetterà nuovo comunicato stampa”.