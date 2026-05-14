Bandiere Blu 2026, la lista completa delle 525 spiagge e dei 257 Comuni premiati regione per regione
Bandiere Blu 2026: la lista ufficiale di tutti i 257 Comuni e le 525 spiagge premiate. I criteri FEE, le novità e la mappa completa degli approdi turistici.
Le Bandiere Blu 2026 premiano l’eccellenza del mare italiano con numeri da record: sono 257 i Comuni che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento, per un totale di 525 spiagge e 87 approdi turistici d’eccellenza. Il programma, gestito dalla FEE (Foundation for Environmental Education), non è un semplice premio estetico, ma un’eco-label che certifica la gestione sostenibile del territorio.
- Cos’è la Bandiera Blu e quali sono i criteri FEE
- I numeri record del 2026: spiagge, comuni e approdi
- I 257 Comuni Bandiera Blu 2026 (lista completa)
- Le 525 spiagge certificate (lista completa)
- Gli 87 Approdi Turistici d'eccellenza (lista completa)
Cos’è la Bandiera Blu e quali sono i criteri FEE
Secondo quanto riportato ufficialmente dalla FEE, la Bandiera Blu è un programma internazionale nato nel 1987 che mira a promuovere nei Comuni rivieraschi una conduzione sostenibile delle aree costiere.
Ottenere questo vessillo non è automatico. Un Comune deve partecipare volontariamente e dimostrare di rispettare criteri rigidissimi raggruppati in 4 aree principali:
- qualità delle acque: deve essere “eccellente” in base ai campionamenti degli ultimi 4 anni
- educazione ambientale: informazione costante per turisti e residenti
- gestione ambientale: pulizia delle spiagge, raccolta differenziata e aree pedonali
- servizi e sicurezza: presenza di bagnini, accessibilità per disabili e servizi igienici
I numeri record del 2026: spiagge, comuni e approdi
L’edizione 2026 ha visto un incremento significativo delle località premiate lungo tutta la penisola. Come mostrano le cartine ufficiali dell’organizzazione, la distribuzione copre l’intero territorio nazionale, dai laghi del Nord alle coste del Sud.
- comuni premiati: 257 località distribuite tra mare e laghi
- spiagge totali: 525 lidi che rispettano i massimi standard qualitativi
- approdi turistici: 87 porti che garantiscono servizi di alto livello nel pieno rispetto dell’ambiente marino
Questa capillarità conferma l’impegno delle amministrazioni locali nel migliorare non solo la balneabilità, ma l’intero sistema di accoglienza turistica in chiave green.
Hai assolutamente ragione, mi è scappato un refuso nel conteggio del totale. Le fonti ufficiali e le testate giornalistiche confermano che i comuni italiani premiati con la Bandiera Blu 2026 sono esattamente 257.
Ecco l’elenco corretto dei comuni con il numero esatto per ogni regione e la lista dei nomi, come da documenti ufficiali della FEE:
I 257 Comuni Bandiera Blu 2026 (lista completa)
- Liguria (34): Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina, Andora, Laigueglia, Alassio, Albenga, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Framura, Bonassola, Levanto, Lerici, Porto Venere
- Calabria (30): Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Belvedere Marittimo, Cetraro, Guardia Piemontese, Villapiana, Trebisacce, Cassano allo Ionio, Corigliano-Rossano, Cirò Marina, Melissa, Isola di Capo Rizzuto, Sellia Marina, Catanzaro, Soverato, Tropea, Caulonia, Roccella Ionica, Siderno, Rocca Imperiale e altri lidi provinciali
- Sardegna (25): Badesi, Castelsardo, Sorso, Sassari, Stintino, Aglientu, Santa Teresa Gallura, La Maddalena, Palau, Arzachena, Budoni, San Teodoro, Posada, Tortolì, Bari Sardo, Quartu Sant’Elena, Sant’Antioco e altre località costiere
- Puglia (24): Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Zapponeta, Margherita di Savoia, Bisceglie, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi, Melendugno, Otranto, Castro, Salve, Ugento, Gallipoli, Nardò, Manduria, Maruggio, Leporano, Castellaneta
- Campania (21): Castel Volturno, Cellole, Massa Lubrense, Anacapri, Capri, Sorrento, Piano di Sorrento, Vico Equense, Positano, Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Vibonati, Sapri
- Toscana (20): Carrara, Massa, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina, Porto Azzurro, Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello
- Marche (18): Pesaro, Fano, Mondolfo, Senigallia, Ancona, Sirolo, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Fermo, Porto San Giorgio, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto
- Sicilia (15): Lipari, Tusa, Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Taormina, Giardini Naxos, Messina, Pozzallo, Ispica, Modica, Ragusa, Menfi
- Abruzzo (14): Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Pescara, Francavilla al Mare, Ortona, Fossacesia, Vasto, San Salvo, Scanno
- Emilia-Romagna (11): Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica
- Lazio (10): Trevignano Romano, Anzio, Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Minturno
- Trentino-Alto Adige (10): Vallelaghi, Tenna, Pergine Valsugana, Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al Lago, Lavarone, Bondone, Bedollo, Baselga di Pinè
- Veneto (9): San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle
- Basilicata (4): Maratea, Pisticci, Bernalda, Nova Siri
- Lombardia (4): Limone sul Garda, Sirmione, Gardone Riviera, Toscolano Maderno
- Piemonte (4): Cannobio, Cannero Riviera, Verbania, Gozzano
- Friuli-Venezia Giulia (2): Grado, Lignano Sabbiadoro
- Molise (2): Termoli, Campomarino
Le 525 spiagge certificate (lista completa)
Liguria (77)
- Imperia: Tre Ponti, Baia Capo Pino, Tiro a Volo, Bussana, Imperatrice, Arma di Taggia, Centro, Il Vascello, Baia Azzurra, Baia delle Vele, U’ Nustromu-Prima Punta, Spianata Borgo Peri, Borgo Marina, Litorale
- Savona: Colombina, Foce Rio Mezza’acqua, Trinacria, Litorale di levante, Litorale, Spiaggia di Loano, Ponente, Ex Sati, Rio Batorezza, Rio Bottasano, Castelletto San Donato, Varigotti, Spiaggia del Porto, Finalpia, Finalmarina, Malpasso, Le Cave, Capo Noli, Zona Vittoria, Zona Anita, Chiariventi, Lido, Villaggio del Sole, Il Faro, Fornaci, Levante, Levante Teiro, Ponente Teiro, Arrestra
- Genova: Spiaggia Centrale di Sori, Ciappea, Spiaggia Centrale, Spiaggia di Camogli, San Fruttuoso, Punta Pedale, Zona Milite Ignoto, Scogliera Pagana, Paraggi, Spiaggia Porto, Lungomare, Baia delle Favole Nord, Baia Portobello, Spiaggia Renà, Riva Trigoso, La Secca, Levante, Centrale
- La Spezia: Spiaggia Vallà-Apicchi, Fornaci, Litorale, Levante Porto Levanto, Ghiararo, Eco del Mare, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu, Marinella, Venere azzurra
Puglia (74)
- Foggia: Cala delle Arene, Riviera di Ponente, Riviera di Levante, Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Monaccora, Baia San Nicola, Zaiana, Procinisco, Baia di Peschici, San Lorenzo, Scialara, Lido
- Barletta-Andria-Trani: Centro Urbano-Cannafesca, La Salata, Salsello, Scogliera Scalette
- Bari: Cala Paura, San Vito, Ripagnola-Coco Village, Cala San Giovanni, Cala Fetente, Castello Santo Stefano, Capitolo, Lido Porto Rosso, Cala Paradiso
- Brindisi: Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre Canne, Creta Rossa, Lido Fontanelle, Lido Stella, Litorale Parco Dune Costiere, Litorale Rosa Marina, Litorale Torre Canne Sud, Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa, Specchiolla
- Lecce: San Cataldo, Acquatina e Idrovora di Frigole, Roca, San Foca Nord, Centro, Torre Specchia, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso, La Zinzulusa, La Sorgente, Marina Serra, Tricase Porto, Torre Vado, Marina di Pescoluse, Posto Vecchio, Torre Pali, Torre San Giovanni, Torre Mozza, Lido Marini, Litoranea Sud, Litoranea Nord, Porto Selvaggio, Sant’Isidoro, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno, Torre Squillace
- Taranto: San Pietro in Bevagna, Commenda, Campomarino, Acqua Dolce, Lido Gandoli, Porto Pirrone, Portosaturo, Baia d’Argento, Marina di Pulsano, Riva dei Tessali, Pineta Giovinazzi, Castellaneta Marina, Bosco della Marina, Marina di Ginosa
Campania (72)
- Caserta: Baia Felice, Baia Domizia sud
- Napoli: Recommone, Marina del Cantone, Marina di Puolo, Giardino Romantico, Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella, Puolo, Marina di Cassano, Scoglio Tre Fratelli – Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico, Punta Orlando, Gradola, Grotta Azzurra, Faro Punta Carena
- Salerno: Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito, Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina, Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo-San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro, San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello, Mezzatorre, Acciaroli, Pioppi, Marina di Casal Velino, Torre Dominella, Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea, Ficaiola, Torraca, Gabella, Pietracciaio, Fosso della Marina, Marina Acquabianca, Palinuro, Porto, Dune e Saline, Marinella, Baia del Buon Dormire, Cala Finocchiara, San Domenico-Lentiscelle, Capitello, Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto, Lungomare San Giorgio, Cammarelle
Calabria (64)
- Cosenza: La Pineta, Fiume Noce, Camping Internazionale, Punta Fiuzzi, Arcomagno, Canale Grande Marinella, Chiatta in Ferro-Abatemarco, Diamante Nord, Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa, Tropical, Marina di Rocca Imperiale, Marina di Montegiordano, Lungomare, Lido Ogigia – Torre Spaccata, Lungomare Sud, Riviera dei Saraceni, Viale Magna Grecia, Marina di Villapiana 114, Marina di Villapiana 118, Lungomare Schiavonea Palmeto, Lungomare Rossano Centro, Santa Maria
- Crotone: Punta Alice, Cervara, Madonna di Mare, Litorale centrale di Torre Melissa, Le Castella, Capo Rizzuto
- Catanzaro: Mare Cropani, Località Ruggero, San Vincenzo, Sena, Jonio, Rivachiara, Giovino, Lungomare, Baia dell’Ippocampo
- Vibo Valentia: Costa dei Monaci, Bordila, La Grazia, Vardano, Michelino, La Tonnara, Marina del Convento, Marina dell’Isola, Rocca Nettuno
- Reggio Calabria: Lido, Roccella Jonica-Lido, Spiaggia di Siderno, Lungomare Zaleuco
Sardegna (62)
- Sassari: Sacro Cuore, Ampurias, Madonnina, Stella Maris, Ex Palazzo Americani, Spiaggia della Marina, Marina di Sorso, quarto e quinto pettine, settimo pettine, Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda, La Taltana – Santa Reparata, Zia Culumba, Capo Testa, Rena di Levante, Rena Bianca, Rena Ponente, Conca Verde, La Marmorata, Rena Majore, Lu Chiscinagghju, Vignola Mare, La Marinedda, Cala Sarraina, Spiaggia Lunga Isola Rossa, Li Junchi, Li Mindi-Lu Stangioni, Baia delle Mimose-Pirottu Li Frati, Lu Poltu Biancu, Bassa Trinità, Carlotto, Nido d’Aquila, Cala Garibaldi, Due Mari, Relitto, Lo Strangolato, Monte d’a Rena, Porto Lungo, Spalmatore, Tegge, Palau Vecchio, Isolotto, La Cinta, Baia di Budoni
- Oristano: Torregrande
- Nuoro: Lido di Cea, Lido di Orrì, I e II Spiaggia, Muxì, Il Golfetto, Foxilioni, La Capannina, Porto Frailis, San Gemiliano, Cala Muresca, Bucca ‘e Strumpu, Torre di Barì, Sa Marina, CEA, Planargia
- Cagliari: Mare Pintau, Poetto
- Sud Sardegna: Sabbie Bianche, Portù Tramatza, Tuerredda, Maladroxia, Coacuaddus
Toscana (61)
- Massa-Carrara: Marina di Carrara Centro-Ovest, Marina di Massa, Ricortola
- Lucca: Litorale, La Versiliana, Tonfano, Lido di Camaiore, Ponente, Levante, Torre del Lago Puccini
- Pisa: Calambrone, Tirrenia, Marina di Pisa
- Livorno: Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma, Castiglioncello, La Mazzanta, Le Gorette, Marina di Cecina, Marina di Bibbona centro-sud, Marina di Castagneto Carducci, Rimigliano nord, Rimigliano sud, Spiaggia della Principessa, Conchiglia, Fosso delle Rozze, Parco Naturale della Sterpaia, La Fenicia, Re di Noce, La Marina
- Grosseto: Follonica Sud, Follonica Nord, Levante, Tombolo, Pian D’alma, Casetta Civinini-Piastrone, Rocchette, Roccamare, Marina di Grosseto, Principina a mare, Cala Galera, Feniglia, Pozzarello, Fertilia, Puntata, Osa – Albegna, Giannella, Tagliata, Feniglia Centro
Abruzzo (40)
- Teramo: Spiaggia di Villa Rosa, Spiaggia di Martinsicuro, Spiaggia d’Argento, Spiaggia del Sole, Lungomare Spalato, Rodi, Lungomare Zara, Lungomare Sud, Lungomare Nord, Lungomare Centrale, Villa Fumosa, Corfù, Torre Cerrano, S. Maria a Valle Sud, S. Maria a Valle Nord, Pineto Centro, Pineta Catucci – Lungomare dei Pini, Arenile Sud, Lungomare Centrale – Parco Marino Torre del Cerrano
- Pescara: Riviera Nord, Centro, Riviera Sud
- Chieti: Piazza Adriatico, Piazza Sirena, Lido Saraceni, Ripari di Giobbe, Fossacesia Marina, Lungomare Costa Verde, Lungomare Le Morge, Vignola, San Nicola, Punta Penna, San Tommaso, San Salvo MarinaL’Aquila: Spiaggetta di Villalago, Spiaggetta di Scanno, località Acquevive, Parco dei Salici
Sicilia (33)
- Messina: Messina Nord, Messina Sud, Messina Tirreno, Vulcano Gelso, Acqua Calda, Canneto, Vulcano Acque Termali, Stromboli Ficogrande, Lungomare di Alì Terme, Spiaggia di Nizza di Sicilia, Litorale, Lungomare, Letojanni Centro, Mazzeo
- Ragusa: Maganuco, Marina di Modica, Santa Maria del Focallo, Pietre Nere, Raganzino, Sampieri-Pisciotto, Marina di Ragusa
- Agrigento: Porto Palo Cipollazzo, Lido Fiori Bertolino
Marche (32)
- Pesaro-Urbino: Lido, Sottomonte, Ponente, Torrette, Sassonia, Nord, Lido, Marotta
- Ancona: Spiaggia di Ponente, Spiaggia di Levante, Portonovo, Sassi Neri, San Michele, Urbani, Due Sorelle, Numana Bassa, Marcelli Nord, Numana Alta
- Macerata: Litorale Nord, Centro, Lido Nord, Lido Sud, Lungomare Nord, Lungomare Sud
- Fermo: Lungomare, Lido di Fermo, Casabianca, Marina Palmense, Lungomare centro nord, Lungomare centro sud, Lungomare Paolo Borsellino, Lungomare dei Cantautori, Lungomare dei Tintori
- Ascoli Piceno: Litorale di Cupra Marittima, Spiaggia Sud, Spiaggia Nord, Riviera delle Palme
Emilia-Romagna (31)
- Ferrara: Lido degli Estensi, Lido di Volano, Nazioni, Pomposa, Scacchi, Garibaldi, Lido Spina
- Ravenna: Porto Corsini, Marina di Ravenna, Lido Adriano, Lido di Savio, Lido di Dante, Lido di Classe, Casalborsetti, Milano Marittima, Pinarella
- Forlì-Cesena: Levante, Valverde-Villamarina, Litorale, Zadina Ponente, Gatteo a Mare, San Mauro Mare
- Rimini: Igea Marina, Marina centro, litorale sud, Fogliano Marina e Colonia Burgo, Misano Centro, Porto Verde, Viale Fiume
Lazio (26)
- Roma: Via della Rena, Riviera di Ponente, Riviera di Levante
- Latina: Marina di Latina, Litorale, Levante, Ponente, Spiaggia di Levante, Spiaggia di Ponente, Ponente, Lago Lungo, Levante, Bazzano, Arenauta, Ariana, Sant’Agostino, Serapo, Gianola, Vindicio, Spiaggia di Ponente
Veneto (24)
- Venezia: Bibione, Ponente, Duna Verde, Brussa, Levante, Eraclea Mare, Lido, Levante, Litorale di ponente, Lido di Venezia, Alberoni, Sottomarina, Le Dune
- Rovigo: Albarella Capo Nord, Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo, Conchiglie, Boccasette, Barricata
Trentino-Alto Adige (20)
- Trento: Lido Terlago, Tre Faggi, Spiaggia Roncone, Spiaggia Grande, Porto Camarelle, Località Piazza, Bar Spiaggia, Alberon, Spiaggia Lido, San Cristoforo, Spiaggia di Tenna, Alle Barche, Pescatore, Riviera, Spiaggia Levico, Lido, Spiaggetta, Lido Marzari
Basilicata (11)
- Potenza: Marina di Santa Teresa, Calaficarra, Macarro, Illicini, Nera, Castrocucco, Secca di Castrocucco, Acquafredda
- Matera: Lido di Metaponto, Marina di Pisticci, Lido Nord e Sud, Lido
Lombardia (6)
- Brescia: Tifù, Cola, Lido Azzurro, Spiaggia Lido di Fasano, Spiaggia Casinò, Lido delle Grotte
Piemonte (4)
- Verbano-Cusio-Ossola: Lido, Spiaggia Lido, Fondotoce – Isolino
- Novara: Lido di Gozzano
Friuli-Venezia Giulia (4)
- Gorizia: Spiaggia Principale, Costa Azzurra, Spiaggia Pineta
- Udine: Lido
Molise (2)
- Campobasso: Sant’Antonio, lungomare sud spiaggia Rio vivo, Lido
Gli 87 Approdi Turistici d’eccellenza (lista completa)
- Liguria (18): Cala del Forte, Porto di Bordighera, Portosole, Marina degli Aregai, Marina di San Lorenzo, Porto turistico di Imperia, Marina di Andora, Marina di Alassio, Marina di Loano, Vecchia Darsena, Cala Cravieu, Marina di Varazze, Porto Carlo Riva, Marina di Chiavari, Porto di Portovenere, Marina del Fezzano, Porto Lotti, Porto Mirabello
- Friuli-Venezia Giulia (15): Porto Turistico Marina Uno, Marina Punta Verde, Marina Punta Faro, Darsena Aprilia Marittima, Marina Capo Nord, Cantieri Marina San Giorgio, Marina Sant’Andrea, Porto San Vito, Darsena San Marco, Marina Hannibal, Porto Piccolo Marina, Lega Navale Italiana (Trieste), Marina San Giusto, Marina Portorož, Marina Nautica
- Campania (9): Sudcantieri, Yachting Santa Margherita, Porto Turistico di Capri, Marina d’Arechi, Porto Turistico di Agropoli, Marina di Acciaroli, Porto di Palinuro, Marina di Camerota, Marina di Casal Velino
- Sardegna (9): Porto di Santa Teresa Gallura, Porto Cala Gavetta, Porto Massimo, Marina di Porto Cervo, Marina di Portisco, Marina di Porto Rotondo, Porto Turistico di Castelsardo, Marina di Baunei, Marina di Capitana
- Veneto (8): Marina di Albarella, Porto Barricata, Darsena Le Saline, Venezia Certosa Marina, Marina del Cavallino, Porto Turistico di Jesolo, Darsena dell’Orologio, Marina Resort Porto Baseleghe
- Toscana (7): Porto di Pisa, Marina Cala de’ Medici, Marina di Marciana Marina, Marina Porto Azzurro, Marina di Punta Ala, Porto della Maremma, Marina Cala Galera
- Puglia (6): Porto Turistico Marina di Leuca, Marina di San Foca, Marina di Brindisi, Cala Ponte Marina, Porto Turistico Marina Resort Bisceglie, Marina del Gargano
- Marche (5): Circolo Nautico Sambenedettese, Marina di Porto San Giorgio, Porto Turistico di Numana, Marina Dorica, Marina dei Cesari
- Lazio (3): Porto di Sperlonga, Base Nautica Flavio Gioia, Porto Turistico di Roma
- Calabria (2): Porto delle Grazie, Darsena Turistica Porto di Cetraro
- Sicilia (2): Capo d’Orlando Marina, Marina del Nettuno
- Abruzzo (1): Marina di Pescara
- Basilicata (1): Marina di Policoro
- Emilia-Romagna (1): Marina di Portoverde