Bandecchi, pupazzo a testa in giù scatena l'ira del sindaco di Terni: "Sinistri, scemi e rincog*ioniti"

Stefano Bandecchi non le manda a dire: qualcuno ha usato un pupazzo appeso a testa in giù per criticare le politiche e la persona del sindaco di Terni. Il diretto interessato ha replicato con una serie di video pubblicati su Instagram, contenenti un diluvio di insulti rivolti alla sinistra e non solo: qualche critica colorita è stata rivolta anche ai rappresentanti locali di Fratelli d’Italia.

Il Bandecchi-fantoccio appeso per i piedi

“Vuoto come un cesso, non ti sai organizzare. Vigliacco represso, incominci a picchiare”. Questo il testo, in rima alternata, scritto sul fantoccio con le sembianze di Stefano Bandecchi, appeso per i piedi alle porte di Palazzo Spada.

Il testo è preso dalla canzone “Rigurgito antifascista” del gruppo 99 Posse. Canzone che in un verso, non pubblicato sul fantoccio, aggiunge: “C’ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista”.

Il gesto ha ricevuto la condanna unanime di tutti gli avversari di Bandecchi e la Digos ha aperto un’indagine, sequestrando il fantoccio bandecchiano e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della piazza e del palazzo comunale di Terni. Il fascicolo verrà poi inviato alla Procura.

Stefano Bandecchi contro gli avversari politici

A caldo, la reazione di Stefano Bandecchi è stata quella di utilizzare i social per prendere di mira PD, M5S, AVS, Rifondazione Comunista e PSI, apostrofando gli avversari politici con una serie di insulti.

Sono poi seguiti altri contenuti social, sempre contenenti insulti agli avversari: “Bella ca**ata che avete fatto ieri sera voi di sinistra. Avete appeso il pupazzetto a testa in giù e avete scatenato la Digos. Vi siete tirati addosso le ire di mezzo mondo”.

“Mi avete fatto inca**are perché da qui in avanti chiunque mi dica che è di sinistra, veramente, rischia tutti i giorni”. E così via con altri insulti (“ipocriti”, “sinistri”, “nel cervello avete la mer*a”).

In un ulteriore contenuto, Bandecchi ha mostrato un cartello contro la sua persona, recante la scritta rovesciata “Bandecchi vattene, lo leggi meglio a testa in giù?”.

Bandecchi attacca FdI

Di nuovo Bandecchi si è abbandonato a insulti contro la sinistra, aggiungendo disprezzo per i locali rappresentanti di FdI (“oltre che infami anche rincog*ioniti”).

Il tutto condito da un anatema: “Vi entrerò nell’anima e diventerò il vostro incubo”. I nemici di Stefano Bandecchi sono avvisati.