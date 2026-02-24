Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il Questore ha disposto la chiusura di dieci giorni di un bar a Bressanone (Bolzano) dopo che controlli hanno evidenziato la presenza abituale di soggetti pluripregiudicati. Il provvedimento, adottato per motivi di sicurezza pubblica, è stato emesso ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S..

Controlli in un bar di Bressanone

La chiusura temporanea del locale è stata decisa nella giornata di ieri dal Questore Giuseppe Ferrari. La misura è stata presa dopo una proposta avanzata dal Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, a seguito di controlli specifici effettuati presso l’esercizio pubblico.

Durante le verifiche è stato accertato che il bar di Bressanone (Bolzano) era abitualmente frequentato da soggetti con precedenti penali. Questa presenza costante di persone già note alle forze dell’ordine ha generato una situazione considerata potenzialmente pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica. Di conseguenza l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ha ritenuto necessario intervenire per prevenire possibili episodi di illegalità e garantire la tutela dei cittadini.

L’applicazione dell’articolo 100 T.U.L.P.S.

Il provvedimento si basa sull’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che permette al Questore di sospendere la licenza di un esercizio pubblico quando l’attività svolta favorisca la commissione di reati o metta a rischio la sicurezza della collettività. In questo caso la frequentazione da parte di soggetti pluripregiudicati è stata ritenuta sufficiente per giustificare la sospensione temporanea della licenza.

La chiusura del bar rappresenta, secondo la Questura di Bolzano, un segnale concreto di attenzione verso il territorio e di contrasto a ogni forma di illegalità. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e controllo, volta a garantire condizioni di sicurezza e tranquillità per la comunità locale.

IPA