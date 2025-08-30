Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Chiusura per sette giorni di un bar di Merano, ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico. Il locale è stato sospeso dopo che numerosi controlli hanno evidenziato la presenza abituale di soggetti con precedenti penali e diversi episodi di violenza. Il provvedimento è stato disposto ieri, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori episodi di illegalità.

Il provvedimento: chiusura temporanea per motivi di sicurezza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore Giuseppe Ferrari ha firmato il decreto di sospensione della licenza per sette giorni nei confronti di un bar situato a Merano. La decisione è stata presa dopo una serie di controlli approfonditi condotti dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Bolzano, con il supporto del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

I controlli e le segnalazioni dei cittadini

Le verifiche, molte delle quali effettuate nell’ambito dei servizi “Alto Impatto”, sono state avviate anche grazie alle segnalazioni dei residenti della zona. Questi ultimi hanno più volte espresso preoccupazione per la presenza nel bar di individui con precedenti penali, alcuni dei quali già destinatari di plurime condanne. Il locale era diventato un punto di ritrovo abituale per persone note alle forze dell’ordine, alimentando un clima di insicurezza tra i cittadini.

Episodi di violenza e comportamenti aggressivi

Durante i controlli, la Polizia di Stato ha accertato diversi episodi di violenza e atteggiamenti aggressivi all’interno del bar. Questi comportamenti hanno generato allarme sociale e compromesso la percezione di sicurezza tra i residenti, spingendo le autorità a intervenire con urgenza. L’obiettivo principale è stato quello di prevenire il rischio che il locale potesse diventare teatro di ulteriori episodi di illegalità e disordini.

Il provvedimento adottato dal Questore di Bolzano nei confronti del bar di Merano si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione e contrasto alla criminalità urbana. La chiusura temporanea del locale, motivata dalla presenza di soggetti con precedenti penali e da episodi di violenza, rappresenta un segnale forte a tutela della sicurezza pubblica e della qualità della vita dei cittadini.

