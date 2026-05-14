Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Le Bandiere Blu 2026 premiano l’eccellenza del mare italiano con numeri da record: sono 257 i Comuni che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento, per un totale di 525 spiagge e 87 approdi turistici d’eccellenza. Il programma, gestito dalla FEE (Foundation for Environmental Education), non è un semplice premio estetico, ma un’eco-label che certifica la gestione sostenibile del territorio.

Cos’è la Bandiera Blu e quali sono i criteri FEE

Secondo quanto riportato ufficialmente dalla FEE, la Bandiera Blu è un programma internazionale nato nel 1987 che mira a promuovere nei Comuni rivieraschi una conduzione sostenibile delle aree costiere.

Ottenere questo vessillo non è automatico. Un Comune deve partecipare volontariamente e dimostrare di rispettare criteri rigidissimi raggruppati in 4 aree principali:

qualità delle acque: deve essere “eccellente” in base ai campionamenti degli ultimi 4 anni

deve essere “eccellente” in base ai campionamenti degli ultimi 4 anni educazione ambientale: informazione costante per turisti e residenti

informazione costante per turisti e residenti gestione ambientale: pulizia delle spiagge, raccolta differenziata e aree pedonali

pulizia delle spiagge, raccolta differenziata e aree pedonali servizi e sicurezza: presenza di bagnini, accessibilità per disabili e servizi igienici

I numeri record del 2026: spiagge, comuni e approdi

L’edizione 2026 ha visto un incremento significativo delle località premiate lungo tutta la penisola. Come mostrano le cartine ufficiali dell’organizzazione, la distribuzione copre l’intero territorio nazionale, dai laghi del Nord alle coste del Sud.

comuni premiati: 257 località distribuite tra mare e laghi

257 località distribuite tra mare e laghi spiagge totali: 525 lidi che rispettano i massimi standard qualitativi

525 lidi che rispettano i massimi standard qualitativi approdi turistici: 87 porti che garantiscono servizi di alto livello nel pieno rispetto dell’ambiente marino

Questa capillarità conferma l’impegno delle amministrazioni locali nel migliorare non solo la balneabilità, ma l’intero sistema di accoglienza turistica in chiave green.

Hai assolutamente ragione, mi è scappato un refuso nel conteggio del totale. Le fonti ufficiali e le testate giornalistiche confermano che i comuni italiani premiati con la Bandiera Blu 2026 sono esattamente 257.

Ecco l’elenco corretto dei comuni con il numero esatto per ogni regione e la lista dei nomi, come da documenti ufficiali della FEE:

I 257 Comuni Bandiera Blu 2026 (lista completa)

Liguria (34): Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina, Andora, Laigueglia, Alassio, Albenga, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Framura, Bonassola, Levanto, Lerici, Porto Venere

Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina, Andora, Laigueglia, Alassio, Albenga, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Framura, Bonassola, Levanto, Lerici, Porto Venere Calabria (30): Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Belvedere Marittimo, Cetraro, Guardia Piemontese, Villapiana, Trebisacce, Cassano allo Ionio, Corigliano-Rossano, Cirò Marina, Melissa, Isola di Capo Rizzuto, Sellia Marina, Catanzaro, Soverato, Tropea, Caulonia, Roccella Ionica, Siderno, Rocca Imperiale e altri lidi provinciali

Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Belvedere Marittimo, Cetraro, Guardia Piemontese, Villapiana, Trebisacce, Cassano allo Ionio, Corigliano-Rossano, Cirò Marina, Melissa, Isola di Capo Rizzuto, Sellia Marina, Catanzaro, Soverato, Tropea, Caulonia, Roccella Ionica, Siderno, Rocca Imperiale e altri lidi provinciali Sardegna (25): Badesi, Castelsardo, Sorso, Sassari, Stintino, Aglientu, Santa Teresa Gallura, La Maddalena, Palau, Arzachena, Budoni, San Teodoro, Posada, Tortolì, Bari Sardo, Quartu Sant’Elena, Sant’Antioco e altre località costiere

Badesi, Castelsardo, Sorso, Sassari, Stintino, Aglientu, Santa Teresa Gallura, La Maddalena, Palau, Arzachena, Budoni, San Teodoro, Posada, Tortolì, Bari Sardo, Quartu Sant’Elena, Sant’Antioco e altre località costiere Puglia (24): Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Zapponeta, Margherita di Savoia, Bisceglie, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi, Melendugno, Otranto, Castro, Salve, Ugento, Gallipoli, Nardò, Manduria, Maruggio, Leporano, Castellaneta

Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Zapponeta, Margherita di Savoia, Bisceglie, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi, Melendugno, Otranto, Castro, Salve, Ugento, Gallipoli, Nardò, Manduria, Maruggio, Leporano, Castellaneta Campania (21): Castel Volturno, Cellole, Massa Lubrense, Anacapri, Capri, Sorrento, Piano di Sorrento, Vico Equense, Positano, Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Vibonati, Sapri

Castel Volturno, Cellole, Massa Lubrense, Anacapri, Capri, Sorrento, Piano di Sorrento, Vico Equense, Positano, Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Vibonati, Sapri Toscana (20): Carrara, Massa, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina, Porto Azzurro, Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello

Carrara, Massa, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina, Porto Azzurro, Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello Marche (18): Pesaro, Fano, Mondolfo, Senigallia, Ancona, Sirolo, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Fermo, Porto San Giorgio, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto

Pesaro, Fano, Mondolfo, Senigallia, Ancona, Sirolo, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Fermo, Porto San Giorgio, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto Sicilia (15): Lipari, Tusa, Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Taormina, Giardini Naxos, Messina, Pozzallo, Ispica, Modica, Ragusa, Menfi

Lipari, Tusa, Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Taormina, Giardini Naxos, Messina, Pozzallo, Ispica, Modica, Ragusa, Menfi Abruzzo (14): Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Pescara, Francavilla al Mare, Ortona, Fossacesia, Vasto, San Salvo, Scanno

Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Pescara, Francavilla al Mare, Ortona, Fossacesia, Vasto, San Salvo, Scanno Emilia-Romagna (11): Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica

Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica Lazio (10): Trevignano Romano, Anzio, Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Minturno

Trevignano Romano, Anzio, Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Minturno Trentino-Alto Adige (10): Vallelaghi, Tenna, Pergine Valsugana, Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al Lago, Lavarone, Bondone, Bedollo, Baselga di Pinè

Vallelaghi, Tenna, Pergine Valsugana, Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al Lago, Lavarone, Bondone, Bedollo, Baselga di Pinè Veneto (9): San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle

San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle Basilicata (4): Maratea, Pisticci, Bernalda, Nova Siri

Maratea, Pisticci, Bernalda, Nova Siri Lombardia (4): Limone sul Garda, Sirmione, Gardone Riviera, Toscolano Maderno

Limone sul Garda, Sirmione, Gardone Riviera, Toscolano Maderno Piemonte (4): Cannobio, Cannero Riviera, Verbania, Gozzano

Cannobio, Cannero Riviera, Verbania, Gozzano Friuli-Venezia Giulia (2): Grado, Lignano Sabbiadoro

Grado, Lignano Sabbiadoro Molise (2): Termoli, Campomarino

Le 525 spiagge certificate (lista completa)

Liguria (77)

Imperia: Tre Ponti, Baia Capo Pino, Tiro a Volo, Bussana, Imperatrice, Arma di Taggia, Centro, Il Vascello, Baia Azzurra, Baia delle Vele, U’ Nustromu-Prima Punta, Spianata Borgo Peri, Borgo Marina, Litorale

Tre Ponti, Baia Capo Pino, Tiro a Volo, Bussana, Imperatrice, Arma di Taggia, Centro, Il Vascello, Baia Azzurra, Baia delle Vele, U’ Nustromu-Prima Punta, Spianata Borgo Peri, Borgo Marina, Litorale Savona: Colombina, Foce Rio Mezza’acqua, Trinacria, Litorale di levante, Litorale, Spiaggia di Loano, Ponente, Ex Sati, Rio Batorezza, Rio Bottasano, Castelletto San Donato, Varigotti, Spiaggia del Porto, Finalpia, Finalmarina, Malpasso, Le Cave, Capo Noli, Zona Vittoria, Zona Anita, Chiariventi, Lido, Villaggio del Sole, Il Faro, Fornaci, Levante, Levante Teiro, Ponente Teiro, Arrestra

Colombina, Foce Rio Mezza’acqua, Trinacria, Litorale di levante, Litorale, Spiaggia di Loano, Ponente, Ex Sati, Rio Batorezza, Rio Bottasano, Castelletto San Donato, Varigotti, Spiaggia del Porto, Finalpia, Finalmarina, Malpasso, Le Cave, Capo Noli, Zona Vittoria, Zona Anita, Chiariventi, Lido, Villaggio del Sole, Il Faro, Fornaci, Levante, Levante Teiro, Ponente Teiro, Arrestra Genova: Spiaggia Centrale di Sori, Ciappea, Spiaggia Centrale, Spiaggia di Camogli, San Fruttuoso, Punta Pedale, Zona Milite Ignoto, Scogliera Pagana, Paraggi, Spiaggia Porto, Lungomare, Baia delle Favole Nord, Baia Portobello, Spiaggia Renà, Riva Trigoso, La Secca, Levante, Centrale

Spiaggia Centrale di Sori, Ciappea, Spiaggia Centrale, Spiaggia di Camogli, San Fruttuoso, Punta Pedale, Zona Milite Ignoto, Scogliera Pagana, Paraggi, Spiaggia Porto, Lungomare, Baia delle Favole Nord, Baia Portobello, Spiaggia Renà, Riva Trigoso, La Secca, Levante, Centrale La Spezia: Spiaggia Vallà-Apicchi, Fornaci, Litorale, Levante Porto Levanto, Ghiararo, Eco del Mare, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu, Marinella, Venere azzurra

Puglia (74)

Foggia: Cala delle Arene, Riviera di Ponente, Riviera di Levante, Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Monaccora, Baia San Nicola, Zaiana, Procinisco, Baia di Peschici, San Lorenzo, Scialara, Lido

Cala delle Arene, Riviera di Ponente, Riviera di Levante, Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Monaccora, Baia San Nicola, Zaiana, Procinisco, Baia di Peschici, San Lorenzo, Scialara, Lido Barletta-Andria-Trani: Centro Urbano-Cannafesca, La Salata, Salsello, Scogliera Scalette

Centro Urbano-Cannafesca, La Salata, Salsello, Scogliera Scalette Bari: Cala Paura, San Vito, Ripagnola-Coco Village, Cala San Giovanni, Cala Fetente, Castello Santo Stefano, Capitolo, Lido Porto Rosso, Cala Paradiso

Cala Paura, San Vito, Ripagnola-Coco Village, Cala San Giovanni, Cala Fetente, Castello Santo Stefano, Capitolo, Lido Porto Rosso, Cala Paradiso Brindisi: Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre Canne, Creta Rossa, Lido Fontanelle, Lido Stella, Litorale Parco Dune Costiere, Litorale Rosa Marina, Litorale Torre Canne Sud, Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa, Specchiolla

Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre Canne, Creta Rossa, Lido Fontanelle, Lido Stella, Litorale Parco Dune Costiere, Litorale Rosa Marina, Litorale Torre Canne Sud, Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa, Specchiolla Lecce: San Cataldo, Acquatina e Idrovora di Frigole, Roca, San Foca Nord, Centro, Torre Specchia, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso, La Zinzulusa, La Sorgente, Marina Serra, Tricase Porto, Torre Vado, Marina di Pescoluse, Posto Vecchio, Torre Pali, Torre San Giovanni, Torre Mozza, Lido Marini, Litoranea Sud, Litoranea Nord, Porto Selvaggio, Sant’Isidoro, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno, Torre Squillace

San Cataldo, Acquatina e Idrovora di Frigole, Roca, San Foca Nord, Centro, Torre Specchia, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso, La Zinzulusa, La Sorgente, Marina Serra, Tricase Porto, Torre Vado, Marina di Pescoluse, Posto Vecchio, Torre Pali, Torre San Giovanni, Torre Mozza, Lido Marini, Litoranea Sud, Litoranea Nord, Porto Selvaggio, Sant’Isidoro, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno, Torre Squillace Taranto: San Pietro in Bevagna, Commenda, Campomarino, Acqua Dolce, Lido Gandoli, Porto Pirrone, Portosaturo, Baia d’Argento, Marina di Pulsano, Riva dei Tessali, Pineta Giovinazzi, Castellaneta Marina, Bosco della Marina, Marina di Ginosa

Campania (72)

Caserta: Baia Felice, Baia Domizia sud

Baia Felice, Baia Domizia sud Napoli: Recommone, Marina del Cantone, Marina di Puolo, Giardino Romantico, Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella, Puolo, Marina di Cassano, Scoglio Tre Fratelli – Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico, Punta Orlando, Gradola, Grotta Azzurra, Faro Punta Carena

Recommone, Marina del Cantone, Marina di Puolo, Giardino Romantico, Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella, Puolo, Marina di Cassano, Scoglio Tre Fratelli – Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico, Punta Orlando, Gradola, Grotta Azzurra, Faro Punta Carena Salerno: Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito, Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina, Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo-San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro, San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello, Mezzatorre, Acciaroli, Pioppi, Marina di Casal Velino, Torre Dominella, Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea, Ficaiola, Torraca, Gabella, Pietracciaio, Fosso della Marina, Marina Acquabianca, Palinuro, Porto, Dune e Saline, Marinella, Baia del Buon Dormire, Cala Finocchiara, San Domenico-Lentiscelle, Capitello, Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto, Lungomare San Giorgio, Cammarelle

Calabria (64)

Cosenza: La Pineta, Fiume Noce, Camping Internazionale, Punta Fiuzzi, Arcomagno, Canale Grande Marinella, Chiatta in Ferro-Abatemarco, Diamante Nord, Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa, Tropical, Marina di Rocca Imperiale, Marina di Montegiordano, Lungomare, Lido Ogigia – Torre Spaccata, Lungomare Sud, Riviera dei Saraceni, Viale Magna Grecia, Marina di Villapiana 114, Marina di Villapiana 118, Lungomare Schiavonea Palmeto, Lungomare Rossano Centro, Santa Maria

La Pineta, Fiume Noce, Camping Internazionale, Punta Fiuzzi, Arcomagno, Canale Grande Marinella, Chiatta in Ferro-Abatemarco, Diamante Nord, Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa, Tropical, Marina di Rocca Imperiale, Marina di Montegiordano, Lungomare, Lido Ogigia – Torre Spaccata, Lungomare Sud, Riviera dei Saraceni, Viale Magna Grecia, Marina di Villapiana 114, Marina di Villapiana 118, Lungomare Schiavonea Palmeto, Lungomare Rossano Centro, Santa Maria Crotone: Punta Alice, Cervara, Madonna di Mare, Litorale centrale di Torre Melissa, Le Castella, Capo Rizzuto

Punta Alice, Cervara, Madonna di Mare, Litorale centrale di Torre Melissa, Le Castella, Capo Rizzuto Catanzaro: Mare Cropani, Località Ruggero, San Vincenzo, Sena, Jonio, Rivachiara, Giovino, Lungomare, Baia dell’Ippocampo

Mare Cropani, Località Ruggero, San Vincenzo, Sena, Jonio, Rivachiara, Giovino, Lungomare, Baia dell’Ippocampo Vibo Valentia: Costa dei Monaci, Bordila, La Grazia, Vardano, Michelino, La Tonnara, Marina del Convento, Marina dell’Isola, Rocca Nettuno

Costa dei Monaci, Bordila, La Grazia, Vardano, Michelino, La Tonnara, Marina del Convento, Marina dell’Isola, Rocca Nettuno Reggio Calabria: Lido, Roccella Jonica-Lido, Spiaggia di Siderno, Lungomare Zaleuco

Sardegna (62)

Sassari: Sacro Cuore, Ampurias, Madonnina, Stella Maris, Ex Palazzo Americani, Spiaggia della Marina, Marina di Sorso, quarto e quinto pettine, settimo pettine, Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda, La Taltana – Santa Reparata, Zia Culumba, Capo Testa, Rena di Levante, Rena Bianca, Rena Ponente, Conca Verde, La Marmorata, Rena Majore, Lu Chiscinagghju, Vignola Mare, La Marinedda, Cala Sarraina, Spiaggia Lunga Isola Rossa, Li Junchi, Li Mindi-Lu Stangioni, Baia delle Mimose-Pirottu Li Frati, Lu Poltu Biancu, Bassa Trinità, Carlotto, Nido d’Aquila, Cala Garibaldi, Due Mari, Relitto, Lo Strangolato, Monte d’a Rena, Porto Lungo, Spalmatore, Tegge, Palau Vecchio, Isolotto, La Cinta, Baia di Budoni

Sacro Cuore, Ampurias, Madonnina, Stella Maris, Ex Palazzo Americani, Spiaggia della Marina, Marina di Sorso, quarto e quinto pettine, settimo pettine, Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda, La Taltana – Santa Reparata, Zia Culumba, Capo Testa, Rena di Levante, Rena Bianca, Rena Ponente, Conca Verde, La Marmorata, Rena Majore, Lu Chiscinagghju, Vignola Mare, La Marinedda, Cala Sarraina, Spiaggia Lunga Isola Rossa, Li Junchi, Li Mindi-Lu Stangioni, Baia delle Mimose-Pirottu Li Frati, Lu Poltu Biancu, Bassa Trinità, Carlotto, Nido d’Aquila, Cala Garibaldi, Due Mari, Relitto, Lo Strangolato, Monte d’a Rena, Porto Lungo, Spalmatore, Tegge, Palau Vecchio, Isolotto, La Cinta, Baia di Budoni Oristano: Torregrande

Torregrande Nuoro: Lido di Cea, Lido di Orrì, I e II Spiaggia, Muxì, Il Golfetto, Foxilioni, La Capannina, Porto Frailis, San Gemiliano, Cala Muresca, Bucca ‘e Strumpu, Torre di Barì, Sa Marina, CEA, Planargia

Lido di Cea, Lido di Orrì, I e II Spiaggia, Muxì, Il Golfetto, Foxilioni, La Capannina, Porto Frailis, San Gemiliano, Cala Muresca, Bucca ‘e Strumpu, Torre di Barì, Sa Marina, CEA, Planargia Cagliari: Mare Pintau, Poetto

Mare Pintau, Poetto Sud Sardegna: Sabbie Bianche, Portù Tramatza, Tuerredda, Maladroxia, Coacuaddus

Toscana (61)

Massa-Carrara: Marina di Carrara Centro-Ovest, Marina di Massa, Ricortola

Marina di Carrara Centro-Ovest, Marina di Massa, Ricortola Lucca: Litorale, La Versiliana, Tonfano, Lido di Camaiore, Ponente, Levante, Torre del Lago Puccini

Litorale, La Versiliana, Tonfano, Lido di Camaiore, Ponente, Levante, Torre del Lago Puccini Pisa: Calambrone, Tirrenia, Marina di Pisa

Calambrone, Tirrenia, Marina di Pisa Livorno: Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma, Castiglioncello, La Mazzanta, Le Gorette, Marina di Cecina, Marina di Bibbona centro-sud, Marina di Castagneto Carducci, Rimigliano nord, Rimigliano sud, Spiaggia della Principessa, Conchiglia, Fosso delle Rozze, Parco Naturale della Sterpaia, La Fenicia, Re di Noce, La Marina

Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma, Castiglioncello, La Mazzanta, Le Gorette, Marina di Cecina, Marina di Bibbona centro-sud, Marina di Castagneto Carducci, Rimigliano nord, Rimigliano sud, Spiaggia della Principessa, Conchiglia, Fosso delle Rozze, Parco Naturale della Sterpaia, La Fenicia, Re di Noce, La Marina Grosseto: Follonica Sud, Follonica Nord, Levante, Tombolo, Pian D’alma, Casetta Civinini-Piastrone, Rocchette, Roccamare, Marina di Grosseto, Principina a mare, Cala Galera, Feniglia, Pozzarello, Fertilia, Puntata, Osa – Albegna, Giannella, Tagliata, Feniglia Centro

Abruzzo (40)

Teramo: Spiaggia di Villa Rosa, Spiaggia di Martinsicuro, Spiaggia d’Argento, Spiaggia del Sole, Lungomare Spalato, Rodi, Lungomare Zara, Lungomare Sud, Lungomare Nord, Lungomare Centrale, Villa Fumosa, Corfù, Torre Cerrano, S. Maria a Valle Sud, S. Maria a Valle Nord, Pineto Centro, Pineta Catucci – Lungomare dei Pini, Arenile Sud, Lungomare Centrale – Parco Marino Torre del Cerrano

Spiaggia di Villa Rosa, Spiaggia di Martinsicuro, Spiaggia d’Argento, Spiaggia del Sole, Lungomare Spalato, Rodi, Lungomare Zara, Lungomare Sud, Lungomare Nord, Lungomare Centrale, Villa Fumosa, Corfù, Torre Cerrano, S. Maria a Valle Sud, S. Maria a Valle Nord, Pineto Centro, Pineta Catucci – Lungomare dei Pini, Arenile Sud, Lungomare Centrale – Parco Marino Torre del Cerrano Pescara: Riviera Nord, Centro, Riviera Sud

Riviera Nord, Centro, Riviera Sud Chieti: Piazza Adriatico, Piazza Sirena, Lido Saraceni, Ripari di Giobbe, Fossacesia Marina, Lungomare Costa Verde, Lungomare Le Morge, Vignola, San Nicola, Punta Penna, San Tommaso, San Salvo MarinaL’Aquila: Spiaggetta di Villalago, Spiaggetta di Scanno, località Acquevive, Parco dei Salici

Sicilia (33)

Messina: Messina Nord, Messina Sud, Messina Tirreno, Vulcano Gelso, Acqua Calda, Canneto, Vulcano Acque Termali, Stromboli Ficogrande, Lungomare di Alì Terme, Spiaggia di Nizza di Sicilia, Litorale, Lungomare, Letojanni Centro, Mazzeo

Messina Nord, Messina Sud, Messina Tirreno, Vulcano Gelso, Acqua Calda, Canneto, Vulcano Acque Termali, Stromboli Ficogrande, Lungomare di Alì Terme, Spiaggia di Nizza di Sicilia, Litorale, Lungomare, Letojanni Centro, Mazzeo Ragusa: Maganuco, Marina di Modica, Santa Maria del Focallo, Pietre Nere, Raganzino, Sampieri-Pisciotto, Marina di Ragusa

Maganuco, Marina di Modica, Santa Maria del Focallo, Pietre Nere, Raganzino, Sampieri-Pisciotto, Marina di Ragusa Agrigento: Porto Palo Cipollazzo, Lido Fiori Bertolino

Marche (32)

Pesaro-Urbino: Lido, Sottomonte, Ponente, Torrette, Sassonia, Nord, Lido, Marotta

Lido, Sottomonte, Ponente, Torrette, Sassonia, Nord, Lido, Marotta Ancona: Spiaggia di Ponente, Spiaggia di Levante, Portonovo, Sassi Neri, San Michele, Urbani, Due Sorelle, Numana Bassa, Marcelli Nord, Numana Alta

Spiaggia di Ponente, Spiaggia di Levante, Portonovo, Sassi Neri, San Michele, Urbani, Due Sorelle, Numana Bassa, Marcelli Nord, Numana Alta Macerata: Litorale Nord, Centro, Lido Nord, Lido Sud, Lungomare Nord, Lungomare Sud

Litorale Nord, Centro, Lido Nord, Lido Sud, Lungomare Nord, Lungomare Sud Fermo: Lungomare, Lido di Fermo, Casabianca, Marina Palmense, Lungomare centro nord, Lungomare centro sud, Lungomare Paolo Borsellino, Lungomare dei Cantautori, Lungomare dei Tintori

Lungomare, Lido di Fermo, Casabianca, Marina Palmense, Lungomare centro nord, Lungomare centro sud, Lungomare Paolo Borsellino, Lungomare dei Cantautori, Lungomare dei Tintori Ascoli Piceno: Litorale di Cupra Marittima, Spiaggia Sud, Spiaggia Nord, Riviera delle Palme

Emilia-Romagna (31)

Ferrara: Lido degli Estensi, Lido di Volano, Nazioni, Pomposa, Scacchi, Garibaldi, Lido Spina

Lido degli Estensi, Lido di Volano, Nazioni, Pomposa, Scacchi, Garibaldi, Lido Spina Ravenna: Porto Corsini, Marina di Ravenna, Lido Adriano, Lido di Savio, Lido di Dante, Lido di Classe, Casalborsetti, Milano Marittima, Pinarella

Porto Corsini, Marina di Ravenna, Lido Adriano, Lido di Savio, Lido di Dante, Lido di Classe, Casalborsetti, Milano Marittima, Pinarella Forlì-Cesena: Levante, Valverde-Villamarina, Litorale, Zadina Ponente, Gatteo a Mare, San Mauro Mare

Levante, Valverde-Villamarina, Litorale, Zadina Ponente, Gatteo a Mare, San Mauro Mare Rimini: Igea Marina, Marina centro, litorale sud, Fogliano Marina e Colonia Burgo, Misano Centro, Porto Verde, Viale Fiume

Lazio (26)

Roma: Via della Rena, Riviera di Ponente, Riviera di Levante

Via della Rena, Riviera di Ponente, Riviera di Levante Latina: Marina di Latina, Litorale, Levante, Ponente, Spiaggia di Levante, Spiaggia di Ponente, Ponente, Lago Lungo, Levante, Bazzano, Arenauta, Ariana, Sant’Agostino, Serapo, Gianola, Vindicio, Spiaggia di Ponente

Veneto (24)

Venezia: Bibione, Ponente, Duna Verde, Brussa, Levante, Eraclea Mare, Lido, Levante, Litorale di ponente, Lido di Venezia, Alberoni, Sottomarina, Le Dune

Bibione, Ponente, Duna Verde, Brussa, Levante, Eraclea Mare, Lido, Levante, Litorale di ponente, Lido di Venezia, Alberoni, Sottomarina, Le Dune Rovigo: Albarella Capo Nord, Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo, Conchiglie, Boccasette, Barricata

Trentino-Alto Adige (20)

Trento: Lido Terlago, Tre Faggi, Spiaggia Roncone, Spiaggia Grande, Porto Camarelle, Località Piazza, Bar Spiaggia, Alberon, Spiaggia Lido, San Cristoforo, Spiaggia di Tenna, Alle Barche, Pescatore, Riviera, Spiaggia Levico, Lido, Spiaggetta, Lido Marzari

Basilicata (11)

Potenza: Marina di Santa Teresa, Calaficarra, Macarro, Illicini, Nera, Castrocucco, Secca di Castrocucco, Acquafredda

Marina di Santa Teresa, Calaficarra, Macarro, Illicini, Nera, Castrocucco, Secca di Castrocucco, Acquafredda Matera: Lido di Metaponto, Marina di Pisticci, Lido Nord e Sud, Lido

Lombardia (6)

Brescia: Tifù, Cola, Lido Azzurro, Spiaggia Lido di Fasano, Spiaggia Casinò, Lido delle Grotte

Piemonte (4)

Verbano-Cusio-Ossola: Lido, Spiaggia Lido, Fondotoce – Isolino

Lido, Spiaggia Lido, Fondotoce – Isolino Novara: Lido di Gozzano

Friuli-Venezia Giulia (4)

Gorizia: Spiaggia Principale, Costa Azzurra, Spiaggia Pineta

Spiaggia Principale, Costa Azzurra, Spiaggia Pineta Udine: Lido

Molise (2)

Campobasso: Sant’Antonio, lungomare sud spiaggia Rio vivo, Lido

Gli 87 Approdi Turistici d’eccellenza (lista completa)

Liguria (18): Cala del Forte, Porto di Bordighera, Portosole, Marina degli Aregai, Marina di San Lorenzo, Porto turistico di Imperia, Marina di Andora, Marina di Alassio, Marina di Loano, Vecchia Darsena, Cala Cravieu, Marina di Varazze, Porto Carlo Riva, Marina di Chiavari, Porto di Portovenere, Marina del Fezzano, Porto Lotti, Porto Mirabello

Cala del Forte, Porto di Bordighera, Portosole, Marina degli Aregai, Marina di San Lorenzo, Porto turistico di Imperia, Marina di Andora, Marina di Alassio, Marina di Loano, Vecchia Darsena, Cala Cravieu, Marina di Varazze, Porto Carlo Riva, Marina di Chiavari, Porto di Portovenere, Marina del Fezzano, Porto Lotti, Porto Mirabello Friuli-Venezia Giulia (15): Porto Turistico Marina Uno, Marina Punta Verde, Marina Punta Faro, Darsena Aprilia Marittima, Marina Capo Nord, Cantieri Marina San Giorgio, Marina Sant’Andrea, Porto San Vito, Darsena San Marco, Marina Hannibal, Porto Piccolo Marina, Lega Navale Italiana (Trieste), Marina San Giusto, Marina Portorož, Marina Nautica

Porto Turistico Marina Uno, Marina Punta Verde, Marina Punta Faro, Darsena Aprilia Marittima, Marina Capo Nord, Cantieri Marina San Giorgio, Marina Sant’Andrea, Porto San Vito, Darsena San Marco, Marina Hannibal, Porto Piccolo Marina, Lega Navale Italiana (Trieste), Marina San Giusto, Marina Portorož, Marina Nautica Campania (9): Sudcantieri, Yachting Santa Margherita, Porto Turistico di Capri, Marina d’Arechi, Porto Turistico di Agropoli, Marina di Acciaroli, Porto di Palinuro, Marina di Camerota, Marina di Casal Velino

Sudcantieri, Yachting Santa Margherita, Porto Turistico di Capri, Marina d’Arechi, Porto Turistico di Agropoli, Marina di Acciaroli, Porto Sardegna (9): Porto di Santa Teresa Gallura, Porto Cala Gavetta, Porto Massimo, Marina di Porto Cervo, Marina di Portisco, Marina di Porto Rotondo, Porto Turistico di Castelsardo, Marina di Baunei, Marina di Capitana

Porto di Santa Teresa Gallura, Porto Cala Gavetta, Porto Massimo, Marina di Porto Cervo, Marina di Portisco, Marina di Porto Rotondo, Porto Turistico di Castelsardo, Marina di Baunei, Marina di Capitana Veneto (8): Marina di Albarella, Porto Barricata, Darsena Le Saline, Venezia Certosa Marina, Marina del Cavallino, Porto Turistico di Jesolo, Darsena dell’Orologio, Marina Resort Porto Baseleghe

Marina di Albarella, Porto Barricata, Darsena Le Saline, Venezia Certosa Marina, Marina del Cavallino, Porto Turistico di Jesolo, Darsena dell’Orologio, Marina Resort Porto Baseleghe Toscana (7): Porto di Pisa, Marina Cala de’ Medici, Marina di Marciana Marina, Marina Porto Azzurro, Marina di Punta Ala, Porto della Maremma, Marina Cala Galera

Porto di Pisa, Marina Cala de’ Medici, Marina di Marciana Marina, Marina Porto Azzurro, Marina di Punta Ala, Porto della Maremma, Marina Cala Galera Puglia (6): Porto Turistico Marina di Leuca, Marina di San Foca, Marina di Brindisi, Cala Ponte Marina, Porto Turistico Marina Resort Bisceglie, Marina del Gargano

Marche (5): Circolo Nautico Sambenedettese, Marina di Porto San Giorgio, Porto Turistico di Numana, Marina Dorica, Marina dei Cesari

Circolo Nautico Sambenedettese, Marina di Porto San Giorgio, Porto Turistico di Numana, Marina Dorica, Marina dei Cesari Lazio (3): Porto di Sperlonga, Base Nautica Flavio Gioia, Porto Turistico di Roma

Porto di Sperlonga, Base Nautica Flavio Gioia, Porto Turistico di Roma Ca labria (2): Porto delle Grazie, Darsena Turistica Porto di Cetraro

Porto delle Grazie, Darsena Turistica Porto di Cetraro Sicilia (2): Capo d’Orlando Marina, Marina del Nettuno

Capo d’Orlando Marina, Marina del Nettuno Abruzzo (1): Marina di Pescara

Marina di Pescara Basilicata (1): Marina di Policoro

Emilia-Romagna (1): Marina di Portoverde