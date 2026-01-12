Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di Mantova è stato raggiunto da una sospensione della licenza e la chiusura per 15 giorni, dopo che ripetuti controlli hanno evidenziato la presenza di soggetti con precedenti penali e segnalazioni per spaccio di sostanze stupefacenti.

Sospesa la licenza di un esercizio a Mantova

La decisione del questore è arrivata a seguito di una serie di controlli effettuati dalla Squadra Volanti della Questura di Mantova.

Gli agenti hanno più volte riscontrato che il locale, situato in viale Fiume, era frequentato da individui con precedenti penali e di polizia, in particolare per reati legati all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli e le irregolarità riscontrate

Nel corso delle verifiche la Polizia ha accertato in diverse occasioni la presenza di soggetti già noti alle forze dell’ordine. In una circostanza gli agenti hanno rinvenuto della sostanza stupefacente nei bagni del locale.

In altre due occasioni due clienti sono stati segnalati perché trovati in possesso di droga. Questi episodi hanno contribuito a delineare un quadro di costante pericolosità sociale all’interno dell’esercizio pubblico.

Le motivazioni del provvedimento

Il Questore della provincia di Mantova ha ritenuto che sussistesse un chiaro legame tra l’attività del locale e le turbative rilevate, considerando il bar come un punto di aggregazione per soggetti pericolosi e recidivi.

La presenza ricorrente di persone con precedenti per spaccio e l’effettivo rinvenimento di sostanze stupefacenti hanno portato all’adozione della misura preventiva.

La natura della chiusura

Il provvedimento di chiusura temporanea, disposto ai sensi dell’articolo 100 del TULPS, è stato notificato dal personale della Squadra di Polizia Amministrativa.

Si tratta di una misura di carattere preventivo, dunque non di una sanzione nei confronti del titolare dell’esercizio, bensì di un intervento volto a tutelare la sicurezza pubblica. L’obiettivo è quello di scoraggiare la frequentazione del locale da parte di soggetti ritenuti pericolosi e di prevenire ulteriori episodi di spaccio e disturbo dell’ordine pubblico.

La chiusura del bar di viale Fiume rappresenta una risposta concreta alle situazioni di pericolosità sociale riscontrate dalle forze dell’ordine.

Secondo quanto riferito dalla Questura la misura è stata adottata per produrre un effetto dissuasivo e per ristabilire condizioni di sicurezza nella zona.

