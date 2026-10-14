Banda Minicar a Roma, il 17enne descritto dal titolare dell'officina: "Faccia pulita", incastrato dall'adesivo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sono due minorenni di 16 e 17 anni i componenti della “banda” della minicar a Roma. I due hanno ammesso le aggressioni compiute con la vettura nera tra il 4 e il 5 ottobre, compresa quella all’attore Davide Iacopini. A tradirli un adesivo con un serpente rosso, logo di una carrozzeria di Boccea: il titolare l’ha riconosciuto, e ha raccontato alla stampa le sue impressioni su uno dei ragazzi.

Roma chi c’è dietro la banda della minicar

Un semplice adesivo ha cambiato il corso dell’inchiesta sulla cosiddetta banda della minicar. Due ragazzi di 16 e 17 anni, rintracciati e denunciati a piede libero nella notte tra il 13 e il 14 ottobre, hanno ammesso di essere gli autori delle sei aggressioni avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre, compresa quella ai danni dell’attore Davide Iacopini. L’ipotesi di reato è tentato omicidio e il fascicolo passa ora alla procura per i minorenni.

Alla guida del mezzo ci sarebbe stato il più grande, che vive a Monteverde ed è figlio di un carabiniere. Il sedicenne, residente a Testaccio, gli sarebbe stato accanto al sedile passeggero.

ANSA

Decisivo l’adesivo col serpente

Per risalire a loro gli investigatori hanno incrociato i filmati delle telecamere di sorveglianza, la localizzazione dello smartphone di uno dei due e la testimonianza di un meccanico. Carabinieri e polizia locale hanno poi sequestrato la minicar, parcheggiata a Testaccio, in via Ginori all’angolo con via Volta. I due avrebbero già un precedente per un furto commesso insieme.

Il dettaglio decisivo è un grosso serpente rosso stampato su un adesivo. È il marchio della Kyt Racing, già 3M Racing, carrozzeria specializzata in microcar nella zona di Boccea, nel quadrante ovest della Capitale.

La testimonianza del meccanico

Il titolare, Stefano Mazzatelli, ha ricostruito la storia del veicolo all’Adnkronos. “La microcar era grigia” ha raccontato, “poi, dopo un incidente in cui era rimasta danneggiata nella parte posteriore, l’abbiamo ridipinta in nero opaco”. Sulla carrozzeria c’erano tre nastri adesivi con quella grafica: due sui finestrini laterali e uno sul cofano.

La vettura è una Aixam Gto Emotion, che a listino parte da 17mila euro. Il giovane proprietario vi aveva aggiunto un kit estetico con paraurti, parafanghi e mascherina frontale con il serpente, per una spesa tra 1.700 e 2.000 euro.

Mazzatelli lo descrive come “un bravo ragazzo, con la faccia pulita, che si divertiva con dei lavoretti sulla sua macchinetta ed era portato”. Luci e led, precisa, li aveva montati da sé. Era tornato in officina a marzo, con la madre, per ritirare l’auto riparata, e di nuovo all’inizio di settembre per farsi applicare grafiche nuove.

Le aggressioni

I raid hanno toccato Monteverde e San Pancrazio. Le vittime, a piedi, in bici o in monopattino, sono state colpite con calci, spinte e, in un caso, con un tubo, mentre la targa era nascosta da un elastico nero.

Secondo la ricostruzione, in via Barrili il calcio a Iacopini sarebbe partito dal sedicenne, con la portiera aperta e l’auto in movimento. Agli inquirenti i ragazzi hanno spiegato: “Quella notte ci siamo divertiti così”, e davanti ai carabinieri hanno ammesso: “Siamo stati noi, volevamo dare una bastonata”.

Uno dei due giovani: “Non ho dato un calcio a Iacopini”

Nel corso del Tg1 sono state riportate altre dichiarazioni rese da uno dei due giovanissimi. “Il 4 ottobre ho urlato a un signore in bicicletta per spaventarlo e lui ci ha rincorso, ma non è caduto, era forse l’una e dieci. È in questa occasione che ho perso il berretto”.

“Il 5 ottobre ci siamo affiancati a un signore in monopattino” ha aggiunto. “Io gli ho tolto la mano dal manubrio, e lì il signore deve essere caduto. Ho letto sul giornale che si chiamava Iacopini Davide . La scarpa l’ho persa non perché gli ho dato un calcio, e poi sono comunque tornato a prenderla: aprivo lo sportello per controllare se il signore era caduto, lì ho perso la scarpa”.