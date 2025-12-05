Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione per 30 giorni della licenza di un esercizio commerciale di prodotti alimentari in corso Cabassi a Carpi, dopo che il locale è stato identificato come abituale punto di ritrovo per persone con precedenti penali e teatro di episodi di traffico di stupefacenti, consumo di stupefacenti e violenze. Il provvedimento, adottato dal Questore di Modena Lucio Pennella, è stato notificato nella giornata odierna al titolare dell’attività.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione è arrivata a seguito di una serie di controlli e verifiche condotte dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato, intensificati a partire dal mese di ottobre. Queste attività investigative hanno permesso di accertare che il negozio era diventato un punto di riferimento per soggetti con precedenti penali e per comportamenti illeciti legati al traffico e al consumo di stupefacenti.

Le verifiche e i controlli delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sull’esercizio commerciale a partire da ottobre, dopo aver riscontrato che il locale era frequentato da persone già note alle autorità per precedenti penali. Le verifiche hanno evidenziato che il negozio rappresentava un punto di aggregazione per attività illecite, tra cui il traffico e il consumo di stupefacenti. Inoltre, il locale è stato teatro di diversi episodi di violenza, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Precedenti provvedimenti e misure di prevenzione

Già all’inizio di ottobre, il Questore di Modena aveva disposto una prima sospensione della licenza per 10 giorni nei confronti del titolare dell’attività. Contestualmente, era stata applicata la misura di prevenzione dell’avviso orale, con cui il titolare era stato diffidato a modificare il proprio comportamento. Nonostante questi provvedimenti, nel mese di novembre si sono verificati nuovi episodi di aggressioni e risse all’interno del locale.

Nuovi episodi e ulteriori controlli

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Carpi hanno effettuato un nuovo controllo presso l’esercizio commerciale, rinvenendo all’interno una cospicua quantità di sostanza stupefacente. Questo ulteriore riscontro ha portato all’adozione del provvedimento di sospensione per 30 giorni, notificato oggi, 5 dicembre, al titolare.

IPA