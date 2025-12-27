Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la chiusura per 15 giorni di un bar di Limbiate dopo una serie di episodi di violenza e disturbo alla quiete pubblica che hanno coinvolto clienti e residenti. Il provvedimento, adottato dal Questore della provincia di Monza e della Brianza Filippo Ferri, è stato eseguito dai militari della Stazione Carabinieri di Limbiate nella giornata di martedì 23 dicembre, per motivi legati all’ordine e alla sicurezza pubblica.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere l’attività del locale è arrivata dopo un’attenta valutazione dei fatti accaduti negli ultimi mesi, che hanno destato forte preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali.

Le aggressioni e le risse che hanno portato alla chiusura

Il primo grave episodio si è verificato il 28 settembre 2025, quando un gruppo composto da sette persone, alcune delle quali travisate e armate con arma da fuoco, coltelli, bastoni e un Taser, ha raggiunto l’esterno del bar alla ricerca di un cliente abituale. In quell’occasione, una persona è stata aggredita e ha riportato lesioni personali consistenti in “contusioni multiple, trauma cranico non commotivo, altre ferite del cuoio capelluto senza menzione di complicazioni”. La prognosi per la vittima è stata di 5 giorni.

Un secondo episodio di violenza si è verificato il 25 ottobre 2025, quando all’interno del bar è scoppiata una rissa tra alcuni avventori. La situazione è rapidamente degenerata, coinvolgendo più persone e spostandosi anche in un locale adiacente. Due partecipanti alla rissa hanno riportato gravi ferite: uno ha subito una “frattura delle ossa nasali” con una prognosi di 25 giorni, mentre l’altro ha riportato una “frattura scomposta delle ossa nasali” con una prognosi di 15 giorni.

Le segnalazioni dei residenti e il clima di paura

Oltre agli episodi di aggressione e rissa, i residenti della zona hanno presentato tre esposti alle autorità, denunciando il degrado e il disturbo alla quiete pubblica causato dagli avventori del bar. Secondo quanto riferito, i clienti del locale erano soliti consumare in modo eccessivo bevande alcoliche, stazionando fuori dal bar fino a notte inoltrata e provocando urla, liti e rumori che rendevano impossibile il riposo notturno per chi abitava nelle vicinanze.

La situazione è diventata talmente insostenibile che una delegazione di cittadini, esasperata dalla paura generata dall’escalation di episodi violenti, si è recata presso la Caserma dei Carabinieri di Limbiate per chiedere interventi concreti a tutela della sicurezza, soprattutto per i residenti della zona.

Il provvedimento di chiusura e le motivazioni

Alla luce dei fatti accertati e dei rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico, il Questore della provincia di Monza e della Brianza ha ritenuto necessario applicare l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), disponendo la sospensione dell’attività del bar per 15 giorni. La misura, di carattere cautelare, è stata adottata per evitare il protrarsi delle condizioni di pericolosità sociale e per tutelare la sicurezza delle persone.

Secondo quanto si apprende, il provvedimento mira a ristabilire la tranquillità e l’ordine pubblico nella zona, rispondendo così alle richieste dei cittadini e alle esigenze di sicurezza emerse dopo i gravi episodi di violenza e disturbo registrati negli ultimi mesi.

