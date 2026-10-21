Bar chiuso a Padova per la terza volta, 9 clienti su 10 avevano precedenti: era rimasto aperto grazie al Tar

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Su 10 clienti identificati, 9 avevano precedenti penali o di polizia e uno è finito in manette per spaccio. A Padova il questore ha sospeso per 60 giorni la licenza del bar Atlantic di via Madonna della Salute, a Mortise: è la terza chiusura in poco più di un anno e mezzo per un locale che era rimasto aperto grazie a un ricorso al Tar.

Bar chiuso a Padova, l’arresto per spaccio dell’8 ottobre

Come riporta la Polizia di Stato, il provvedimento firmato dal questore Marco Odorisio è stato eseguito il 20 ottobre dagli agenti della Divisione Polizia amministrativa.

Alla base della decisione c’è il controllo dell’8 ottobre, quando i carabinieri sono entrati nel locale.

Un uomo, appena li ha visti, ha provato a scappare e ha gettato a terra la droga che aveva con sé: 3,58 grammi di hashish e 0,75 grammi di cocaina.

È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Dei 10 avventori identificati quella sera, 9 avevano precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio, in materia di armi e soprattutto di stupefacenti.

Sei di loro, compreso l’arrestato, erano già stati controllati nello stesso bar: per la Questura è la prova di una clientela abituale con profili di pericolosità sociale.

Bar Atlantic, il pestaggio di giugno e le chiusure precedenti

Per il locale di Mortise non è la prima volta: il 21 marzo 2025 la licenza era stata sospesa per 45 giorni.

La seconda chiusura era arrivata a giugno 2026, dopo il pestaggio di un 31enne, picchiato a pugni e calci da quattro uomini all’interno del bar nella notte del 9 giugno, come riportava il Mattino di Padova.

L’uomo aveva riportato la frattura del setto nasale ed era stato ricoverato.

Il 10 giugno il questore aveva disposto 75 giorni di stop, annunciando anche la proposta al prefetto di revoca definitiva della licenza.

Il ricorso al Tar Veneto e la nuova chiusura per 60 giorni

Il titolare aveva però presentato ricorso al Tar Veneto.

Seguendo la decisione dei giudici amministrativi, la Questura aveva ridotto la sospensione a 45 giorni, con un atto notificato al gestore il 30 settembre.

Grazie alla sospensiva, in attesa della sentenza nel merito, il bar aveva però riaperto.

Secondo la Questura, il gestore non ha alzato gli standard di sicurezza e ha continuato a tollerare la presenza di pregiudicati e lo spaccio.

Per questo, vista l’inefficacia dei provvedimenti precedenti, il questore ha deciso una nuova chiusura, stavolta per 60 giorni.

IPA