Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un esercizio pubblico di Lecce è stato oggetto di un provvedimento di sospensione per 15 giorni in quanto ritenuto fonte di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il locale, dedito alla somministrazione di alimenti, bevande e videogiochi, è stato chiuso dal Questore della Provincia di Lecce, Giampietro Lionetti a seguito di indagini che hanno evidenziato la presenza abituale di soggetti pericolosi e la commissione di reati gravi nei suoi pressi.

Provvedimento contro un locale a Lecce

La sospensione dell’attività è l’esito di un’attenta attività amministrativa portata avanti dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Lecce. L’azione è stata preceduta da approfonditi accertamenti e indagini condotte dai Carabinieri della Stazione del comune in cui si trova il locale. Le forze dell’ordine hanno monitorato a lungo l’esercizio, riscontrando una frequentazione assidua da parte di persone con precedenti penali di rilievo e legami con la criminalità organizzata locale.

Il locale, situato nel centro cittadino e non distante da una scuola, è stato identificato come luogo di aggregazione per individui ritenuti pericolosi. I controlli sugli avventori hanno permesso di identificare diversi soggetti pregiudicati, coinvolti in reati legati agli stupefacenti, contro il patrimonio e contro la persona. Alcuni di loro risultano affiliati alla criminalità organizzata e autori di reati associativi.

Fatti di cronaca e sequestri

Le attività di polizia giudiziaria hanno documentato episodi di accoltellamento e lesioni personali avvenuti davanti all’esercizio pubblico. Inoltre, sono stati effettuati il rinvenimento e il sequestro di sostanza stupefacente sia all’interno che all’esterno del locale. Questi elementi hanno contribuito a delineare un quadro di grave allarme sociale, aggravato dalla posizione del locale in una zona centrale e vicina a un edificio scolastico.

La sospensione dell’attività, della durata di 15 giorni, è stata adottata con l’obiettivo di esercitare un effetto deterrente nei confronti dei soggetti pericolosi che frequentavano il locale. Da un lato questi individui vengono privati di un punto di ritrovo; dall’altro viene loro segnalato che la loro presenza è oggetto di costante attenzione da parte delle autorità, indipendentemente dalla responsabilità diretta dell’esercente.

Diffida per un altro esercizio pubblico

Nella stessa giornata il Questore della Provincia di Lecce ha anche diffidato il titolare di un esercizio pubblico stagionale, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, dal realizzare un evento di intrattenimento musicale pubblicizzato su fonti aperte. Il titolare è stato avvisato delle possibili conseguenze in caso di inadempienza.

Negli ultimi anni il comune del nord Salento in cui si trova il locale ha visto una recrudescenza dell’attività criminale, con episodi che hanno destato forte preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni. L’intervento delle forze dell’ordine mira a contrastare il fenomeno, tutelando la sicurezza pubblica e prevenendo ulteriori reati.

Il provvedimento di sospensione rappresenta una risposta concreta delle autorità alla presenza di reati e situazioni di pericolo in luoghi di aggregazione pubblica. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire nuovi episodi di criminalità nel territorio di Lecce.

IPA