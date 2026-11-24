Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

“Il cuore mio batte prima di tutto per le persone a cui voglio bene”. Banfy parte dal suo nuovo singolo, Il cuore mio fa, per raccontare una vita segnata dalla musica, dai sacrifici e dall’amore per la famiglia. Un percorso cominciato con una chitarra riparata dal nonno e proseguito attraverso oltre dieci anni di gavetta, fino al successo di Bam Bam e ai concerti davanti a migliaia di persone. Orgoglioso delle proprie origini sinte, Banfy rivendica un’identità che non ha mai voluto nascondere. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie ripercorre l’incontro con Papa Francesco, il dolore per la perdita dei genitori, gli studi interrotti per aiutare la famiglia e il desiderio di offrire ai suoi tre figli opportunità che lui non ha avuto. E racconta perché, nonostante la popolarità, non intende trasformarsi in un personaggio.

Il cuore mio fa: il titolo sembra una frase lasciata in sospeso. Dopo tutto quello che ha vissuto, oggi per chi batte il suo cuore?

“Batte soprattutto per le persone che amo. È un cuore che vive una vita semplice, che sa amare e che conosce anche la paura. In questo periodo, però, sono sereno. Dopo due anni molto intensi, riesco finalmente a trascorrere del tempo a casa, con la mia famiglia e i miei figli. La paura più grande resta quella di perdere una persona cara. Per il resto, anche le esperienze dolorose fanno parte del percorso che scegliamo di affrontare”.

In Bam Bam raccontava l’emozione travolgente dell’innamoramento. Il cuore mio fa sembra parlare di una felicità più ampia. Il successo ha cambiato il suo modo di amare e di vivere?

“Ha cambiato la mia vita artistica e alcuni aspetti della quotidianità. Oggi mi riconoscono anche quando vado a fare la spesa e mi chiedono una fotografia. Ma sono cresciuto in una famiglia umile, con valori forti, che i miei genitori mi hanno trasmesso e che cerco di insegnare ai miei figli. Come persona mi sento lo stesso di prima. Qualcuno può pensare che la fama mi abbia cambiato, ma non è così. Banfy non è neppure un nome d’arte inventato per il successo: mio padre mi chiamava così da quando avevo due mesi”.

Eppure, per molti, la sua affermazione sembra arrivata all’improvviso.

“Per il grande pubblico sono emerso soltanto l’anno scorso, ma alle spalle avevo oltre dieci anni di gavetta. Ho scelto di fare il cantante e ho avuto la fortuna di raggiungere tante persone. Sono partito con il botto, è vero, ma non dal nulla”.

Alle origini della sua storia c’è una chitarra malandata, recuperata e riparata da suo nonno. Che significato aveva per quel bambino?

“Rappresentava tutto. Avevo sette o otto anni. In casa c’era già la chitarra di mio padre, ma ai miei occhi era quasi intoccabile: non sapevo suonarla e mi sembrava uno strumento straordinario. Mio nonno ne aveva un’altra, un po’ rovinata, persino bucata sul retro. Me la riparò e mi incoraggiò a usarla. Cominciai a strimpellare e, siccome sono testardo, volli imparare da solo”.

Suo padre, però, le diede le prime lezioni.

“Mi insegnò tre accordi e iniziai con Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano. Mi disse: ‘Con questi puoi suonare mille canzoni’. A otto anni non riuscivo a capire come fosse possibile. Anche lui era un musicista autodidatta: mi mise la chitarra in mano e, con pazienza e impegno, imparai poco alla volta. Siamo dieci fratelli e, insieme a cinque di loro, formammo poi un gruppo. Cantavamo soprattutto nella nostra lingua, il sinto. Pubblicammo alcuni singoli e la risposta della comunità fu straordinaria. Con il tempo diventammo molto conosciuti tra i sinti”.

Che cosa provava quando suonava quella chitarra?

“Libertà. Allora non avevamo tutti i videogiochi e gli smartphone di oggi: per me suonare era anzitutto un divertimento. Poi iniziai a emozionarmi, senza capire bene perché. Riuscire a eseguire Il ragazzo della via Gluck e, in seguito, altri brani mi dava una gioia difficile da spiegare. Crescendo compresi meglio quel sentimento e nacque il desiderio di scrivere canzoni mie”.

Quando ha iniziato a scrivere i suoi primi testi?

“A nove o dieci anni. Erano scarabocchi, appunti che gli adulti consideravano un gioco. Raccontavo quello che mi succedeva durante la giornata. Ricordo persino una specie di autobiografia: scrivevo che stavo imparando a suonare e che mio nonno mi aveva regalato una chitarra. Non inventavo ancora storie; mettevo sulla carta la mia realtà. Da bambini si scrive con una spontaneità diversa. Oggi cerco parole più precise, a volte anche un modo più narrativo di esprimere esperienze e sentimenti”.

Come è cambiato il suo rapporto con la scrittura?

“Adesso rifletto molto sul significato delle parole e sul modo di far arrivare un messaggio anche alle nuove generazioni. Ho pubblicato più di novanta canzoni e ne ho oltre cento ancora in attesa del momento giusto. Scrivo ovunque, ma ho sempre bisogno di carta e penna. Se non le trovo, chiedo un foglio ai miei figli. Sul telefono preparo una copia dei testi quando devo registrare, per non portarmi dietro tutti gli appunti. Eppure, appena arrivo in studio, finisco per chiedere di nuovo un foglio. È il modo in cui mi trovo meglio”.

Prima di raggiungere il grande pubblico si è esibito anche per strada, anche davanti a nessuno. Quando è stata la prima volta che si è sentito ascoltato per davvero?

“A Tortona, dove vivo, con i miei fratelli partecipammo a una manifestazione musicale in centro. Lungo le strade erano stati individuati degli spazi per gli artisti, con adesivi che invitavano a cantare. Ci fermavamo e proponevamo brani italiani degli anni Sessanta, una musica che amiamo e che nostro padre ci aveva trasmesso. Le persone si fermavano, applaudivano e cantavano con noi. Era bellissimo”.

Lei crede molto. Nel 2018 ha avuto l’occasione di cantare davanti a Papa Francesco. Come nacque quell’incontro?

“Grazie a un sacerdote che aveva vissuto a Tortona per dieci anni e che poi era stato trasferito a Sanremo. In occasione di un raduno mondiale dei sinti, riuscimmo a incontrare Papa Francesco a Roma. Con i miei fratelli cantai una canzone che gli avevamo dedicato, a pochissima distanza da lui. Ci applaudì, ci ringraziò e ci invitò a parlare con lui in una stanza. Gli consegnammo anche un CD che avevamo inciso. Per noi e per tutta la comunità sinta fu un onore enorme”.

C’è un’immagine di quella giornata che porta ancora con sé?

“Papa Francesco che prende in braccio la mia figlia più piccola. Grazie al fotografo del Vaticano abbiamo anche le fotografie di quel momento. In seguito i miei fratelli incontrarono il nuovo Santo Padre, Leone XIV, sempre grazie a quel sacerdote. Non potei accompagnarli perché ero in tournée, e mi dispiacque molto. Sono comunque felice che abbiano vissuto anche quella seconda esperienza”.

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Il nome Banfy le è stato dato da suo padre. Che rapporto avevate?

“Bellissimo, anche se diverso da quello che oggi ho con i miei figli. Mio padre crebbe dieci figli e si prese cura anche di tre nipoti, perché suo fratello, dopo problemi di salute e difficoltà familiari, non riusciva più a occuparsene. Sono l’ultimo dei dieci fratelli e, contando anche i cugini, ero il più piccolo. Forse ricevevo qualche attenzione in più, ma mio padre non mi fece mai mancare nulla. Era una persona fantastica”.

Qual è la differenza più grande tra la sua infanzia e quella dei suoi figli?

“È cambiato il mondo. Un tempo le famiglie potevano avere dieci o dodici bambini; oggi, con due figli, spesso si riesce a dedicare più tempo a ciascuno. Non significa che a me siano mancate le attenzioni. Erano epoche diverse. Avevamo meno possibilità materiali, ma i genitori riuscivano a trasmetterci valori profondi. Oggi cerchiamo di offrire ai nostri bambini tutto il possibile, anche dal punto di vista materiale. Non è facile fare paragoni. L’amore che ho ricevuto da mio padre è quello che voglio dare ai miei figli. Finché vivrò, mi prenderò cura di loro”.

Quali valori della comunità sinta desidera trasmettere ai suoi figli?

“Prima di tutto il rispetto e l’unione. Le faccio un esempio: se sono seduto e arriva mio fratello, che ha due anni più di me, mi alzo per lasciargli il posto. È un piccolo gesto di educazione, ma per noi conta molto. Poi c’è la solidarietà. Se una persona ha un problema, cerchiamo di affrontarlo insieme. Da soli certi pesi sembrano enormi; quando ci si aiuta diventano più leggeri. Se qualcuno deve subire un’operazione o una famiglia affronta un lutto, la comunità si stringe intorno a chi soffre”.

È un senso di appartenenza che ricorda quello dei piccoli paesi di una volta?

“Esattamente. Pensi ai paesi italiani di un tempo, dove tutti si conoscevano e si aiutavano. Noi siamo cresciuti così: non siamo semplici vicini di casa, ci sentiamo tutti parenti, tutti cugini. Desidero che i miei figli crescano in questo ambiente. Qualcuno mi chiede perché non voglia trasferirmi in una casa e lasciare la roulotte. Per come sono cresciuto, considero il contesto in cui viviamo più adatto alla loro educazione. Aiuta anche a proteggere i più piccoli dai pericoli e dalle tentazioni. Per certi aspetti abbiamo una mentalità più tradizionale. Non siamo chiusi al mondo, ma su alcuni comportamenti siamo più prudenti. È il risultato dell’educazione che abbiamo ricevuto e che vogliamo continuare a trasmettere”.

Nella sua carriera ha incontrato anche pregiudizi legati alle origini. Come li ha affrontati?

“Il pregiudizio esiste da sempre e spesso nasce dalla scarsa conoscenza. Ho cercato di raccontare la nostra realtà anche attraverso un servizio delle Iene, che sono venute a intervistarmi e hanno mostrato come viviamo. Molte persone hanno un’immagine stereotipata dei sinti, magari li associano a chi chiede l’elemosina ai semafori. Ma non si possono confondere popolazioni e comunità differenti. Siamo italiani e siamo presenti in Italia da secoli, fin dal Quattrocento”.

Un aspetto spesso frainteso riguarda la scelta di vivere in roulotte. Qual è la storia di questa tradizione nella sua famiglia?

“Mio nonno faceva il giostraio. Per quel mestiere bisognava spostarsi continuamente e serviva un’abitazione da portare con sé, con un letto, un tavolo e la possibilità di lavarsi. La roulotte rispondeva a questa esigenza. Molti sinti italiani che lavoravano nelle giostre vivevano così. In seguito alcuni hanno cambiato mestiere, ma hanno mantenuto quel modo di abitare perché era quello in cui erano cresciuti. Per me non è una scelta fatta per sopportare il freddo: è una questione di radici e abitudini. Come chi nasce in campagna e fatica ad adattarsi alla città”.

La musica è riuscita a far conoscere questa realtà più di altre iniziative?

“Negli anni abbiamo organizzato molte manifestazioni, a Roma, Milano e altrove, per farci conoscere. Mi colpisce pensare che una canzone sia riuscita a raggiungere più persone di tante iniziative precedenti. Dopo il servizio delle Iene ho ricevuto molti messaggi da chi mi diceva di aver capito meglio come viviamo. Ci sono anche persone che ci frequentano da trent’anni, vengono a mangiare da noi e conoscono la nostra ospitalità. Prima di giudicare bisogna conoscere. Non si può valutare un libro soltanto dalla copertina: si tratta altrimenti di ignoranza. Non voglio offendere nessuno. Anch’io ignoro tanti argomenti perché non li conosco. Il mio obiettivo è spiegare chi siamo. Quando un giornalista mi intervista, può chiedermi tutto: non ho nulla da nascondere. Avrei potuto evitare di parlare delle mie origini, invece sono stato tra i primi a raccontarle apertamente. Sono orgoglioso di essere sinto e della vita che ho costruito”.

C’è una scelta del passato che, potendo, cambierebbe?

“Non credo. Ho commesso errori, come tutti, ma non ne ricordo di così gravi da desiderare una vita diversa. Rifarei il mio percorso, perché anche una sola scelta differente avrebbe potuto portarmi lontano dalla famiglia che ho oggi. Ho tre bambini bellissimi, una moglie che amo, i miei fratelli, le mie sorelle, gli amici e la fortuna di vivere di musica. Tornerei indietro soltanto per rivedere i miei genitori, che non ci sono più. Credo sia un desiderio comune a chi ha perso una persona cara”.

Dopo oltre dieci anni di gavetta, il successo è arrivato con una rapidità sorprendente. Se lo aspettava?

“Per niente. Ho cantato davanti a otto, dieci, quindici persone e, all’improvviso, mi sono ritrovato davanti a diecimila. Forse avrei preferito una crescita più graduale: venti spettatori, poi cinquanta, cento, trecento. Invece è accaduto tutto insieme e all’inizio mi ha spiazzato. Persino andare al supermercato è diventato diverso, perché le persone mi fermano per una fotografia”.

Quale soddisfazione le ha regalato questo periodo?

“Ho avuto la possibilità di esibirmi in tutta Italia. Mi mancava soltanto la Sardegna, poi nell’arco di dieci giorni vi ho tenuto tre concerti e ho completato il giro delle regioni. E ritrovarmi per dieci mesi consecutivi in cima alle classifiche, fino al periodo del Festival di Sanremo, accanto a nomi enormi della musica italiana, è stato incredibile. Davanti a quegli artisti mi sentivo piccolissimo”.

Che cosa avrebbero pensato i suoi genitori vedendola oggi?

“Sarebbero stati felici. Mio padre è morto quando avevo diciotto anni, mia madre tre anni fa. Lei ha potuto seguire una parte del mio percorso, quando ero già molto conosciuto nella comunità sinta. Quella notorietà era arrivata dopo anni di lavoro. Accettavo di cantare anche davanti a dieci persone: facevo il concerto e tornavo a casa. Mia madre non ha visto il successo nazionale, ma ha conosciuto le prime soddisfazioni che la musica mi dava ed era molto orgogliosa di me. Questo mi consola”.

Che cosa la rende più orgoglioso del rapporto con il pubblico?

“Il fatto che le persone abbiano conosciuto il vero Banfy, non un personaggio costruito. Dopo i concerti mi facevano i complimenti perché cantavo dal vivo, senza playback, e perché mi consideravano umile nonostante le classifiche. Sono parole che mi fanno piacere. Chi viene ad ascoltarmi mi dedica il suo tempo e voglio ricambiare. Per questo, alla fine degli spettacoli, mi fermo per le fotografie, anche quando le richieste sono migliaia”.

Non è sempre semplice gestire così tante persone dopo un concerto.

“A volte gli organizzatori erano preoccupati per la confusione e mi chiedevano di andare via. Ma insistevo per restare finché non avessimo finito. Se duemila persone desideravano una fotografia, cercavo di accontentarle tutte. Per me è un gesto di riconoscenza verso chi canta le mie canzoni e viene a sostenermi”.

Quanto conta, per lei, non perdere la semplicità?

“È fondamentale. Ho fatto una promessa pensando ai miei figli: se un giorno dovessi cambiare atteggiamento per la fama, preferirei smettere di cantare. Non voglio fingere di essere una persona diversa. Qualcuno del mio gruppo di lavoro mi suggerisce di costruirmi un personaggio e di essere meno disponibile. Capisco che un’immagine studiata possa attirare attenzione, ma non è quello che cerco. Voglio essere ascoltato per le mie canzoni, non per uno scandalo o perché sono diventato virale sui social. Sono un musicista un po’ vecchio stampo. Mi piace scrivere i brani e cantarli con la mia voce. Non uso l’intelligenza artificiale né l’Auto-Tune. Canto come mamma mi ha fatto. Se una canzone non piace, preferisco interrogarmi sulla scrittura piuttosto che cercare attenzione attraverso un’immagine costruita”.

Quali obiettivi desidera ancora raggiungere, oltre alla musica?

“Non mi considero arrivato: sto iniziando un’altra fase del mio percorso. Ma soprattutto voglio offrire ai miei figli le opportunità che meritano, farli studiare e aiutarli a realizzare i loro sogni. Le mie figlie, per esempio, parlano di diventare estetiste o parrucchiere. Dico loro di studiare, laurearsi se lo desiderano e scegliere liberamente il proprio futuro. Posso sostenerle, non decidere al posto loro. Su un punto, però, sono fermo: la scuola è importante”.

È un valore che ha imparato da sua madre, anche se ha dovuto interrompere gli studi molto presto.

“Mamma era severissima: non mi lasciava a casa da scuola neppure il giorno del compleanno. Le sono grato per quell’educazione. Purtroppo dovetti interrompere gli studi in seconda media e non ho conseguito la licenza. Mio padre aveva avuto tre infarti, era malato e in famiglia serviva una mano. Ero il più piccolo, mentre gli altri fratelli erano già sposati, anche se continuavano ad aiutare nostra madre. Non me la sentivo di andare a scuola sapendo che a casa c’era bisogno di me”.

Come cominciò a lavorare?

“Una vicina aveva una piccola attività. Le chiesi se potevo svolgere qualche lavoretto e con i pochi soldi guadagnati contribuivo alle spese familiari. Poi continuai a lavorare. Mio padre ci aveva lasciato anche un’attività di smaltimento di rottami e metalli. Ero ancora piccolo, ma i miei fratelli furono bravi a portarla avanti e negli anni abbiamo proseguito insieme”.

Dopo gli inizi nel gruppo di famiglia, le piacerebbe realizzare un nuovo progetto con i suoi fratelli?

“Assolutamente sì. Continuiamo a incontrarci e a fare musica insieme. Abbiamo già realizzato alcune collaborazioni e mi piacerebbe costruire un progetto ancora più importante. Oggi ho accordi discografici e non posso prendere tutte le decisioni da solo come un tempo, ma la volontà c’è. I miei fratelli vengono prima di tutto: prima la famiglia, poi la musica”.

Tra i sogni da realizzare c’è anche il Festival di Sanremo?

“Credo che ogni cantante italiano sogni di salire sul palco dell’Ariston. Quest’anno ci abbiamo provato: abbiamo inviato una canzone a Stefano De Martino. Spero che venga ascoltata e valutata come le altre. Se non accadrà, andrà bene lo stesso. Ma se arriverà l’occasione di partecipare a Sanremo, sarà bellissimo. E allora sì che quel palco, in senso buono, lo ribaltiamo!”.

Se dovesse ringraziare una sola persona per il percorso compiuto, chi sceglierebbe?

“Dovrei ringraziarne tante. Il primo successo è nato da una canzone che ho scritto e pubblicato da solo, senza una casa discografica alle spalle. Poi sono arrivati collaboratori importanti: il mio agente, le persone che lavorano con me e Mitch di Radio 105, che oggi è il mio produttore. Ma il grazie più grande va ai miei genitori, non soltanto per la musica. Mi hanno dato la vita, mi hanno educato e hanno contribuito a fare di me l’uomo che sono. Non ho niente da nascondere. So che alcune persone, dopo aver subito discriminazioni, preferiscono non parlare delle proprie origini sinte. Io invece ne sono orgoglioso. Sono italiano e sono sinto. L’ho detto anche a Affari tuoi, su Rai 1, dopo essermi esibito davanti a Stefano. Non vedo perché dovrei nascondere una parte della mia identità”.

Anche le parole usate per indicare una comunità possono diventare offensive. Quanto conta l’intenzione di chi le pronuncia?

“Conta moltissimo. Se qualcuno mi chiama ‘zingaro’, non mi offendo automaticamente: dipende dal tono e dall’intenzione. Se una parola viene usata per prendermi in giro o insultarmi, allora il discorso cambia. Il rispetto si riconosce anche dal modo in cui ci si rivolge agli altri”.

Torniamo a Il cuore mio fa. Quando sta per salire sul palco e sente il pubblico chiamarla, come batte il suo cuore?

“Fortissimo. A volte, prima ancora di entrare in scena, sento duemila, tremila, quattromila persone gridare il mio nome. È una sensazione impossibile da descrivere fino in fondo. Per i miei figli il cuore batte ancora più forte, naturalmente, ma sul palco provo un’emozione diversa”.

Che effetto le fa sentire migliaia di persone cantare parole nate dalla sua esperienza personale?

“È forse l’aspetto più straordinario. In una canzone lasci una parte di te, magari racconti una vicenda personale senza svelarti completamente. Poi scopri che anche altri si riconoscono in quelle parole. Una storia vissuta da me può appartenere anche a lei o a qualcun altro. Quando il pubblico si emoziona cantando un brano che ho scritto, mi emoziono anch’io. È in quei momenti che il cuore batte davvero forte”.

C’è un sentimento che non è ancora riuscito a trasformare in musica?

“Sto cercando di scrivere una canzone per mio figlio, nato nel 2021. Quell’anno avevo già dedicato dei brani alle mie due bambine. Per lui vorrei realizzare qualcosa di particolare, raccontando ciò che provo con un linguaggio quasi fiabesco. Ci lavoro da circa due anni, anche se i tanti impegni mi hanno lasciato poco tempo. Voglio finirla, ma devo trovare le parole giuste”.

Al di là della carriera e del successo, oggi è felice della vita che ha costruito?

“Felicissimo. Vivo per la mia famiglia. Non fumo, non mi drogo, sono praticamente astemio. Lavoro per le persone che amo e cerco di non far mancare nulla ai miei figli. Loro, a loro volta, mi danno tutto quello di cui ho bisogno. Non potrei chiedere di più”.