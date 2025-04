Bando per Aeroporti di Puglia vinto dalla moglie del consigliere, si indaga sulla laurea ritoccata: le accuse

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Carmela Fiorella, moglie dell’ex capogruppo Pd in Regione Filippo Caracciolo, ha ottenuto un incarico da 80mila euro in Aeroporti di Puglia dichiarando un titolo di laurea diverso da quello reale. Il caso è emerso dopo che l’ateneo ha rilevato anomalie nella pergamena, ed è stata aperta un’indagine. Fiorella ha poi ammesso l’errore per “troppa ambizione”, cercando di non danneggiare il marito.

Aeroporti di Puglia, il caso Carmela Fiorella

Per partecipare al concorso mirato a individuare il responsabile delle risorse umane di Aeroporti di Puglia era necessaria una laurea magistrale in Economia e Management.

Carmela Fiorella si è candidata, ha vinto ed era pronta ad assumere l’incarico da 80mila euro annui. Peccato che aveva barato sul titolo di studio: la vicenda è emersa, la donna si è dimessa dopo sole due settimane dall’assunzione.

Il bando era durato soli 15 giorni e Carmela Fiorella era risultata l’unica candidata idonea

La moglie dell’ex capogruppo nel consiglio regionale Pd Filippo Caracciolo si è laureata in Scienza dell’amministrazione, dopo aver conseguito la triennale in Scienza dell’amministrazione pubblica e privata. Un titolo non compatibile con il bando di Adp, eppure le aveva aperto la strada per ricoprire il ruolo ricercato.

L’indagine dell’ateneo di Bari

Tutto è partito dalla foto del diploma di Carmela Fiorella, diffusa da La Gazzetta del Mezzogiorno, che ha svelato l’assenza del QR code e dell’adesivo antistrappo, elementi divenuti dal 2018 obbligatori sui diplomi UniBa, rivelando così la modifica del documento originale, pur con le firme autentiche del rettore Uricchio e del direttore generale Gallo.

L’università ha avviato un’indagine interna in risposta alla richiesta di Aeroporti di Puglia, che necessitava di un chiarimento sul titolo di studio di Fiorella. AdP, controllata regionale, ha presentato un esposto in Procura per tutelare la sua reputazione e si prepara a costituirsi parte civile in un eventuale processo.

La Procura di Bari, dopo la segnalazione, ha aperto un fascicolo per chiarire l’accaduto, senza indagati né ipotesi di reato.

Le scuse di Carmela Fiorella

In attesa di spiegare nelle sedi opportune la sua condotta, Carmela Fiorella si è assunta tutte le responsabilità del caso, allontanando le ipotesi di coinvolgimento del marito Caracciolo, a sua volta implicato in un’altra inchiesta per turbativa d’asta e corruzione elettorale.

“Rompo il silenzio e il riserbo che ho mantenuto dall’inizio di questa vicenda per assumermi pubblicamente tutte le responsabilità di quanto è accaduto” ha affermato Fiorella in un comunicato ufficiale. “Sono stata accecata dall’ambizione di poter ricoprire un ruolo professionale che ritenevo potesse coronare il mio percorso di studi e la mia esperienza di lavoro nel campo delle Risorse umane”.

“Chiedo scusa a tutti, in primis al Presidente, al Consiglio d’amministrazione, ai Commissari di concorso e a tutti i dipendenti di Aeroporti di Puglia, all’Università di Bari e alla mia famiglia” ha aggiunto Fiorella. “Soprattutto chiedo scusa pubblicamente, come ho subito fatto in privato, a mio marito, che era totalmente ignaro e che sta subendo ingiustamente le conseguenze delle mie azioni. Sono pronta a rispondere del mio comportamento davanti alle autorità preposte, ma è giusto che paghi chi ha sbagliato e nessun altro”.