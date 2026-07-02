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È stata disposta la sospensione per 15 giorni della licenza del Bar Colibrì, locale situato a Milano, in via Michele Saponaro 50/B. Il provvedimento, emesso dal Questore Bruno Megale, è stato adottato per motivi di sicurezza pubblica, dopo che il locale è risultato essere punto di ritrovo per persone con precedenti penali e teatro di episodi di violenza.

I controlli e le motivazioni della sospensione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione è stata presa nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione ai locali pubblici della città meneghina. Il provvedimento si inserisce in una più ampia strategia di contrasto ai fenomeni di criminalità e di tutela dell’ordine pubblico.

Il Bar Colibrì è stato oggetto di ripetuti controlli da parte della Polizia di Stato tra novembre 2025 e maggio scorso. Durante queste verifiche, gli agenti hanno riscontrato che il locale era frequentato da avventori con precedenti per reati contro il patrimonio, reati contro la persona, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, nonché per guida in stato di alterazione alcolica e in materia di stupefacenti. Questi elementi hanno contribuito alla decisione di sospendere temporaneamente la licenza.

Gli episodi di violenza

Il locale è stato teatro di diversi episodi di lite tra avventori. In particolare, a fine maggio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti per sedare una violenta rissa tra due clienti, che hanno fatto uso di armi bianche. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. In seguito all’episodio, i due sono stati denunciati per lesioni gravissime e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Un altro intervento delle forze dell’ordine si era reso necessario già nel mese di febbraio, sempre per una lite tra avventori, che aveva portato al ricovero in ospedale di una delle persone coinvolte.

Precedenti provvedimenti

Il Bar Colibrì non è nuovo a provvedimenti di questo tipo. Il locale era già stato destinatario di tre provvedimenti di sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.: il primo durante la precedente gestione, gli altri due durante quella attuale, sempre per problematiche analoghe legate alla presenza di soggetti pericolosi e a episodi di violenza.

Il ruolo delle forze dell’ordine

Le attività di controllo e prevenzione svolte dalla Polizia di Stato e dal commissariato Scalo Romana hanno permesso di monitorare costantemente la situazione nei locali pubblici di Milano. L’obiettivo delle forze dell’ordine è quello di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire il verificarsi di episodi di criminalità e disordine pubblico.

IPA