È stata disposta la sospensione della licenza per sette giorni a carico di un bar di Ravenna, dopo che l’esercizio è stato ritenuto abituale punto di ritrovo per persone con precedenti penali e scenario di aggressioni. Il provvedimento, emesso nella giornata odierna dal Questore, è stato motivato da ragioni di ordine pubblico e sicurezza.

La fonte della notizia e il contesto dell’intervento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è arrivata al termine di un’approfondita attività istruttoria condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Ravenna. Gli agenti hanno raccolto elementi che hanno evidenziato come il locale fosse frequentato abitualmente da soggetti con precedenti di polizia, situazione che ha fatto scattare l’applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Le motivazioni alla base della sospensione

L’indagine amministrativa ha permesso di accertare che il bar non solo rappresentava un punto di aggregazione per persone gravate da precedenti, ma era stato anche teatro di diversi episodi critici. In particolare, sono stati segnalati eventi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, tra cui alcune aggressioni ai danni di clienti del locale. Questi fatti hanno contribuito a delineare un quadro di pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

L’applicazione dell’articolo 100 TULPS

La normativa di riferimento, l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, consente al Questore di disporre la sospensione della licenza di esercizi pubblici qualora si verifichino situazioni che possano compromettere la sicurezza collettiva. In questo caso, la presenza costante di persone con precedenti e i ripetuti episodi di aggressione hanno portato le autorità a ritenere necessario un intervento immediato.

La durata della chiusura e le conseguenze per il locale

Il bar dovrà rimanere chiuso per sette giorni, come stabilito dal provvedimento del Questore. Durante questo periodo, l’esercizio commerciale non potrà svolgere alcuna attività, con l’obiettivo di interrompere la frequentazione da parte di soggetti pericolosi e di prevenire ulteriori episodi di violenza o disturbo dell’ordine pubblico.

Le reazioni della comunità e delle autorità

La decisione della Questura è stata accolta con favore da molti residenti della zona, preoccupati per la sicurezza e la tranquillità del quartiere. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di interventi tempestivi per garantire la tutela dei cittadini e prevenire il ripetersi di episodi di aggressione o altri reati all’interno degli esercizi pubblici.

Precedenti e controlli nei locali pubblici

Non si tratta di un caso isolato: negli ultimi mesi, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nei locali pubblici di Ravenna, con particolare attenzione a quelli che risultano frequentati da persone con precedenti penali o coinvolti in episodi di violenza. L’obiettivo è quello di prevenire situazioni di degrado e garantire un ambiente sicuro per tutti.

